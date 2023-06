Cách ăn sữa chua để giảm cân hiệu quả

Khi nói đến bữa sáng lành mạnh, một bát sữa chua ngon luôn được ưu tiên hàng đầu. Nó chứa đầy men vi sinh để hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, giàu protein và có thể hỗ trợ giảm cân lành mạnh. Tuy nhiên, có một số loại sữa chua phủ bên trên và một số loại sữa chua cụ thể thực sự có thể cản trở mục tiêu giảm cân của bạn.

Để tìm hiểu thêm về cách tốt nhất để chuẩn bị sữa chua vào buổi sáng để giảm cân, Dina Mustabašić , chuyên gia dinh dưỡng và tư vấn sức khỏe, Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng của Balance One, Lisa Richards, chuyên gia dinh dưỡng và người tạo ra Chế độ ăn kiêng Candida, và Jay Cowin, chuyên gia dinh dưỡng, đồng ý rằng sữa chua Hy Lạp là loại sữa chua tốt nhất để giảm cân vì nó giàu men vi sinh, protein, v.v. Và, các loại toppings tăng cường trao đổi chất như quả mọng và hạt chiagiàu chất xơ là một cách tuyệt vời để làm ngọt bát sữa chua của bạn mà không cần thêm bất kỳ loại đường không cần thiết nào.

1. Sữa chua Hy Lạp

Thực sự có rất nhiều điều để yêu thích về sữa chua Hy Lạp! Loại sữa này đầy những lợi ích sức khỏe, là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới của bạn — đặc biệt nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Một trong những lợi ích sức khỏe lớn nhất của sữa chua Hy Lạp để giảm cân là nó là một nguồn protein tuyệt vời.

Protein giúp chúng ta no lâu hơn, giúp tăng cảm giác no và giảm cảm giác đói. Vì vậy, khi bạn ăn sữa chua Hy Lạp, bạn sẽ ít có khả năng ăn quá nhiều thực phẩm chế biến không tốt cho sức khỏe vào cuối ngày. Cô cho biết thêm: “Protein trong sữa chua Hy Lạp có thể giúp giảm cảm giác đói và hỗ trợ kiểm soát cân nặng, điều này đặc biệt có lợi cho phụ nữ đang trải qua những thay đổi nội tiết tố.

Một lợi ích chính khác của sữa chua Hy Lạp là nó không chứa nhiều đường tinh luyện và không chứa nhiều calo so với các loại sữa chua khác. Ngay cả những thương hiệu tuyên bố là không có chất béo cũng thường được thêm đường để tăng thêm hương vị. Sữa chua Hy Lạp thường có lượng calo thấp hơn nhiều loại sữa chua khác và ít đường hơn nên nó trở thành một lựa chọn ăn nhẹ tuyệt vời cho những người đang cố gắng giảm cân.

Tương tự như vậy, hàm lượng canxi cao trong sữa chua Hy Lạp giúp xây dựng khối lượng cơ bắp. Phụ nữ trên 40 tuổi có nguy cơ mắc bệnh loãng xương và mất khối lượng cơ bắp cao hơn.“Sữa chua Hy Lạp là nguồn cung cấp canxi dồi dào, rất quan trọng cho xương chắc khỏe và giàu protein, rất cần thiết để xây dựng và duy trì cơ bắp.

Và, tất nhiên, sức khỏe đường ruột của bạn đóng một vai trò thực tế trong mọi lĩnh vực của sức khỏe tổng thể của bạn. Duy trì một hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh là một chìa khóa quan trọng để giảm cân. Đó là lý do tại sao tiêu thụ thực phẩm giàu men vi sinh như sữa chua Hy Lạp có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân. Sữa chua Hy Lạp cũng chứa men vi sinh, có thể giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ mắc các vấn đề tiêu hóa phổ biến hơn theo tuổi tác.

2. Quả mọng

Khi nói đến lớp phủ bên trên, các loại quả mọng như quả việt quất, dâu tây và quả mâm xôi sẽ là một sự bổ sung ngon miệng cho bát sữa chua Hy Lạp buổi sáng của bạn. Chúng không chỉ ngon mà còn chứa nhiều chất xơ lành mạnh để giảm cân. Các loại quả mọng là món ăn nhẹ tuyệt vời hoặc là một nguyên liệu tốt cho sức khỏe. Chúng cũng là một loại sữa chua chống viêm ngon miệng.

Cụ thể, quả việt quất, chứa nhiều chất chống oxy hóa và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là khi giảm viêm. Quả việt quất giàu chất dinh dưỡng, có nghĩa là chúng ít calo và nhiều chất dinh dưỡng. Chỉ một cốc quả việt quất chứa 4 gam chất xơ và gần 25% RDI cho vitamin C.

Best giải thích rằng quả mọng có đặc tính chống viêm đáng kinh ngạc như vậy là do hàm lượng chất xơ cao. Hàm lượng chất xơ cao giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và giữ cho ruột hoạt động đều đặn, cả hai đều giúp giảm viêm nhiễm và cân nặng. Nhưng Vitamin C cũng giúp ích. Không cần phải nói rằng hàm lượng vitamin C rất tốt cho sức khỏe miễn dịch, nhưng cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa để loại bỏ độc tố khỏi cơ thể."

Cũng cần lưu ý rằng quả việt quất có chỉ số đường huyết thấp. Điều đó có nghĩa là bạn không phải lo lắng về việc chúng làm tăng lượng đường trong máu của bạn, không giống như một số loại sữa chua ngọt khác. Lượng đường trong máu tăng đột biến có thể dẫn đến vô số vấn đề sức khỏe theo thời gian. Cuối cùng, những quả mọng như thế này là một sự bổ sung tuyệt vời cho món sữa chua Hy Lạp buổi sáng của bạn.

3. Hạt Chia

Một loại topping lành mạnh khác để thêm vào sữa chua Hy Lạp của bạn là hạt chia. Loại topping giòn này chứa nhiều chất xơ để giảm cân. Hạt Chia là nguồn cung cấp chất xơ, chất chống oxy hóa và axit béo omega-3 tuyệt vời. Cowin giải thích, tất cả những chất dinh dưỡng này có thể giảm viêm và giúp giảm cân. Axit béo omega-3 đặc biệt có lợi cho việc giảm cân vì chúng giúp giảm viêm và kiểm soát cơn đói và được tìm thấy trong hạt chia. Cowin nói rằng thêm hạt chia vào sữa chua Hy Lạp có thể giúp làm cho nó no hơn.

Hạt chia thường bị bỏ qua là một thành phần đặc biệt tốt cho sức khỏe để thêm vào sữa chua của bạn. Hạt Chia làm cho sữa chua Hy Lạp khỏe mạnh hơn và mang lại cho bạn nhiều lợi ích hơn. Siêu thực phẩm này linh hoạt và chứa rất nhiều dinh dưỡng trong một gói nhỏ. Hạt chia cung cấp chất béo và protein lành mạnh từ thực vật" và hàm lượng chất xơ giúp bạn no lâu để tránh ăn quá nhiều.

Sữa chua Hy Lạp với quả mọng và hạt chia là cách tốt nhất để chuẩn bị bát sữa chua giảm cân của bạn. Sữa chua Hy Lạp có hàm lượng protein, men vi sinh và canxi cao, trong khi các loại quả mọng và hạt chia đều có nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa để giảm viêm và giúp bạn giảm cân.

Mặc dù chỉ ăn sữa chua có thể không phải là một giải pháp kỳ diệu để giảm cân, nhưng nó có thể là một công cụ có giá trị trong chế độ ăn uống cân bằng và đầy đủ cho phụ nữ trên 40 tuổi muốn kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe tổng thể. Vì vậy, hãy bắt đầu ngày mới của bạn ngay với một bát sữa chua Hy Lạp tươi mát với các loại quả mọng và hạt chia.

