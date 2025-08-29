Vợ cầu thủ Duy Mạnh bị chê mặc 'lạc quẻ' đi xem diễu binh

Hôm 29/8, Quỳnh Anh khoe ảnh chụp cùng các chiến sĩ trong đợt diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh. Vợ cầu thủ Duy Mạnh diện đầm hoa nhí nữ tính, kết hợp cùng tất cổ ngắn màu đen và giày sneakers của Louis Vuitton. Dù chọn thiết kế hàng hiệu có giá 35 triệu đồng, bà mẹ hai con gây bàn tán vì cách mix-match trang phục chưa ăn nhập.

Quỳnh Anh mặc đầm hoa cùng giày thể thao 35 triệu đồng đi xem diễu binh.

Người đẹp kết hợp trang phục cùng tất đen, khiến cô bị chê mặc 'lạc quẻ'.

Dưới những hình ảnh cô đăng tải, hàng loạt khán giả nhận xét về bộ cánh của nàng WAG. "Bà ơi bà có thù với thời trang à. Lần sau mặc váy hoa bà đi giày bệt tiểu thư hộ tôi, hoặc nếu đi giày thể thao thì phối với tất sáng màu"; "Chắc là làm content thôi hay sao, ai lại mặc váy hoa đi giày thể thao lại thêm đôi tất đen nổi bần bật"; "Trước mọi người hay nói Quỳnh Anh mặc thế này kia mình thấy bình thường, đến style này thì mình bó tay"; "Gu thời trang hơi lạ nha"..., một số khán giả bình luận.

Nhiều người hâm mộ góp ý, chiếc đầm hoa nhí khiến bà xã cầu thủ Duy Mạnh trông đầy đặn hơn. Trong trường hợp đi xem diễu binh diễu hành, cô nên ưu tiên các kiểu trang phục gọn gàng, dễ mặc như áo thun, quần jeans để thoải mái kết hợp cùng giày thể thao mà trông không "lạc quẻ".

Bên cạnh những ý kiến tiêu cực, một số bình luận bênh vực Quỳnh Anh, cho rằng cô mặc gì bản thân cảm thấy thoải mái là được. "Chắc Quỳnh Anh tiện gì mặc đó, không quá cầu kỳ ăn mặc"; "Nhiều người cứ góp ý mặc áo phông, quần jeans nhưng người ta thích mặc váy hoa thì đó là sở thích của họ"; "Mình thấy Quỳnh Anh rất dễ thương và nữ tính"..., vài người chia sẻ. Đời thường, bà mẹ hai con thường xuyên diện trang phục hoa nhí, cũng là kiểu đồ mà cô yêu thích và sắm hàng loạt.

Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh Anh gây bàn tán về gu ăn mặc. Sau sinh hai con, Quỳnh Anh thay đổi lối ăn mặc từ tiểu thư cầu kỳ sang đơn giản, thoải mái. Người đẹp nhiều lần bị chê mặc xuề xòa, kém sang trọng dù "dát" đồ hiệu hàng trăm triệu đồng. Dẫu vậy, bà mẹ hai con không ngại chia sẻ phong cách thường xuyên với người hâm mộ. Nhiều fan thích vẻ thoải mái, tự nhiên, không cầu kỳ của bà xã cầu thủ Duy Mạnh.

Quỳnh Anh diện đồ hoa đón người dân đi xem diễu binh qua phố Nguyễn Thái Học - nơi cô có cửa hàng kinh doanh.

Gia đình Quỳnh Anh - Duy Mạnh hưởng ứng nồng nhiệt không khí những ngày hợp luyện, sơ duyệt diễu binh diễu hành. Những ngày qua, họ trang trí cửa hàng trên đường Nguyễn Thái Học, Ba Đình - một trong những trục đường chính diễn ra diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh - với cờ Tổ quốc, nón lá, sạp uống nước, quầy tạp hóa... Vào những ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cấp nhà nước, họ còn chuẩn bị kem để mời bà con đi xem.

Nguyễn Quỳnh Anh, sinh năm 1996, là con gái ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn, và em gái của Huyền Mi, vợ cầu thủ Nguyễn Văn Quyết. Cô kết hôn với cầu thủ Duy Mạnh năm 2020. Hiện họ có hai con, bé đầu sinh năm 2020, bé thứ hai sinh năm 2023. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Quỳnh Anh thành công với công việc kinh doanh mỹ phẩm.