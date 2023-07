Bụi mịn, không khí bẩn có hại với da thế nào?

Valerie Aparovich, chuyên gia thẩm mỹ-thẩm mỹ, nhà hóa sinh và trưởng nhóm khoa học tại OnSkin giải thích: Là lá chắn và rào cản ngoài cùng của cơ thể chống lại các kích thích bất lợi về vật lý, hóa học và nhiệt bên ngoài cũng như các chất độc hại, da thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố môi trường và do đó, với các chất gây ô nhiễm không khí. Hơn nữa: các chất có hại có thể xâm nhập trực tiếp qua da vào mô dưới da, mồ hôi hoặc tuyến bã nhờn và nang lông.

Làm thế nào chất lượng không khí kém có thể làm hỏng làn da của bạn?

Theo Aparovich, việc da tiếp xúc với lượng ô nhiễm không khí xung quanh ngày càng tăng, đặc biệt là kéo dài và lặp đi lặp lại, đã được chứng minh là có tác động tiêu cực sâu sắc đến sức khỏe của da, ảnh hưởng đến chức năng khỏe mạnh của da, gây ra nhiều vấn đề và rối loạn về da đáng báo động, đồng thời góp phần gây độc cho cơ thể nói chung.

Aparovich nói: “Carbohydrat thơm đa vòng, hạt vật chất, bức xạ tia cực tím mặt trời, oxit, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, kim loại nặng và khói thuốc lá là những chất gây ô nhiễm không khí phổ biến nhất ảnh hưởng nghiêm trọng đến da. “Tác động nguy hiểm của chất lượng không khí kém xảy ra do stress oxy hóa và suy giảm khả năng chống oxy hóa của da. Khi các chất ô nhiễm xâm nhập vào da, chúng kích hoạt tăng sản xuất các loại oxy phản ứng và gốc tự do, gây tổn thương tế bào và gây ra những thay đổi nghiêm trọng đối với các chức năng bình thường của lipid và protein trong da.”

Căng thẳng oxy hóa có thể dẫn đến các vấn đề như lão hóa da sớm và/hoặc nó có thể gây ra các rối loạn viêm hoặc dị ứng như viêm da, bệnh vẩy nến, bệnh chàm và mụn trứng cá — vì vậy nếu bạn đang gặp phải các vấn đề về da bùng phát nhiều hơn trước, thì chất lượng không khí trong khu vực của bạn có thể liên quan đến vấn đề này.

Và đừng quên một chất gây ô nhiễm vật lý luôn hiện diện: tia UV. (ảnh minh họa)

Aparovich cho biết thêm, bức xạ tia cực tím của mặt trời là tác nhân nghiêm trọng gây ra lão hóa do ánh nắng, đổi màu da và tăng sắc tố da. Nó có thể góp phần làm giảm tổng hợp collagen và thoái hóa collagen trưởng thành ở da, gây ra nếp nhăn và chảy xệ. Tia UVA và UVB có liên quan đến tác dụng ức chế miễn dịch trên da và được chứng minh là gây ung thư da.

Làm thế nào bạn có thể bảo vệ làn da của mình khỏi ô nhiễm?

Aparovich lưu ý rằng có sáu khía cạnh chăm sóc da chính cần tập trung để hỗ trợ làn da của bạn chống lại chất lượng không khí kém: làm sạch kỹ lưỡng, tẩy da chết thường xuyên, tăng cường chất chống oxy hóa, dưỡng ẩm đầy đủ, thúc đẩy chức năng hàng rào bảo vệ da và chống nắng hiệu quả.

Làm sạch kỹ lưỡng

Da cần được làm sạch kỹ lưỡng và kịp thời để loại bỏ bụi bẩn từ môi trường và ngăn ngừa sự tích tụ có hại trên bề mặt cũng như trong lỗ chân lông làm ảnh hưởng đến hoạt động lành mạnh của da và kích thích phản ứng viêm nhiễm. Dầu hydrofile hoặc dầu tẩy trang có thể giúp làm sạch sâu cho da mà không phá vỡ hàng rào độ ẩm của da.”

Tẩy tế bào chết thường xuyên

Aparovich nói: Việc tẩy da chết thường xuyên là cần thiết để làm sạch sâu da và loại bỏ sự tích tụ tế bào chết cũng như các thủ phạm môi trường có thể bị mắc kẹt ở đó. Nhưng hãy thực hiện từ từ với phương pháp này và tính đến loại da của từng cá nhân - tẩy da chết quá thường xuyên có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ da của bạn, đặc biệt nếu bạn có làn da nhạy cảm. Aparovich khuyên bạn nên tẩy tế bào chết 2-3 lần một tuần đối với da dầu và da hỗn hợp, 6-7 ngày một lần đối với da thường và 7-8 ngày một lần đối với da khô và nhạy cảm. Khi không khí có sự gia tăng các hạt vật chất, việc tẩy tế bào chết có thể được thực hiện thường xuyên hơn.

Tăng cường chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa chống lại các chất oxy hóa phản ứng giúp trung hòa các gốc tự do trước khi chúng gây tổn thương tế bào. Các thành phần mỹ phẩm hiệu quả nhất với đặc tính chống oxy hóa là vitamin C và E, niacinamide, coenzyme Q10, bakuchiol và polyphenol.

Tại đây, Aparovich phân tích tác dụng thực sự của từng thành phần này và cách nó mang lại lợi ích cho làn da của bạn:

Vitamin C: là một chất chống oxy hóa tăng cường giúp bảo vệ các tế bào da khỏi tác hại của các gốc tự do gây ra bởi các tác nhân gây hại từ môi trường. Nó cũng giúp củng cố hàng rào độ ẩm của da và duy trì mức độ hydrat hóa của nó. Vitamin C được biết là có tác dụng kích thích tổng hợp protein collagen trong da, đóng góp tuyệt vời cho độ đàn hồi, khả năng phục hồi và độ săn chắc của da. Bên cạnh đó, nó là một thành phần hoàn hảo để làm sáng da, làm đều màu da và làm sáng các đốm tăng sắc tố.

Tocopherol, hoặc vitamin E: là một chất chống oxy hóa mạnh có đặc tính giữ ẩm tuyệt vời giúp làm đầy đặn làn da và củng cố hàng rào độ ẩm. Nó góp phần làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn, kích thích tổng hợp collagen và làm chậm quá trình chảy xệ da do tuổi tác.

Bakuchiol: là một chất tương tự có nguồn gốc từ thực vật của retinol. Nguồn gốc thực vật của nó cung cấp cho nó các đặc tính chống oxy hóa, giúp tăng cường khả năng phòng vệ của da chống lại tác hại của các gốc tự do đồng thời mang lại hiệu quả chống lão hóa tuyệt vời. Nó thúc đẩy quá trình tái tạo da, kích thích sản xuất protein collagen cấu trúc mới, làm mờ nếp nhăn và làm sáng da.

Coenzyme Q10: chất chống oxy hóa mạnh mẽ này và là thành phần thường xuyên có trong các loại serum, kem và mặt nạ giúp tăng cường giữ ẩm cho da, giúp giảm các dấu hiệu lão hóa và tăng cường sản xuất collagen.

Niacinamide, một dạng vitamin B3: đây là một chất chống oxy hóa khác có trong mỹ phẩm bôi ngoài da. Nó sở hữu các đặc tính phục hồi và làm sáng, do đó thúc đẩy làn da sáng và săn chắc hơn, đồng thời giúp làm dịu phản ứng viêm và giảm mẩn đỏ và kích ứng.

Dưỡng ẩm dồi dào

Dưỡng ẩm rất quan trọng để giữ cho làn da của bạn ngậm nước. Dưỡng ẩm giúp bổ sung lượng nước trong da, cho phép da thu hút và giữ ẩm, đồng thời khôi phục chức năng hàng rào bảo vệ da, giúp da có khả năng chống lại sự xâm nhập của chất ô nhiễm cao hơn.

Aparovic khuyên bạn nên tìm kiếm các loại kem dưỡng ẩm có chứa axit hyaluronic, glycerin và axit amin.

Thúc đẩy chức năng hàng rào bảo vệ da

Các thành phần như men vi sinh, ceramide hoặc peptide có thể hỗ trợ rất nhiều cho hàng rào bảo vệ da. Peptide hoạt động như chất giữ ẩm, cung cấp độ ẩm và độ ẩm cho da, cải thiện chức năng rào cản của da và thúc đẩy cơ chế chữa lành trong các tế bào bị tổn thương. Bên cạnh đó, chúng tác động trực tiếp đến quá trình tổng hợp collagen, đóng vai trò là khối xây dựng protein trong da của chúng ta, vì vậy chúng được chứng minh là chất chống lão hóa mạnh, tăng độ săn chắc và đàn hồi cho da..

Ceramides là các phân tử lipid rất quan trọng để duy trì sự cân bằng hydrolipid trong da và đảm bảo chức năng hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh. Chúng giúp loại bỏ sự thoát nước, thúc đẩy quá trình giữ ẩm lâu dài và ngăn ngừa vi trùng, vi khuẩn, bụi bẩn và các thủ phạm bên ngoài khác xâm nhập vào cơ thể.

Chống nắng hiệu quả

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn có thể có chế độ chăm sóc da tốt nhất trên thế giới, nhưng nếu bạn không bảo vệ làn da của mình bằng SPF, thì bạn đang không bảo vệ làn da của mình — thời kỳ.

Giải pháp tổng thể tốt nhất là kem chống nắng phổ rộng với SPF 50 được pha chế với sự kết hợp của các bộ lọc vật lý (khoáng chất) và hóa học và không có thành phần gây mụn. Kem chống nắng đòi hỏi một ứng dụng kỹ lưỡng và rộng rãi để phát huy hết khả năng của nó và cần được thoa lại sau mỗi hai giờ nếu bạn tiếp xúc với bức xạ tia cực tím.

Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tránh được các tác nhân từ môi trường ảnh hưởng đến làn da của chúng ta, nhưng việc bảo vệ và chăm sóc da tốt có thể giúp ích.

