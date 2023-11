''Bông hồng lai 4 dòng máu'' 19 tuổi đẹp tựa búp bê

Cô được biết đến nhiều nhất khi tham gia The Debut: Dream Academy.

Mới đây trên trang Instagram cá nhân, Levin Lexie gây chú ý khi chia sẻ rời cuộc thi The Debut: Dream Academy, với lý do nhận ra mong muốn của bản thân là một nhà sản xuất âm nhạc. ''Thật khó để đưa ra quyết định này, nhưng quyết định này là điều tốt nhất cho tôi. Cuộc sống là những chuyến phiêu lưu với nhiều sự thay đổi. Bạn phải lắng nghe trái tim mình, cuộc sống sẽ dẫn lối bạn đến với hạnh phúc. The Debut: Dream Academy sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, và tôi cũng sẽ tiếp bước về phía trước, trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn'', người đẹp chia sẻ.

Tham gia The Debut: Dream Academy - chương trình được tạo nên bởi màn bắt tay của HYBE và Geffen Records nhằm tìm ra nhóm nhạc nữ tài năng gồm các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới, giúp cho cái tên Levin Lexie nổi tiếng trên khắp mạng xã hội. Cô nàng nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ lớn nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh như thiên thần, búp bê.

''Cô gái xinh đẹp nhất luôn đó, trở thành thần tượng thì quá tuyệt vời'', ''Xinh như thiên thần là có thật'', ''Đẹp, vóc dáng ổn, hát cũng hay nữa, trở thành idol là chắc chắn rồi'', ''Chúng tôi sẽ luôn mong chờ những thay đổi mới của bạn trong thời gian tới nhé'',... là những bình luận của cư dân mạng.

Levin Lexie (tên thường gọi là Lex, sinh năm 2004) đang hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, ca sĩ, record producer, hiện đang sinh sống và là việc tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Cô nàng lai giữa 4 dòng máu Thụy Điển, Chile, Đức và Nga. Bên dưới những bài đăng chia sẻ hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, cô nhận được nhiều bình luận khen ngợi ngoại hình giống hệt búp bê, từ nhan sắc cho tới vóc dáng. Người đẹp sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi mắt đẹp trong veo, cùng làn da trắng mịn. Mái tóc đen tuyền cũng giúp Lexie trông thu hút hơn.

Levin Lexie chăm chỉ tập luyện để giữ vóc dáng đẹp săn chắc, quyến rũ.

Levin Lexie đẹp quyến rũ trong mọi khung hình.

Là dancer, tập vũ đạo là hoạt động không thể thiếu trong ngày của cô gái 19 tuổi này. Cô nàng dành từ 1-2 tiếng mỗi ngày để tập luyện. Ngoài phục vụ cho công việc thì các bài tập kéo dài nhiều giờ, có sự vận động kết hợp của nhiều bộ phận trên cơ thể giúp người đẹp đốt cháy được nhiều calo dư thừa, làm săn chắc, tăng sự linh hoạt, dẻo dai cho cơ thể. Ngoài ra, khi có thời gian rảnh, người đẹp cũng thường xuyên chạy bộ, bơi lội cùng bạn bè.

Levin Lexie đặc biệt chú trong chăm sóc da.

Vốn có làn da trắng mịn từ bé, song ở lứa tuổi dậy thì cho đến hiện tại, vì thường xuyên đi diễn, make up nên cô chú trọng tẩy trang và dùng kem chống nắng. Bên cạnh đó, uống nhiều nước lọc cũng là bí quyết để người đẹp này sở hữu làn da căng mịn.

