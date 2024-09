Ba thức uống giúp Kỳ Duyên có eo 60 cm hút mắt

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 trong chung kết tối 14/9 tại TP HCM. Ở phần thi Trang phục dạ hội và ở giây phút được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, cô diện chiếc đầm lấp lánh của NTK Lê Thanh Hòa. Trang phục có kiểu dáng táo bạo với những đường cắt xẻ giúp Kỳ Duyên khoe trọn vòng hai 60 cm, đôi chân dài thẳng tắp.

Kỳ Duyên trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2024.

Vòng hai không chút mỡ thừa của Kỳ Duyên là thành quả của việc tích cực tập luyện, ăn uống healthy suốt thời gian qua. Ngoài thói quen uống nhiều nước lọc trong ngày, Kỳ Duyên còn chăm bổ sung các thức uống giàu vitamin, có tác dụng hỗ trợ quá trình đốt mỡ, cải thiện tiêu hóa, góp phần detox.

1. Nước dứa - gừng

Kỳ Duyên cho biết cô có thói quen uống nước ép dứa cùng chanh vàng, gừng và bột ớt cayenne mỗi sáng. Nước ép dứa chứa nhiều vitamin C và enzyme giúp phân giải protein, bromelain có đặc tính chống viêm mạnh, hỗ trợ chuyển hóa, trao đổi chất. Chanh, gừng, bột ớt cayenne đều góp phần đốt cháy chất béo, tăng khả năng chống viêm, củng cố đề kháng.

Để tiết kiệm thời gian hàng ngày, Kỳ Duyên chia làm 7 lọ nhỏ, mỗi ngày uống một chai trước khi ăn. Cô gợi ý dùng chai thủy tinh hoặc nhựa PP hoặc thép không gỉ để trữ nước ép, vặn chặt nắp đậy, giữ trong ngăn lạnh để giúp bảo quản nước ép tốt hơn.

2. Nước táo - củ dền

Công thức này gồm củ dền, táo, chanh vàng và gừng. Đầu tiên xay nhuyễn táo cùng một chút nước. Tiếp đó cho củ dền đã gọt vỏ vào xay cùng gừng. Lọc lấy phần nước của hỗn hợp rồi thêm nước cốt chanh vàng vào sau cùng.

Nước ép củ dền chứa nhiều vitamin A, B6, sắt cùng các chất chống oxy hóa giúp bổ máu, điều hòa huyết áp, tốt cho chức năng gan, hỗ trợ tiêu hóa trơn tru. Táo chứa nhiều chất xơ cùng các loại vitamin như C, K, E,... giúp kiểm soát lượng cholesterol trong máu hiệu quả. Hàm lượng axit polysacarit và flavonoid, kali, có trong táo giúp phân hủy chất béo dư thừa trong cơ thể. Chanh, gừng góp phần đốt cháy chất béo, tăng khả năng chống viêm, củng cố đề kháng.

Kỳ Duyên thường uống nước táo, củ dền vào mỗi sáng khi bụng rỗng để thanh lọc cơ thể, hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả hơn.

3. Sữa chua Kefir

Hai công thức nước ép kể trên thường được Kỳ Duyên uống vào buổi sáng, khi bụng rỗng nhằm làm sạch ruột, thanh lọc cơ thể. Còn sữa chua Kefir thường được Miss Universe Vietnam 2024 bổ sung sau khi tập luyện và trước khi vào bữa ăn chính. Người đẹp cho biết thói quen này giúp nạp thêm protein cho cơ thể, đồng thời hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Việc bổ sung protein sau khi tập luyện giúp cơ bắp nhanh phục hồi, tái tạo năng lượng. Còn tiêu thụ protein trước bữa ăn góp phần tạo cảm giác no bụng, nhờ đó kiểm soát liều lượng thực phẩm khi vào bữa hiệu quả hơn.

Sữa chua Kefir có nhiều loại lợi khuẩn mà sữa chua thông thường không có, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, hỗ trợ việc kiểm soát cân nặng cũng như góp phần đào thải độc tố, cải thiện làn da.

Người đẹp còn thêm chanh vàng, lá hương thảo vào nước lọc để tăng hương vị cho thức uống cũng như góp phần detox cơ thể.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, nặng 56 kg, số đo 86-60-94 cm, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Tiếp tục thi hoa hậu sau 10 năm, người đẹp cho biết vì cô đau đáu giấc mơ chinh phục cuộc thi quốc tế.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]