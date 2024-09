Muốn giảm cân nhanh, cần tuyệt đối tránh 2 việc này mỗi tối

Muốn giảm cân nhanh cần tránh 2 việc

Mất tập trung khi ăn tối

Nhiều người có thói quen ăn cơm tối cùng gia đình và xem tivi. Đây là thói quen không tốt cho sức khỏe, dễ gây tăng mức tiêu thụ calo mà bạn khó kiểm soát. Để đảm bảo khẩu phần ăn, nên tập trung vào bữa ăn, tránh vừa ăn vừa làm việc khác và ăn theo đúng chế độ đã đề ra.

Một lý giải cho mối liên quan giữa việc ăn đêm và tăng cân là những người ăn muộn có xu hướng ăn nhiều và tiêu thụ nhiều lượng calo hơn. Bất kể thời gian, việc bạn ăn nhiều calo hơn sẽ dẫn đến tăng cân nhiều hơn. Ví dụ, các nhà nghiên cứu đã xem xét mối quan hệ giữa thời gian bữa ăn và tổng lượng calo của 59 người. Đáng chú ý, những người ăn gần giờ đi ngủ của họ ăn nhiều calo hơn so với những người ăn bữa ăn cuối cùng vào thời gian sớm hơn.

Một nghiên cứu khác cho thấy những người ăn từ 11 giờ đêm và 5 giờ sáng đã tiêu thụ hơn khoảng 500 calo mỗi ngày so với những người giới hạn lượng ăn vào giờ ban ngày. Theo thời gian, người ăn đêm trung bình tăng thêm 10 pound (4,5 kg). Do đó, ăn vào ban đêm có thể dẫn đến tăng cân nếu bạn ăn dư thừa lượng calo so với nhu cầu của cơ thể hàng ngày.Tóm lại, những người ăn vào ban đêm có xu hướng ăn nhiều hơn và do đó, tiêu thụ thêm calo. Theo thời gian, lượng calo dư thừa có thể dẫn đến tăng cân.

Những người ăn muộn không chỉ có xu hướng ăn nhiều thực phẩm, họ còn thường xuyên lựa chọn thực phẩm không tốt cho sức khoẻ hơn. Vào ban đêm, bạn có thể có nhiều khả năng lựa chọn thực phẩm không lành mạnh, chứa nhiều calo. Đây là những thực phẩm có ít giá trị dinh dưỡng, chẳng hạn như khoai tây chiên, soda và kem. Có nhiều lý do có thể cho việc này. Một trong những nguyên nhân đó là những người ăn khuya có thể không dễ dàng tiếp cận với thực phẩm lành mạnh. Những người làm ca đêm là một ví dụ tốt về điều này. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người làm việc ban đêm có xu hướng ăn nhẹ những thực phẩm không lành mạnh để thuận tiện, vì có thể thiếu các thực phẩm tốt cho sức khỏe tại nơi làm việc vào ban đêm.

Ăn vặt không lành mạnh

Những đồ ăn vặt không lành mạnh luôn có sức cám dỗ mãnh liệt. Để ăn vặt lành mạnh, không béo, đầu tiên, bạn cần nhận diện bản thân muốn ăn vặt vì thèm hay là vì đói. Nếu đói, có thể do bữa chính bạn ăn không đủ hoặc bữa ăn thiếu cân bằng dưỡng chất. Thay vì ăn vặt, bạn hãy ăn một bữa phụ với khẩu phần bằng 1/2 bữa chính, chỉ có rau củ và protein.

Nếu muốn ăn vì thèm, cố gắng nghĩ xem điều gì kích thích cơn thèm của bạn, ví dụ đồ ngọt hay mặn hay chua, hoặc đơn giản thấy người khác ăn. Khi nhận diện rõ, bạn có thể ăn nhưng cần lưu ý một số điểm sau: Đồ ăn vặt không được chứa các nguyên liệu có hại sức khỏe, bao gồm đường, tinh bột tinh chế, chất béo chuyển hóa (transfat), chất tạo ngọt. Nếu có tinh bột, hãy chọn loại có tinh bột nguyên cám như yến mạch, quinoa, các loại hạt dinh dưỡng, ngũ cốc nguyên cám.

Với trái cây, rau củ, hãy chọn loại không đường hoặc rất ít đường như dưa gang, cam, chanh, quýt, bưởi. Tránh ăn sầu riêng, chôm chôm, xoài, mít; tránh rau củ nhiều tinh bột như bí đỏ, khoai tây. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng lượng đồ ăn vặt mỗi lần của bạn vừa trong một nắm tay.

Giảm cân cần tránh những thực phẩm vào bữa tối

Ngoài ra, giảm cân nhưng bạn vẫn cần phải đảm bảo sức khỏe. Các chuyên gia khuyên rằng có những loại thực phẩm tuyệt đối không nên ăn vào buổi tối vì có thể gây hại cho sức khoẻ.

Giảm cân cần tránh mì ống

Điều này không có nghĩa là bạn phải loại bỏ mì ống khỏi chế độ ăn uống của mình. Đây là nguồn carbohydrate quan trọng, rất lý tưởng cho những thời điểm hoạt động trong ngày, chẳng hạn bữa trưa. Lao động dẫn nguồn trang Step to Health cho biết, ăn mì ống vào buổi tối có thể gây ra cảm giác nặng nề khó chịu và có thể cản trở việc nghỉ ngơi. Đồng thời, do chứa nhiều calo nên loại thực phẩm này có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và cân nặng.

Giảm cân cần tránh kem

Ăn kem sau bữa tối hay khi bạn nổi cơn thèm vào ban đêm không phải là sự lựa chọn đúng đắn. Mặc dù ngon miệng và thỏa mãn vị giác, nhưng thực phẩm này chứa nhiều chất béo bão hòa, đường và các thành phần bổ sung ảnh hưởng đến cân nặng và chất lượng giấc ngủ. Ăn kem vào buổi tối còn ảnh hưởng đến tiêu hóa, khiến bụng đầy hơi và kích thích hệ thần kinh. Điều này gây trở ngại trong việc nghỉ ngơi vì nó tạo ra dòng tái tạo axit và làm tăng nồng độ glucose. Bạn sẽ tăng cân khó kiểm soát.

Giảm cân cần tránh socola

Mọi loại socola đều chứa caffein – một chất kích thích giúp chúng ta tỉnh táo và không buồn ngủ. Vì vậy, nếu bạn ăn socola vào buổi tối, đặc biệt là lúc trước khi đi ngủ sẽ khiến cơ thể không thể nào rơi vào trạng thái tĩnh tâm để đi vào giấc ngủ, gây khó ngủ. Điều này không hề tốt cho sức khỏe vì làm trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của cơ thể sau một ngày dài hoạt động. Không có một giấc ngủ đủ cũng dễ dàng gây tăng cân.

Giảm cân cần tránh phô mai

Phô mai chứa tyramine, một loại axit amin có thể làm giảm sản xuất hormone điều hòa giấc ngủ. Ngoài ra, chất béo trong phô mai rất khó tiêu hóa và có thể tạo ra phản ứng viêm trong dạ dày. Khi đó hành trình giảm cân của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn.

Giảm cân cần tránh thịt đỏ

Thịt đỏ có nhiều chất đạm và chất béo nên cơ thể cần nhiều thời gian để tiêu hóa hơn các loại thực phẩm khác. Do đó, muốn có một giấc ngủ sâu, bữa tối bạn nên tránh ăn thịt đỏ mà nên chọn những thực phẩm dễ tiêu hơn như: thịt trắng, rau xanh, hoa quả,...

