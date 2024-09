Thực đơn giảm 4 kg trong ba tuần của sao 'Hẹn hò chốn công sở'

Diễn viên Kim Se Jeong

Trước khi bộ phim bấm máy, thực đơn của diễn viên Kim Se Jeong gồm các món như sau:

Bữa sáng:

- Hai thìa sữa chua Hy Lạp không đường ăn cùng trái cây. Kim Se Jeong cho biết cô không nên ăn trái cây một cách vô tội vạ, nhất là những loại quả nhiều đường. Cô chủ yếu ăn cùng táo vì hàm lượng chất xơ cao, giàu vitamin, ít đường.

- Cà phê đen.

- Một thanh protein.

Kim Se Jeong ưu tiên loại quả giàu chất xơ, ít đường như táo khi giảm cân.

Bữa trưa

- Mì tảo bẹ ăn cùng thịt bò, một chút nước sốt loại ít calo nhất có thể.

- Salad.

- Một bát nhỏ cơm.

- Gimbap nhân gồm cá ngừ, cà rốt, rau củ, đậu hũ thay cho cơm.

Mì tảo bẹ có thể ăn thay cơm, bún phở... khi giảm cân vì không chứa carb, chất béo, ít calo và giàu chất xơ.

Bữa tối

- Khoai lang.

- Bắp cải cuộn đậu hũ.

Khoai lang thường có trong thực đơn giảm cân nhờ hàm lượng chất xơ cao, nhanh no, no lâu.

Cùng với thực đơn ba bữa trong ngày, ăn nhiều vào bữa trưa, Kin Se Jeong áp dụng quy tắc ăn chậm, nhai kỹ. Cô nói rằng việc này không chỉ giảm gánh nặng cho dạ dày, hệ tiêu hóa mà còn giúp dễ nhận biết cảm giác no hơn. Bên cạnh đó, khi cảm thấy đã gần no, cô dừng đũa luôn thay vì ăn cố, ăn no căng bụng. Nữ diễn viên cũng tin việc ăn uống điều độ, đúng bữa đúng giờ sẽ giúp kiểm soát cân nặng dễ dàng hơn, hạn chế thèm ăn, ăn vặt vô tội vạ trong ngày.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]