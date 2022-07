"Bà mối" Cát Tường có được vẻ ngoài nuột nà, đằm thắm ở tuổi U50 nhờ biết yêu

Thứ Ba, ngày 26/07/2022 10:19 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nữ MC thường xuyên đăng ảnh áo tắm khoe dáng trên trang cá nhân.

MC xinh đẹp Cát Tường.

Cát Tường được biết đến là nghệ sỹ đa tài của Vbiz. Không chỉ có tài diễn xuất, ăn nói hoạt ngôn mà cô còn nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo. Cát Tường để lại ấn tượng cho khán giả trong hàng loạt bộ phim như: Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, kịch Kính thưa Ôsin... Hiện tại, Cát Tường là cái tên MC quen thuộc của các chương trình hẹn hò nên người ta thường gọi cô là “bà mối”.

Sinh năm 1977, hiện tại đã bước sang tuổi 45 nhưng Cát Tường vẫn duy trì được sắc vóc trẻ trung, gợi cảm đến bất ngờ. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp không ngại khoe hình thể nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 nảy nở khiến người nhìn xuýt xoa. Những bức ảnh cô diện bikini hay váy cắt xẻ nhận được không ít lời khen nhưng cũng có những bình luận khuyên cô nên tiết chế hơn ở tuổi U50.

Người đẹp sinh năm 1977 này thường xuyên chia sẻ những bức ảnh gợi cảm trên trang cá nhân.

Sở hữu vẻ ngoài tự nhiên, sắc sảo từ thuở đôi mươi nhưng Cát Tường vẫn nhiều lần dính vào tin đồn can thiệp dao kéo với toàn bộ dung mạo. Nhưng đã hơn 1 lần, cô đã lên tiếng khẳng định bản thân chỉ can thiệp mũi, còn lại toàn bộ diện mạo gần như nguyên bản. Và lý do cô thẩm mỹ mũi vì bị 2 chàng trai chê là: “Đẹp nhưng mũi hơi to”. Còn về hình thể, phải công nhận Cát Tường là người khá cẩn thận trong việc chăm sóc bản thân. Dù cô thừa nhận bản thân không đủ sức khoẻ để tập hùng hục như thời trẻ và công việc khá bận rộn nhưng nữ diễn viên luôn cố gắng dành ra 30 phút mỗi ngày để đi bộ, tập yoga,...để có một cơ thể dẻo dai, săn chắc hơn.

Cô sở hữu body phồn thực, săn chắc ở tuổi U50 khiến nhiều người khen ngợi.

Được biết trong chế độ ăn, Cát Tường luôn ưu tiên nhiều loại rau củ tươi xanh. Những loại chất xơ, vitamin trong các loại thực phẩm này sẽ có tác động tích cực lên làn da và cả vóc dáng, hơn nữa nó còn có khả năng tăng cường hệ miễn dịch tốt hơn. Cô cũng tích cực uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để giúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn. Cát Tường thường dùng thêm nước trà xanh tươi như một cách thay thế nước lọc. Không chỉ giúp đào thải độc tố, trà xanh còn giúp Tường ngăn mỡ tích trữ vào cơ thể vì nhờ có thành phần lớn là vitamin và caffeine.

Cát Tường tự tin với nhan sắc hiện tại của mình sau 5 lần sửa mũi.

Cô luôn cho rằng việc làm đẹp, giữ gìn hình ảnh chỉnh chu cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng của mình với những người xung quanh, với khán giả.

Với vẻ ngoài phồn thực, Cát Tường luôn gây chú ý mỗi lần xuất hiện.

Cát Tường không sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng bù lại chị có một thân hình nóng bỏng.

Nguồn: http://danviet.vn/ba-moi-cat-tuong-co-duoc-ve-ngoai-nuot-na-dam-tham-o-tuoi-u50-nho-biet-yeu-502022267102030420.htm