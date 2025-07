7 loại trái cây ăn vào buổi tối giúp giảm mỡ bụng hiệu quả

Giảm mỡ bụng luôn là mục tiêu hàng đầu trong quá trình cải thiện vóc dáng và duy trì sức khỏe. Trong khi nhiều người lo ngại ăn trái cây vào buổi tối có thể khiến tăng cân, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết điều này chưa thực sự đúng. Nếu bạn chọn đúng loại trái cây, liều lượng phù hợp và thời điểm ăn hợp lý, việc giảm mỡ bụng thậm chí sẽ hiệu quả hơn.

Theo tiến sĩ dinh dưỡng Lisa Moskovitz, Giám đốc điều hành của NY Nutrition Group (Mỹ), một số loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ đốt cháy mỡ bụng, cải thiện hệ tiêu hóa và kiểm soát lượng calo tổng thể nếu dùng vào buổi tối, thay cho các món tráng miệng giàu tinh bột hoặc đường.

Bưởi - trái cây giúp giảm mỡ bụng được nghiên cứu rộng rãi

Ăn bưởi trước bữa tối giúp cải thiện lượng đường trong máu, giảm tích trữ chất béo qua đêm, hỗ trợ giảm mỡ bụng

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Medicinal Food cho thấy, ăn nửa quả bưởi trước bữa ăn tối trong 12 tuần có thể giúp giảm cân trung bình 1,6 kg và giảm đáng kể vòng eo. Bưởi chứa nhiều enzym hỗ trợ quá trình phân giải chất béo, đồng thời có hàm lượng calo rất thấp nhưng lại giàu vitamin C và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu.

Kiwi - hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết

Theo chuyên gia dinh dưỡng Brooke Schantz, kiwi chứa nhiều actinidin - một loại enzym tiêu hóa giúp làm dịu dạ dày và hỗ trợ quá trình phân giải protein, đồng thời có chỉ số đường huyết thấp nên không gây tăng insulin đột ngột. Ăn kiwi buổi tối giúp ổn định tiêu hóa, từ đó hỗ trợ giảm mỡ vùng bụng.

Táo - ít calo, giàu chất xơ hòa tan

Vị ngọt tự nhiên của táo giúp thỏa mãn cơn thèm đường mà không cần ăn đồ ăn vặt không lành mạnh.

Một quả táo trung bình chỉ chứa khoảng 95 kcal nhưng cung cấp tới 4g chất xơ, đặc biệt là pectin - loại chất xơ hòa tan giúp kéo dài thời gian tiêu hóa, kiểm soát cảm giác đói. Theo báo cáo từ Viện Dinh dưỡng Nhật Bản, táo chứa các hợp chất polyphenol có tác dụng cải thiện chuyển hóa chất béo và giảm tích mỡ ở bụng.

Dứa - thúc đẩy chuyển hóa và chống viêm

Dứa có chứa bromelain - một enzym tự nhiên có tác dụng kháng viêm, giúp giảm đầy hơi và cải thiện tiêu hóa. Một nghiên cứu được công bố trên Planta Medica cũng cho thấy bromelain có thể ức chế sự hình thành mỡ ở cấp độ tế bào. Tuy nhiên, cần lưu ý ăn dứa với lượng vừa phải vì đây là loại trái cây có vị ngọt tự nhiên.

Việt quất - giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm mỡ nội tạng

Việt quất giàu anthocyanin - một nhóm chất chống oxy hóa giúp cải thiện độ nhạy insulin và tăng khả năng đốt cháy chất béo trong cơ thể. Một nghiên cứu từ Đại học Michigan (Mỹ) phát hiện rằng chế độ ăn giàu việt quất có thể giúp giảm mỡ bụng và cải thiện các chỉ số trao đổi chất.

Đu đủ - nhẹ bụng, ngừa tích tụ mỡ

Đu đủ chứa papain - enzym tự nhiên giúp hỗ trợ phân giải protein, giảm đầy bụng sau bữa tối. Ngoài ra, đu đủ còn giúp điều hòa hoạt động ruột và chứa nhiều nước, ít calo, là lựa chọn lý tưởng để kết thúc ngày ăn uống mà không lo tích mỡ.

Lê - 'chiến lược' chống thèm ăn vào đêm muộn

Lê có vị ngọt tự nhiên, thích hợp để dùng sau bữa tối thay thế các món tráng miệng chứa nhiều đường, tinh bột.

Lê có vị ngọt nhẹ tự nhiên, giúp làm dịu cơn thèm đồ ngọt vào buổi tối mà không gây tăng cân. Một nghiên cứu được đăng trên Appetite cho thấy những người ăn quả lê như bữa ăn nhẹ vào tối muộn có xu hướng ăn ít calo hơn vào ngày hôm sau, đồng thời cải thiện cảm giác no và giảm lượng mỡ tích tụ.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Harvard, điều quan trọng không chỉ là ăn trái cây nào mà còn là lượng ăn và thời điểm ăn. Buổi tối, nếu cảm thấy đói sau bữa tối, bạn có thể chọn một khẩu phần trái cây (tương đương một quả táo, ½ quả bưởi hoặc một cốc nhỏ việt quất tươi), ăn khoảng 1-2 tiếng trước khi đi ngủ. Tránh ăn trái cây ngay trước giờ ngủ để không ảnh hưởng đến tiêu hóa.

Trái cây không chỉ là nguồn dinh dưỡng phong phú mà còn là "trợ thủ" đắc lực giúp giảm cân nếu sử dụng đúng cách. Thay vì loại bỏ hoàn toàn trái cây vào buổi tối, hãy lựa chọn thông minh để vừa thỏa mãn vị giác vừa hỗ trợ giảm mỡ bụng an toàn, khoa học.