6 món bình dân ăn thường xuyên để 'bơm' collagen cho da

Collagen là loại protein mang lại cho làn da sự săn chắc, đàn hồi. Nó được ví như hệ thống giàn nâng đỡ cấu trúc da. Tuy nhiên, theo thời gian, đặc biệt là sau tuổi 20, cơ thể con người có xu hướng sản sinh ít collagen hơn, từ đó dẫn đến nếp nhăn, vết chân chim và làn da không còn săn chắc như trước. Bên cạnh quy trình chăm sóc bên ngoài, một chế độ ăn uống khoa học, đủ dinh dưỡng cũng góp phần giúp bạn bổ sung collagen cho cơ thể, hỗ trợ làn da săn chắc, từ đó kìm hãm tốc độ xuất hiện dấu hiệu tuổi tác.

1. Nước hầm xương

Nước hầm xương rất giàu collagen, các axit amin như glycine và proline, là những thành phần thiết yếu mà cơ thể cần để sản sinh thêm collagen. Nước xương ninh còn chứa các khoáng chất như canxi, magie và phốt pho hỗ trợ sức khỏe tổng thể của da và khớp.

Nước xương ninh kết hợp với các loại rau củ không chỉ là món ăn ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe làn da.

2. Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh và bưởi chứa nhiều vitamin C, một dưỡng chất thiết yếu cho quá trình tổng hợp collagen. Vitamin C giúp chuyển hóa axit amin thành collagen, đồng thời hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do.

3. Trứng

Trứng, đặc biệt lòng trắng, là nguồn cung cấp proline dồi dào, một trong những axit amin cần thiết cho sự hình thành collagen. Trứng cũng cung cấp các dưỡng chất như vitamin D và biotin, giúp tóc, da và móng chắc khỏe.

4. Động vật có vỏ

Các loại động vật có vỏ như cua, tôm... chứa kẽm và đồng, hai khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất collagen. Hàm lượng protein trong những món ăn này cũng cung cấp các axit amin cần thiết để duy trì làn da khỏe mạnh và đàn hồi.

Các loại động vật có vỏ như tôm, tép... cung cấp nhiều canxi, kẽm, đồng, cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen.

5. Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như rau bó xôi, cải xoăn, cải cầu vồng... đều rất giàu vitamin C và diệp lục - là những thành phần có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất collagen. Chúng cũng giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương da và giữ cho làn da tươi trẻ.

6. Cà chua

Cà chua chứa nhiều lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, nguyên nhân phá vỡ collagen. Cà chua cũng cung cấp vitamin C, rất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen và giúp da luôn mịn màng, săn chắc.

Trứng chứa lượng protein lý tưởng cùng hàm lượng proline dồi dào. Cà chua cung cấp lycopene, carotene có thể tăng cường độ đàn hồi của da, giúp giảm nếp nhăn và có tác dụng chăm sóc, làm đẹp da.