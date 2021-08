50 mẫu nail đẹp nhẹ nhàng đơn giản được yêu thích nhất hiện nay

Chủ Nhật, ngày 08/08/2021 10:07 AM (GMT+7)

Nail đẹp đơn giản nhẹ nhàng sẽ giúp bạn nữ có diện mạo thêm xinh xắn tự tin để xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Dưới đây là tổng hợp những mẫu nail đẹp sang chảnh được yêu thích dẫn đầu xu hướng hiện nay.

1. Nail đẹp đơn giản

Các loại nail đơn giản có màu sắc và thiết kế rất đa dạng. Những mẫu nail đẹp đơn giản này sẽ giúp bạn trở nên thật quyến rũ, lôi cuốn, nhờ những họa tiết đơn giản như hình tròn, hoạt hình, kẻ sọc hay caro, bông hoa,… được điểm xuyết trên móng tay của bạn. Mẫu nail đính đá này rất phù hợp để đi dự tiệc hoặc đi bất cứ nơi đâu.

2. Nail đẹp cho da ngăm

Để lựa chọn mẫu nail đẹp cho da ngăm khá đơn giản và dễ dàng. Với làn da ngăm bạn nên lựa chọn tông màu trầm như đỏ mận, xám, hoặc ghi… không những giúp da sáng lên đáng kể mà còn mang lại nét trẻ trung quyến rũ cho bất kỳ ai sở hữu. Những mẫu nail này bạn có thể tha hồ biến tấu với sơn lì, hay kết hợp thêm các họa tiết hoa văn kẻ sọc caro hoặc đính đá để đôi bàn tay thêm nổi bật.

3. Nail đẹp chân

Nail đẹp chân cũng được nhiều chị em yêu thích và quan tâm lựa chọn. Nail chân giúp đôi bàn chân của bạn thêm nổi bật và thể hiện được tính cách và cá tính. Vì vậy, nếu đã đầu tư một bộ trang phục, bộ móng tay chỉn chu, đừng quên đầu tư thêm một bộ nail chân đẹp để không bị lệch tông.

4. Nail đẹp cho cô dâu

Trong ngày trọng đại, ngoài váy cưới thì một bộ nail đẹp kiêu sa sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ và lộng lẫy hơn bao giờ hết. Nail cho cô dâu có nhiều mẫu đơn giản bạn có thể lựa chọn như ren, đính đá, hay các họa tiết trang trí đơn giản. Sở hữu mẫu nail này sẽ giúp tạo điểm nhấn và thu hút dù bạn xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

5. Nail đẹp cho học sinh

Nail cho học sinh có khá nhiều mẫu mã đơn giản nhẹ nhàng bạn có thể lựa chọn để phù hợp với lứa tuổi cũng như môi trường học tập. Mẫu nail học sinh không thể thiếu đi tone hồng đa dạng các kiểu ở nhiều móng tay khác nhau. Mẫu này tạo hiệu ứng độc lạ nhưng không quá nổi bật, cực kì phù hợp với các bạn trẻ đang còn là học sinh.

6. Nail đẹp màu đỏ

Màu đỏ luôn là màu nổi bật khiến nhiều bạn gái mê mẩn muốn trưng diện. Không chỉ trẻ trung phá cách những mẫu nail đỏ luôn tự tin thể hiện cá tính của mình.

Với mẫu nail màu đỏ này bạn có thể kết hợp điểm xuyết những hoa văn nhẹ nhàng đơn giản để phù hợp với môi trường công sở hay đi chơi. Ngoài ra có thể đính đá đá hoặc trang trí thêm các loại hoa văn thời thượng hoặc đơn giản là kẻ sọc ngang hoặc caro để đôi bàn tay có thêm điểm nhấn.

7. Nail đẹp tết

Nail đẹp tết luôn là xu hướng làm đẹp của mọi cô nàng trong dịp tết và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Với mẫu nail ngày tết bạn có thể đa dạng lựa chọn các màu sắc và họa tiết phù hợp với thời điểm như: hoa đào, hoa mai, bánh chưng, hay màu đỏ… tượng trưng cho sự may mắn.

8. Nail đẹp màu xanh

Màu xanh mang đến một vẻ đẹp thanh thoát mới lạ mà gần gũi với tự nhiên. Những mẫu nail màu xanh luôn khiến bạn gái thêm nổi bật và tự tin tỏa nắng. Đặc biệt những mẫu nail này vừa đơn giản dễ thực hiện ngay tại nhà. Bạn có thể đính kim tuyến hay vẽ hoa văn lên móng tay khiến ai cũng dễ thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gam màu xanh vừa dễ tôn lên sự sành điệu và hợp thời trang.

9. Nail đẹp màu đen

Mẫu nail màu đen là một trong những mẫu nail đẹp khá cá tính được nhiều chị em lựa chọn bởi nó dễ phối đồ và phù hợp với nhiều phong cách, hoàn cảnh và nhiều đối tượng khác nhau. Với mẫu nail đẹp màu đen này bạn có thể dễ dàng biến tấu tài tình và sức sáng tạo vô biên của nghệ thuật làm đẹp. Chính vì vậy, mẫu nail đen ngày càng trở nên phù hợp theo thời đại.

10. Nail đẹp nhẹ nhàng

Những mẫu nail đẹp nhẹ nhàng được nhiều chị em yêu thích lựa chọn. Mẫu nail này cực kỳ phù hợp với những bạn nữ cá tính và quyến rũ. Đặc biệt bạn có thể biến tấu theo những phong cách khác nhau phù hợp với sở thích của mình. Sở hữu mẫu nail này bạn có thể phối đồ dễ dàng cũng như trang điểm để tự tin lộ diện ở bất cứ nơi đâu và trong hoàn cảnh nào.

11. Nail đẹp cho móng ngắn

Nail đẹp cho móng ngắn có khá nhiều mẫu mã để chị em yêu thích và lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn các họa tiết đơn giản chỉn chu để giúp đôi tay của các bạn gái trở nên nổi bật, thu hút và cá tính hơn.

12. Nail đẹp sang chảnh

Nail đẹp sang chảnh là một trong những xu hướng được nhiều chị em ưa chuộng lựa chọn. Với những họa tiết cùng phối màu khéo léo giúp tôn lên cho bạn nét đẹp sang chảnh mà vô cùng dịu dàng trang nhã. Có rất nhiều màu và phong cách bạn có thể lựa chọn cho mình như nâu hồng, hồng tím, nude sữa…phù hợp với sở thích cũng như gu thời trang của mình.

13. Nail đẹp màu trắng

Nail đẹp màu trắng là một trong những mẫu nail giúp làm nên phong cách và vẻ đẹp vô cùng quyến rũ. Mẫu nail này bạn có thể kết hợp với nhiều họa tiết khác nhau để toát lên sự mạnh mẽ, ngọt ngào phù hợp để đi tiệc, dạo chơi giúp bạn nữ tự tin hơn rất nhiều.

14. Mẫu nail đẹp bò sữa

Nail bò sữa là một trong những mẫu nail đang khá hot tạo trends trong thời gian gần đây. Hình ảnh chú bò ngộ nghĩnh và đáng yêu trên móng tay được khắc họa vừa chân thực vừa đáng yêu đem đến cho mọi người sự thân thiện nhất định. Móng tay in hình động vật luôn là một yếu tố thời trang trong ngành nail, và móng tay hình con bò nổi bật so với móng tay in hình động vật trong những năm gần đây.

15. Nail đẹp đi biển

Nail đẹp đi biển rực rỡ sống động giúp mang lại cho bạn những trải nghiệm thú vị trong mùa hè năm 2020 tràn ngập sắc màu. Bạn có thể phối nhiều ý tưởng độc đáo cùng các họa tiết lạ mắt khiến đôi tay bạn ngập tràn những sắc màu khuynh hướng thiên nhiên hài hòa như hàng dừa, tán cây, vỏ sò,...giúp tạo nên bức tranh biển thật sống động. Hãy thử ngay những mẫu nail đẹp đi biển này để đôi bàn tay thêm nổi bật ấn tượng hơn nhé!

16. Nail đẹp màu xanh rêu

Nail đẹp màu xanh rêu mang lại cho bạn vẻ bề ngoài sang trọng, thuần khiết. Bạn có thể biến tấu đa dạng khi kết hợp với các họa tiết hoa, ren hay đơn giản phối màu sẽ mang lại cho bạn vẻ ngoài thời thượng.

17. Nail đẹp màu xanh dương

Nail đẹp màu xanh dương mang đến cho bạn cảm giác tươi mát và là một tông màu độc lạ được nhiều bạn gái lựa chọn để đổi gió. Mẫu nail này giúp bạn trở nên tươi mới mang đến cảm giác mát mẻ, bình yên mà vô cùng thư thái nổi bật. Cũng như các tông màu khác bạn có thể biến tấu đa dạng với các họa tiết kẻ sọc đính đá hay đơn giản là hoa lá cành để thêm độc đáo.

18. Nail đẹp Hàn Quốc

Những mẫu nail đẹp Hàn Quốc luôn mang đến cho bạn những trải nghiệm độc đáo. Các mẫu nail đẹp Hàn Quốc có nhiều màu sắc độc đáo mang tính nghệ thuật. Hãy thử trải nghiệm những kiểu nail này để có những khoảnh khắc thú vị và cuốn hút dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

19. Nail đẹp cho bé gái

Nail đẹp cho bé gái có thể chứa nhiều mẫu mã với họa tiết sôi động vui nhộn dành cho bé yêu. Bạn có thể lựa chọn các thiết kế mẫu móng dành cho bữa tiệc hay kiểu dáng đơn giản đến trường.

20. Nail đẹp không đính đá

Nail đẹp không đính đá là mẫu nail không ngừng thu hút các bạn nữ nhờ vào những gam màu đẹp khi kết hợp với các họa tiết khác nhau để làm nổi bật được bộ móng cực chất. Và thêm vào đó là với nhiều ý tưởng thiết kế đã giúp cho mẫu nail này vốn dĩ đã đẹp lại càng lồng lộn hơn.

21. Nail đẹp mùa hè

Nail đẹp mùa hè có khá nhiều lựa chọn đa dạng với các họa tiết hợp mùa. Sở hữu những mẫu nail này không những giúp bạn nổi bật giữa đám đông mà còn phù hợp với những chủ đề trong ngày hè như dưa hấu, đi biển,... Nail mùa hè là một trong những lựa chọn vô cùng hoàn hảo và tinh tế khiến bạn thêm nổi bật và tự tin xuất hiện giữa đám đông.

22. Nail đẹp ngày cưới

Nail đẹp ngày cưới là sự lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng thích sự sang trọng, lộng lẫy và còn điều gì tuyệt vời hơn khi trong ngày cưới. Những mẫu nail đẹp được xuất hiện trên đôi bàn tay của cô dâu, với những viên đá lấp lánh cùng các họa tiết kết hợp với bộ váy cưới lộng lẫy tạo nên sự nổi bật cho cô dâu trong ngày trọng đại này.

23. Nail đẹp giáng sinh

Họa tiết cây thông, ông già Noel, tuần lộc hay những chiếc kẹo đang là nguồn cảm hứng để tạo nên những mẫu nail đẹp giáng sinh cực cuốn hút và nổi bật. Sắp đến giáng sinh rồi bạn hãy thử trang trí đôi bàn tay của mình bằng những mẫu nail giáng sinh ấn tượng để bắt kịp xu hướng và thêm phần xinh xắn.

24. Nail đẹp kẻ sọc

Nail đẹp kẻ sọc là sự kết hợp tinh tế hoài hòa giữa các họa tiết mang đến nét nổi bật sang trọng cho đôi tay của bạn. Mẫu nail này có nhiều biến tấu đa dạng phù hợp với tính cách sở thích của nhiều cô nàng thêm nữ tính và đáng yêu.

25. Nail đẹp màu hồng

Đây là một trong những tông màu phổ biến nhất được nhiều cô nàng nữ tính ngọt ngào ưa chuộng. Với mẫu nail màu hồng này bạn có thể kết hợp thêm các họa tiết nhũ, hoa văn, đính đá hoặc đơn giản sơn lì khiến đôi tay thêm phần thanh thoát và quyến rũ. Mẫu nail đẹp 2020 màu hồng dường như sinh ra để dành cho những cô nàng ưa chuộng phong cách lãng mạn và mộng mơ.

26. Nail đẹp nhám

Nail đep nhám là một trong những xu hướng mới được nhiều bạn trẻ lựa chọn và trưng dụng. Sự kết hợp nhiều màu sắc vào mẫu nail nhám không những không làm cho đôi tay lạc lõng, lòe loẹt, ngược lại, nó giúp cho đôi tay trở nên tươi vui, hài hòa hơn. Nhờ vào sự thể hiện chân thật nhất của các màu qua mẫu nail nhám, mẫu nail nhám kết hợp nhiều màu tạo nên điểm khác biệt và cá tính riêng.

27. Nail đẹp ombre

Nail đẹp Ombre đã xuất hiện trên các diễn đàn làm đẹp khá lâu nhưng chưa bao giờ hết hot. Mẫu nail này có nhiều biến tấu phù hợp với các bạn gái ở độ tuổi từ trẻ đến trung niên. Mẫu nail này được tạo kiểu từ sự chuyển đổi tone màu từ nhạt sang đậm. Mẫu nail này tuy khá đơn thuần nhưng cực kỳ bắt mắt và sang trọng.

28. Nail đẹp xanh lá cây

Nail đẹp xanh lá cây là một trong những tông màu trung tính nhẹ nhàng được nhiều cô nàng trưng dụng trong tiết trời mùa hè oi nóng. Màu xanh lá cây khi kết hợp với các họa tiết hoa lá cành sẽ tạo sự gần gũi và cuốn hút đến lạ thường. Đây là mẫu nail dành cho những cô nàng yêu thích thiên nhiên, mang thiên nhiên hòa trong đôi tay của mình. Sở hữu mẫu nail này bạn tha hồ phối đồ với các trang phục cũng như trang điểm để tự tin xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

29. Nail đẹp đính đá

Trong năm 2021 sự ra đời của những mẫu nail đính đá sang trọng được nhiều chị em ưa thích săn lùng.Tuy vào theo sở thích của mỗi người có sự lựa chọn khác nhau về các thiết kế, màu sắc và hạt đính đá luôn phù hợp với xu hướng.

Nếu bạn là người đơn giản không quá cầu kỳ thì bạn có thể lựa chọn các mẫu nhẹ nhàng nhã nhặn. Còn để lung linh nổi bật bạn lựa chọn các mẫu nail đính đá sang trọng giúp vẻ ngoài luôn tỏa sáng và sành điệu.

30. Nail đẹp lấp lánh

Nail đẹp lấp lánh khiến cho đôi bàn tay của bạn trở nên bí ẩn và đẹp hơn. Bạn có thể tùy ý chọn những họa tiết mà mình yêu thích rồi nhờ thợ sơn sơn kèm thêm một lớp sơn nhũ, đơn giản nhưng vẫn cực kì hút mắt và quyến rũ đấy!

31. Nail đẹp nhiều màu

Nail đẹp nhiều màu là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em, bởi sự đa dạng, thoải mái nhẹ nhàng của màu sắc và hình dạng móng tạo nên một mẫu nail hoàn mỹ cho các cô nàng tạo sự sang trọng nhưng nhẹ nhàng cá tính .

32. Nail đẹp màu pastel

Nail đẹp màu pastel là một trong những mẫu nail luôn đứng đầu về độ hấp dẫn và lôi cuốn. Màu hồng pastel giúp tôn lên vẻ trẻ trung, dịu dàng và trang nhã. Khi sở hữu mẫu móng tay màu hồng bạn có thể tha hồ phối hợp với những phong cách thời trang khác nhau để trở nên hút mắt.

33. Nail đẹp xà cừ

Nail đẹp xà cừ mang đến sự nữ tính mà không kém phần sang trọng. Kiểu nail này khá dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau cùng các họa tiết nhỏ xinh khiến bạn thêm cá tính, nổi bật để xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

34. Nail đẹp màu đen

Màu đen luôn mang trong mình phong cách huyền bí, quyến rũ đến khó tả. Nail đẹp màu đen mang đến cho bạn vẻ ngoài vô cùng bí ẩn và thu hút. Các tín đồ nail, các tín đồ mê màu đen chắc hẳn sẽ thích mê khi xem những mẫu nail màu đẹp

35. Nail đẹp caro

Nail đẹp caro là một trong những mẫu nail giúp tạo hiệu ứng cho những ngón tay của bạn thêm sáng hơn. Bạn hoàn toàn có thể tùy chọn màu nền và họa tiết, hình thù ưa thích để thêm phần sinh động. Kiểu móng tay đẹp này chắc chắn sẽ rất được lòng những cô nàng có làn da hơi ngăm.

36. Nail đẹp màu vàng

Bạn là người luôn muốn phá cách cũng như ưa chuộng phong cách năng động, hãy thử trải nghiệm ngay mẫu nail màu vàng độc đáo phá cách cho ngày hè. Với kiểu nail này bạn có thể kết hợp các màu sắc họa tiết khác nhau khi sử dụng.

Tông màu này đặc biệt phù hợp với những cô gái có làn da trắng, chỉ cần điểm xuyết nhẹ nhàng những họa tiết hay đính đá bạn có thể tự tin nổi bật hơn bao giờ hết.

37. Nail đẹp hoạt hình

Nail đẹp hoạt hình là những mẫu nail dễ thương được nhiều teen girl yêu thích. Với sự pha trộn của màu sắc sinh động và những hình vẽ đáng yêu, ngộ nghĩnh sẽ giúp bạn trẻ trung, năng động hơn.

38. Nail đẹp hình gấu

Mẫu nail đẹp hình gấu là một trong những mẫu nail mang một phong cách đáng yêu của tuổi teen. Mẫu nail này giúp tôn lên nét dễ thương đầy ấn tượng sẽ khiến các bạn gái rất hài lòng và bạn bè chắc chắn trầm trồ khen bộ móng đáng yêu của bạn đấy.

39. Nail đẹp dưa hấu

Các kiểu nail đẹp dưa hấu được mô tả với các họa tiết cùng màu sắc trang trí rực rỡ đa dạng. Nail đẹp hình dưa hấu được nhiều bạn gái ưu ái lựa chọn bởi giúp bạn thể hiện nét năng động đáng yêu.

40. Nail đẹp Hello Kitty

Nail đẹp Hello Kitty là một trong những mẫu nail giúp các nàng trở nên điệu đà và tươi tắn hơn đó. Mẫu nail này sẽ đem lại sự hứng khởi trong công việc và tôn lên nét trẻ trung quyến rũ cho bạn gái.

41. Nail đẹp dễ thương

Nail đẹp dễ thương cho bạn gái có nhiều mẫu độc lạ đa dạng để bạn gái có thể lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn những mẫu họa tiết với phong cách nail cực dễ thương với những kiểu mẫu hoạt hình 3D rất cute, mang lại một luồng gió mới cho bàn tay xinh đẹp của các bạn nữ.

42. Nail đẹp màu nâu

Màu nâu với nhiều kiểu biến tấu lạ lẫm luôn bắt kịp xu hướng năm 2020. Màu nâu là màu trung tính phù hợp với mọi làn da đặc biệt là da ngăm đen. Sở huux nail màu nâu này giúp bạn tạo ấn tượng mạnh, sang trọng quý phái cũng như đầy cá tính. Đây là màu sắc ưa thích của đa số các chị em trung tuổi, mang đến bạn vẻ ngoài trẻ trung, tươi mới.

43. Nail đẹp kim tuyến

Nail móng tay kim tuyến đẹp lấp lánh đang dẫn đầu xu hướng trong năm 2021. Sở hữu mẫu nail đẹp kim tuyến này giúp bạn thể hiện đẳng cấp của mình ở bất cứ nơi đâu. Bạn có thể đa dạng lựa chọn về màu sắc cũng như những hoạt kim tuyến cách điệu như hạt kim tuyến nhỏ, hạt kim tuyến hình vuông, hạt kim tuyến tròn lớn… Mẫu móng tay kim tuyến luôn là mẫu móng tay đẹp được nhiều nàng yêu thích từ mọi phong cách sành điệu hay dịu dàng và khó có thể lỗi mốt theo thời gian.

44. Nail đẹp sang chảnh

Nail đẹp sang chảnh mang đến cho bạn vẻ ngoài đầy nổi bật trẻ trung và vô cùng cá tính. Với mẫu nail này bạn có thể tha hồ lựa chọn đa dạng kết hợp với các tông màu tươi mới hot như vàng, đen , đỏ, hồng,... cùng những họa tiết đáng yêu để đôi bàn tay thêm nổi bật.

45. Nail đẹp da báo

Nail đẹp da báo mang lại nét quyến rũ và thanh thoát cho đôi tay của bạn. Mẫu nail này lấy cảm hứng từ các họa tiết da báo khiến đôi tay bạn thêm độc đáo lãng mạn và vô cùng thơ mộng. Những chi tiết uốn nắn tỉ mỉ mang đến nét đẹp tổng thể làm tôn lên đôi tay yêu kiều của bạn.

46. Nail đẹp quả kiwi

Những mẫu nail đẹp quả kiwi luôn mang đến cho bạn những trải nghiệm độc đáo. Các mẫu nail đẹp quả Kiwi có nhiều màu sắc độc đáo mang tính nghệ thuật.

47. Nail đẹp mùa thu

Nail đẹp mùa thu có khá nhiều mẫu đa dạng đem đến sự ấm áp, thân thiện. Bạn có thể kết hợp sáng tạo với nhiều biến tấu đa dạng với nhiều họa tiết đa dạng. Mỗi ngón được vẽ vời theo một kiểu khác nhau nhưng vẫn khiến tổng thể chuẩn "nail mùa thu" đấy nhé! Những bộ nail mùa thu mang lại vẻ đẹp tươi mới, và tràn đầy sức sống cho chủ nhân sở hữu.

48. Nail đẹp chấm bi

Nail đẹp chấm bi sở hữu với các phối màu độc đáo mang đến cho bạn sự quyến rũ, năng động và đầy cá tính. Những mẫu nail chấm bi luôn là sự lựa chọn yêu tiên hàng đầu của nhiều cô nàng, và chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.

49. Nail đẹp màu cam

Những bộ nail đẹp màu cam là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày thu đông giá rét. Mặc dù đây là một tone màu trung lập bạn có thể kết hợp với nhiều biến tấu đa dạng để tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, cũng như quyến rũ dù bạn xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

50. Nail đẹp dâu tây

Nail đẹp hình dâu tây là một trong những kiểu nail đẹp hút mắt dành cho những bạn nữ yêu thích sự ngọt ngào lãng mạn. Với những họa tiết khắc họa hoạt hình lấy từ hình tượng quả dâu tây khiến đôi bàn tay của bạn thêm sinh động và hấp dẫn.

Trên đây là tổng hợp những mẫu nail đẹp đa phong cách giúp bạn trở nên ấn tượng. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ lựa chọn cho mình mẫu nail đẹp ưng ý.

Nguồn: http://danviet.vn/50-mau-nail-dep-nhe-nhang-don-gian-duoc-yeu-thich-nhat-hien-nay-502021881081661.htm