5 thức uống hàng ngày giàu collagen giúp da căng mịn

Các nghiên cứu trên Journal of Cosmetic Dermatology và Nutrients cho thấy việc bổ sung thức uống giàu collagen hoặc hỗ trợ sản sinh collagen có thể cải thiện cấu trúc da chỉ sau 2-3 tháng.

Nước cam và các loại nước ép giàu vitamin C

Bổ sung thức uống giàu vitamin C giúp tăng sinh collagen, trẻ hóa da.

Vitamin C là trợ thủ không thể thiếu cho quá trình tổng hợp collagen. Một cốc nước cam, chanh hoặc bưởi mỗi ngày cung cấp đến 70-90 mg vitamin C, đủ để kích hoạt enzym prolyl hydroxylase, yếu tố cần thiết trong quá trình hình thành sợi collagen. Bác sĩ da liễu Joshua Zeichner (Mỹ) khẳng định thiếu vitamin C sẽ làm cơ thể không thể sản xuất collagen hiệu quả, dù bạn bổ sung trực tiếp từ ngoài.

Sinh tố quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi chứa hàm lượng cao anthocyanin và polyphenol, hoạt chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ sợi collagen khỏi tổn thương do gốc tự do. Một nghiên cứu năm 2021 đăng trên Antioxidants cho thấy những người bổ sung quả mọng thường xuyên có mức độ tổn thương da do tia UV thấp hơn. Sinh tố kết hợp dâu, sữa chua không đường và chút hạt chia vừa ngon miệng, vừa giàu dưỡng chất.

Trà xanh

Trà xanh nổi bật với hợp chất EGCG (Epigallocatechin gallate), đã được chứng minh có khả năng ức chế các enzym phá vỡ collagen và elastin trong da. Một nghiên cứu trên Journal of Nutrition ghi nhận, những người uống trà xanh hàng ngày có độ đàn hồi và độ ẩm da cao hơn so với nhóm không uống. Ngoài ra, trà xanh còn giúp giảm viêm, hạn chế hình thành sắc tố gây nám.

Nước dừa tươi

Nước dừa tươi giúp cấp nước, bù điện giải, bổ sung collagen cho da.

Nước dừa giàu cytokinins, nhóm hormone thực vật có tác dụng chống lão hóa tế bào, đồng thời cung cấp kali và chất điện giải giúp duy trì độ ẩm da. Nghiên cứu tại Ấn Độ cho thấy cytokinins có thể hỗ trợ bảo vệ collagen và ngăn ngừa nếp nhăn sớm. Một cốc nước dừa mát lạnh mỗi ngày không chỉ giải khát mà còn góp phần giữ da căng mọng tự nhiên.

Collagen peptide dạng uống

Collagen thủy phân (peptide) là dạng collagen đã được cắt nhỏ thành các phân tử dễ hấp thu. Các thử nghiệm lâm sàng quốc tế, trong đó có nghiên cứu trên hơn 1.000 phụ nữ, khẳng định collagen peptide giúp giảm rõ rệt nếp nhăn quanh mắt và tăng độ đàn hồi da sau 8-12 tuần. Bác sĩ Doris Day (New York) cho biết: "Collagen peptide không thay thế được chế độ dinh dưỡng cân bằng nhưng là một trong những bổ sung có bằng chứng khoa học rõ ràng nhất cho làn da".