4 công dụng ít biết của phấn rôm

Thấm hút mồ hôi

Đổ mồ hôi nhiều vào mùa hè khiến da bị dính và khó chịu. Phấn rôm có tác dụng thấm hút mồ hôi nhanh chóng nên có thể giúp da khô thoáng và mịn màng. Hầu hết phấn rôm đều chứa thành phần giúp làm dịu và hương liệu, giúp làm loãng mùi mồ hôi hiệu quả. Bạn cũng có thể rắc một ít phấn rôm vào lòng bàn chân hoặc bên trong giày nhằm hạn chế đổ mồ hôi, ngăn mùi hôi.

Cứu nguy mái tóc bết

Phấn rôm là một trong những sản phẩm hữu ích giúp bạn xử lý mái tóc bết dính, bóng dầu trong trường hợp không có đủ thời gian để gội đầu. Chỉ cần rắc một lượng phấn rôm vừa đủ lên tóc, massage phần chân tóc. Cách này sẽ loại bỏ dầu trên da đầu hiệu quả, giảm bết dính nhanh chóng, giúp mái tóc trở nên bồng bềnh. Tuy nhiên, cần chú trọng làm sạch kỹ lưỡng da đầu, mái tóc sau đó. Tránh lạm dụng cách này vì phấn có thể gây bít tắc lỗ chân lông, ảnh hưởng đến sức khỏe da đầu, nang tóc.

Cố định lớp trang điểm

Phấn rôm có thể dùng như một lớp cố định sau khi hoàn thành các bước nền. Sản phẩm này có tác dụng hút dầu thừa trên da mặt, ngăn ngừa tiết dầu và giúp lớp trang điểm bám lâu hơn. Hãy dùng cọ tán phấn phủ một lớp phấn rôm thật mỏng vùng chữ T - khu vực có xu hướng tiết nhiều dầu nhất trên mặt.

Phấn rôm có đặc tính hút ẩm, nhờ đó giữ lớp nền bền màu, lâu trôi, nhất là trong thời tiết nắng nóng, dễ đổ mồ hôi.

Làm dày lông mi

Chải một lớp mỏng phấn rôm lên lông mi sau đó chuốt mascara có thể tạo hiệu ứng dày hơn cho làn mi. Ngoài ra cách này cũng góp phần giữ nếp mi cong hơn sau khi kẹp và chuốt. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ phấn để hạn chế tình trạng vón cục, khiến mi trông nặng nề, kém tự nhiên. Bên cạnh đó, cần tẩy trang kỹ sau khi áp dụng mẹo này, tránh để phấn đọng lại trên mi mắt, có thể gây bít tắc lỗ chân lông, kích ứng vùng da nhạy cảm.