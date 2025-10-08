22 năm nuôi tóc, quyết không bán dù giá 'khủng'

Người phụ nữ sống ở Trịnh Châu, Hà Nam, cho biết đã không cắt tóc từ năm 15 tuổi và mái tóc dài óng mượt là kết quả của những thói quen duy trì hàng chục năm qua. Mỗi lần gội đầu, Hongyan mất tối thiểu 40 phút cộng khoảng một tiếng chải tóc, gỡ rối. Cô thường sử dụng dầu gội không chứa silicon và thoa thêm tinh dầu hạt trà để dưỡng tóc sau khi gội.

Mái tóc dài hơn 2 m tốn không ít công sức chăm sóc của bà mẹ U40.

Vào mùa đông, cô phải sử dụng máy sưởi để sấy tóc. Khi ngủ, phải duỗi tóc ra vắt lên mép giường. Ngay cả khi ở cữ sau sinh con gái, người phụ nữ này cũng chỉ cắt 10 cm phần đuôi tóc, và thừa nhận tay run rẩy khi làm việc đó. Dù việc chăm sóc mái tóc dài hơn 2 m không hề đơn giản, cô kiên định với sở thích cá nhân.

Tháng 8 vừa qua, một doanh nhân trong lĩnh vực làm tóc giả còn đề nghị trả 800 nhân dân tệ (tương đương 2,96 tỷ đồng) để mua mái tóc Hongyan đã nuôi dưỡng suốt 22 năm nhưng cô từ chối. "Vấn đề không phải ở tiền. Mái tóc này đã đồng hành với tôi từ khi còn là một cô gái đến khi trở thành người mẹ. Nó quý giá hơn bất cứ thứ gì khác".

Chủ nhân mái tóc dài chấm đất còn tin mái tóc sẽ tăng giá trong tương lai: "Nếu một ngày nào đó có người trả giá một triệu hoặc 2 triệu nhân dân tệ thì sao? Lúc đó tôi sẽ giàu to".

Hongyan cho biết mái tóc dài của bà ngoại đã truyền cảm hứng cho cô nuôi tóc hơn 2 thập kỷ qua.

Sau khi câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người khen ngợi mái tóc dài hơn 2 m bóng đẹp cũng như thán phục sự kiên trì của Hongyan. Song cũng có một số ý kiến tò mò liệu mái tóc có làm chủ nhân bị đau mỏi cổ và tốn quá nhiều thời gian chăm sóc không.