3 sao Việt từng vào top mỹ nhân đẹp nhất thế giới

1. Thảo Nhi Lê

Thảo Nhi Lê là người đẹp Việt duy nhất ba lần liên tiếp góp mặt trong danh sách "Sao nữ đẹp nhất thế giới" do TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ - bình chọn. Năm 2020, cô xếp hạng 81, năm 2021 ở vị trí 67, năm 2022 tăng 10 bậc - đứng thứ 57.

Thảo Nhi Lê hiện phát triển sự nghiệp trong vai trò một doanh nhân.

Mỹ nhân sinh năm 1994 tại Đức, tốt nghiệp ngành Bán lẻ Thời trang Quốc tế tại Đại học Reutlingen, hiện sống chủ yếu tại TP HCM. Cô cao 1,68 mét, số đo ba vòng khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 lần lượt 83-60-92 cm, giành vị trí á hậu 1. Gần đây, Thảo Nhi Lê công khai chuyện tình cảm với bạn trai người Pháp - Romain Leclef - có xuất thân từ gia tộc 200 năm làm nước hoa tại Pháp.

2. Hoàng Thùy

Hoàng Thùy từng vào "Top 100 mỹ nhân đẹp nhất thế giới" do trang Starmometer của Philippines công bố hồi tháng 5/2020, dựa trên cuộc bình chọn với 14 triệu lượt người tham gia. Hoàng Thùy là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt, đứng hạng 96. Tiêu chí bình chọn dựa trên các yếu tố xinh đẹp, quyến rũ, tự nhiên, chuyên nghiệp...

Hoàng Thùy từng gây nhiều tranh cãi khi đăng quang Vietnam's Next Top Model mùa 2 bởi thân hình gầy gò, kỹ năng catwalk non nớt.

Hoàng Thùy sinh năm 1992 ở Thanh Hóa, là quán quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011, nổi bật với chiều cao 1,77 m cùng gương mặt góc cạnh, sắc nét. Hoàng Thùy tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành vị trí á hậu 1. Năm 2019, cô được đề cử đi thi Miss Universe và vào Top 20.

3. Trương Tri Trúc Diễm

Năm 2014, TC Candler xếp hạng Hoa hậu Trúc Diễm nằm ở vị trí 67 trong danh sách "100 gương mặt đẹp nhất". Chuyên trang bình chọn các gương mặt trong top 100 không chỉ dựa vào nhan sắc, sự nổi tiếng mà còn tính đến yếu tố văn hóa, lối sống, sự chuyên nghiệp...

Nhan sắc ít son phấn của Á hậu 8X.

Trúc Diễm từng đoạt giải Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005. Năm 2007, cô đoạt giải Hoa hậu Thời trang của cuộc thi "Hoa hậu Trái đất". Năm 2011, cô thi Hoa hậu Quốc tế tại Trung Quốc và lọt vào top 15. Mỹ nhân sinh năm 1987 còn lấn sân ca hát, diễn xuất. Sau khi ly hôn chồng Việt kiều năm 2021, cô sang Mỹ định cư, theo đuổi công việc diễn xuất.