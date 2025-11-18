Khuôn mặt như thế nào được coi là 'tỷ lệ vàng'

Nữ diễn viên đoạt giải Oscar Emma Stone sở hữu gương mặt đẹp nhất thế giới, theo một nghiên cứu mới áp dụng Tỷ lệ Vàng của người Hy Lạp cổ đại để đo lường sự hoàn hảo về thể chất, Mail đưa tin hôm 15/11. Nghiên cứu do tiến sĩ Julian De Silva, người điều hành Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ và Tạo hình Gương mặt Tiên tiến ở London, thực hiện. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật lập bản đồ vi tính hóa, nhóm của ông phân tích các đặc điểm trên khuôn mặt của nhiều người nổi tiếng và phát hiện nữ diễn viên Mỹ Emma Stone đạt độ tương thích lên đến 94,72% so với Tỷ lệ Vàng.

Gương mặt của Emma Stone đạt 94,72% Tỷ lệ Vàng. Ảnh: Dr Julian De Silva

Stone trở thành "người chiến thắng rõ ràng" nhờ sự hài hòa vượt trội của các đường nét, De Silva giải thích. Cô đạt điểm số gần như tuyệt đối cho đường viền hàm (97%), đôi môi cân đối (95,6%) và hình dáng lông mày (94,2%). Theo vị chuyên gia, chính sự xuất sắc đồng đều trên tất cả các yếu tố được đo lường đã giúp nữ diễn viên vươn lên dẫn đầu danh sách.

"Những kỹ thuật này cho phép chúng tôi giải mã một số bí ẩn về điều gì làm nên vẻ đẹp thể chất của một người", ông De Silva chia sẻ, nhấn mạnh rằng công nghệ này không chỉ giúp phân tích vẻ đẹp tự nhiên mà còn có ý nghĩa ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực y học tái tạo và phẫu thuật thẩm mỹ.

Vậy Tỷ lệ Vàng là gì và nó được áp dụng như thế nào?

Công thức toán học này, có giá trị xấp xỉ 1,618 và được ký hiệu là Phi, do người Hy Lạp cổ đại phát minh. Nguyên tắc cơ bản là một khuôn mặt hoặc cơ thể được xem là tiệm cận sự hoàn hảo nếu các tỷ lệ của nó càng gần với con số 1,618. Trong thời kỳ Phục Hưng, các nghệ sĩ vĩ đại như Leonardo da Vinci đã sử dụng phương trình này để tạo nên những kiệt tác, điển hình là bức họa "Vitruvian Man" (Người Vitruvius) mô tả cơ thể nam giới hoàn hảo.

Emma Stone. Ảnh: Ladbible

Để áp dụng công thức lên khuôn mặt người, các nhà khoa học hiện đại tiến hành đo lường chi tiết. Họ tính toán tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của khuôn mặt, sau đó đo ba phân đoạn chính: từ chân tóc đến điểm giữa hai mắt, từ đó đến cuối mũi và từ cuối mũi đến cằm. Một khuôn mặt được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ khi các số đo này cân bằng, đối xứng và có tỷ lệ gần nhất với Phi.

Dù Emma Stone đứng đầu, nghiên cứu cho thấy sự cạnh tranh rất sít sao. Nữ diễn viên Zendaya theo sát ở vị trí thứ hai với 94,37%, ghi điểm ấn tượng ở đôi môi (99,5%) nhưng mất điểm nhẹ ở vị trí và hình dạng lông mày. Tương tự, Jenna Ortega sở hữu vầng trán hoàn hảo nhất (99,6%) nhưng lại có điểm thấp hơn ở tổng thể hình dạng khuôn mặt (88%). Điều này cho thấy vẻ đẹp tổng thể là sự hài hòa của nhiều yếu tố.

Việc ứng dụng Tỷ lệ Vàng để đánh giá vẻ đẹp không chỉ giới hạn ở phái nữ. Một nghiên cứu trước đó của De Silva cũng công bố danh sách những người đàn ông hấp dẫn nhất, với nam diễn viên Aaron Taylor-Johnson dẫn đầu với số điểm 93,04%. Theo De Silva, con số này thậm chí còn vượt qua tất cả diễn viên từng thủ vai James Bond.