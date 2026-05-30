Ca sĩ Hiền Thục gợi cảm ở tuổi 45

Ca sĩ Hiền Thục sinh năm 1981 tại TP.HCM. Sở hữu hàng loạt bản "hit" như: "Câu chuyện tình tôi", "Chiếc lá đầu tiên", "Dạ khúc", "Nhật ký của mẹ"... cô từng là một trong những nữ nghệ sĩ đình đám đời đầu của làng nhạc Việt.

Hiền Thục làm quen với sân khấu từ năm 8 tuổi. Với giọng hát trong trẻo, Hiền Thục chinh phục khán giả, trở thành thần tượng của nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X.

Hiền Thục - giọng ca quen thuộc của thế hệ 8X, 9X vẫn giữ được vẻ trẻ trung, dịu dàng và gợi cảm dù đã ở tuổi 45.

Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường chia sẻ về lối sống lành mạnh, ăn chay và tập luyện thể thao để duy trì sự cân bằng trong tâm hồn và vóc dáng.

Trong chương trình "Sao Check" phát sóng gần đây, Hiền Thục cũng có những chia sẻ nhẹ nhàng về cuộc sống đời thường cũng như hành trình làm mẹ của mình. “Tôi nghĩ mình là một người mẹ rất thuần túy. Có lúc dễ thương, có lúc cũng khó chịu một chút, nhưng tất cả đều rất đời thường”, Hiền Thục tâm sự.

Dù đã bước đến độ tuổi 45, thế nhưng cả gu ăn mặc cho đến sắc vóc, làn da, thần thái của nữ ca sĩ Hiền Thục đều không khác nào những cô gái ngoài đôi mươi, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mỗi năm, Hiền Thục đều ăn chay 1-3 tháng, xem đây là cách thanh lọc cơ thể và nuôi dưỡng lòng từ bi. Nữ ca sĩ cũng dành hẳn 4 tiếng mỗi ngày chỉ để chăm sóc da và tóc.

Hiền Thục vẫn giữ được tâm thế an nhiên, xem con gái là món quà lớn nhất và là nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Từng là một trong những tên tuổi nổi bật của Vpop đầu những năm 2000, Hiền Thục chọn cách tỏa sáng bằng cảm xúc và sự chân thành.

Trở lại với âm nhạc, Hiền Thục không bon chen danh tiếng mà chọn lối đi riêng, nhẹ nhàng, sâu lắng. Thời gian gần đây, Hiền Thục dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, du lịch khắp nơi và tham gia biểu diễn ở một số chương trình.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)