2 thức uống giúp Jang Nara giữ vẻ ngoài trẻ mãi không già

Ở tuổi tứ tuần, Jang Nara vẫn gây ấn tượng với làn da mịn màng, ít nếp nhăn cùng vẻ ngoài trẻ trung. Nữ diễn viên thường được khán giả nhận xét không thay đổi nhiều so với thời đóng các bộ phim nổi tiếng đầu những năm 2000. Bên cạnh gương mặt trẻ thơ "trời ban", làn da không tì vết của nữ diễn viên 8X là kết quả đến từ những thói quen chăm sóc cơ thể hàng ngày.

Nhan sắc ít son phấn của Jang Nara ở tuổi 46.

Theo Woman, cùng với chất béo lành mạnh, một thành phần quan trọng khác trong thực đơn ăn uống của Jang Nara là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Cô thường xuyên uống nước ép việt quất và trà thảo mộc Ssanghwa, không chỉ tốt cho sức khỏe nói chung mà còn cung cấp nhiều thành phần chống lão hóa giúp ích cho làn da khỏe đẹp, tươi tắn.

Việt quất giàu chất chống oxy hóa nên thường được ví như "siêu thực phẩm" trong công cuộc làm đẹp da, trẻ hóa cơ thể. Thành phần anthocyanin trong loại quả này không chỉ giúp bảo vệ tế bào da trước tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường mà còn làm chậm quá trình phá vỡ collagen - yếu tố then chốt quyết định độ săn chắc và đàn hồi của làn da. Chất này cũng giúp bảo vệ thành mạch, tăng độ đàn hồi, giảm cholesterol xấu, giảm viêm, từ đó cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp.

Bên cạnh đó, vitamin C dồi dào trong việt quất kích thích cơ thể sản sinh collagen tự nhiên, giúp da duy trì độ căng mịn, giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn và tình trạng chảy xệ theo thời gian.

Trà Ssanghwa kết hợp các loại thảo mộc quý như nhân sâm, cam thảo, táo tàu, quế tốt cho sức đề kháng nói chung, hỗ trợ tuần hoàn máu, từ đó giúp làn da tươi tắn, hồng hào.

Trà Ssanghwa là thức uống phổ biến tại Hàn Quốc, kết hợp của các loại thảo mộc quý như nhân sâm, cam thảo, táo tàu, quế, nổi bật với công dụng tăng cường tuần hoàn máu, nuôi dưỡng làn da hồng hào và hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây lão hóa sớm. Việc duy trì thói quen sử dụng hai loại thức uống này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn góp phần giữ gìn làn da tươi trẻ, căng mịn theo thời gian.

Jang Nara sinh năm 1981, hoạt động trong showbiz từ 2001 tới nay và nổi tiếng với vẻ đẹp quên thời gian. Cô tham gia nhiều phim như Bay cùng em, Ôi ngày hạnh phúc, Trời và biển, Định mệnh anh yêu em, Yêu lại từ đầu, Bất động sản trừ tà (2021), Đại chiến kén rể (2020), Good Partner, Bất động sản trừ tà, Một chương hạnh phúc...

Nhờ gương mặt trẻ trung Jang Nara được mệnh danh là "mỹ nhân không tuổi" của màn ảnh Hàn.

Jang Nara kết hôn hôm 26/6/2022 tại Seoul. Ông xã kém cô 6 tuổi, là một nhà quay phim. Cả hai quen nhau khi Jang Nara đóng phim VIP. Họ yêu nhau hai năm mới tiến tới hôn nhân. Jang Nara giấu kín danh tính chồng. Diễn viên chỉ thi thoảng chia sẻ thông tin về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội để tương tác khán giả.