10 sao nữ Hollywood sinh vào thập niên 1980 đẹp nhất

Thứ Bảy, ngày 23/04/2022 13:25 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tờ Sohu (Trung Quốc) vừa đưa ra bảng xếp hạng “10 sao nữ Hollywood sinh vào thập niên 1980 đẹp nhất”, bao gồm những cái tên quen thuộc như Scarlett Johansson, Megan Fox, Britney Spears, Beyonce…

1. Scarlett Johansson (SN 1984) là nữ diễn viên, ca sĩ người Mỹ. Bắt đầu sự nghiệp vào năm 1994, Scarlett nổi tiếng qua những tác phẩm điện ảnh như "Lạc lối ở Tokyo", "Girl with a Pearl Earring", "Horse Whisperer", "Avengers", "Black Widow"... Cô hai lần lọt top những người đẹp nhất thế giới do People bình chọn, góp mặt trong danh sách 100 phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh do tạp chí HFM và Maxim bình chọn. Riêng năm 2006, cô được độc giả của HFM và tờ Esquire vinh danh là Người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh.

2. Megan Fox (SN 1986) là diễn viên điện ảnh kiêm người mẫu nổi tiếng. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi cô gồm "Jennifer's Body","Transformers","Transformers 2","Sisters of Sanosky","Teenage Mutant Ninja Turtles"... Cô được xem là một trong những "biểu tượng gợi cảm" của Hollywood hiện nay.

3. Anne Hathaway (SN 1982) là diễn viên điện ảnh từng đoạt giải Oscar danh giá. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 1999, tham gia nhiều tác phẩm ăn khách như "The Princess Diaries", "The Devil Wears Prada", "Les Miserables", "Brokeback Mountain", "Becoming Jane Austen", "Rachel's Wedding", "One Day", "Love and Elixir", "Batman: The Dark Knight "Rise"... Cô được ca ngợi là "Nữ thần sắc đẹp đương đại của Hollywood" pha trộn giữa nét dịu dàng cổ điển và mạnh mẽ, sắc sảo hiện đại.

4. Jessica Alba (SN 1981) là diễn viên kiêm doanh nhân người Mỹ. Cô nổi tiếng qua các vai diễn trong "Dark Angel", "Honey", "Sin City", "Fantastic Four", "Into the Blue", "Idle Hands" và "Good Luck Chuck"... Hiện tại, cô không còn đóng phim nhưng nhan sắc và tài năng của cô vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả thế giới.

5. Natalie Portman (SN 1981) là nữ diễn viên người Mỹ gốc Israel từng đoạt 1 giải Oscar và 2 giải Quả Cầu Vàng. Những tác phẩm tiêu biểu của cô là "Léon", "Chiến tranh giữa các vì sao", "Thor", "Thiên nga đen"... Ở Hollywood, Natalie là đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ (tốt nghiệp Đại học Harvard), được ca ngợi là "mỹ nhân kiêu hãnh nhất Hollywood".

6. Blake Lively (SN 1987) là diễn viên người Mỹ. Cô được biết đến nhiều nhất với vai diễn Serena van der Woodsen trong loạt phim truyền hình teen trên đài the CW "Gossip Girl". Bà xã "Deadpool" từng xếp hạng 15 trong danh sách những phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2012.

7. Amanda Seyfried (SN 1985) là nữ diễn viên, ca sĩ người Mỹ. Cô xuất thân sao nhí, bước chân vào showbiz với tư cách người mẫu năm 11 tuổi và đóng phim năm 15 tuổi. Các tác phẩm gắn liền với Amanda là "Mean Girls", "Mama Mia!", "Letters to Juliet", "Gone"... Cô sở hữu nhan sắc đầy mê hoặc với mái tóc vàng óng, làn da trắng sứ, nụ cười má lúm đồng tiền ngọt ngào và thân hình "bốc lửa".

8. Britney Spears (SN 1981) nổi tiếng với danh xưng "Công chúa nhạc Pop", trở thành một trong những ca sĩ thành công nhất của dòng nhạc teen pop cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000. Cô sở hữu loạt bản hit như "Baby One More Time", "Toxic", "Lucky", "Oops!... I Did It Again"... Trước khi rơi vào bi kịch bị giám hộ suốt 13 năm, cô là biểu tượng thời trang thế giới, hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái cùng thế hệ.

9. Alexandra Daddario (SN 1986) là nữ diễn viên người Mỹ, được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Annabeth Chase trong “Percy Jackson & kẻ cắp tia chớp”. Ngoài ra, cô cũng tham gia các phim khác như “The Squid and the Whale”, “All My Children”, “The Babysitters”, “The Attic”, “The Hottest State”, “San Adreas”, “Baywatch”... Bên cạnh khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, Alexandra còn sở hữu đôi mắt xanh dương cuốn hút.

10. Beyonce (SN 1981) là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên kiêm doanh nhân người Mỹ. Các ca khúc tiêu biểu của cô là "Halo", "Listen", "Crazy In Love", "Single Ladies"... Năm 2012, cô được tạp chí People bình chọn là "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Cô cũng nhiều lần có tên trong các bảng xếp hạng những ngôi sao quyền lực nhất thế giới của Time, Forbes...

Nguồn: https://tienphong.vn/10-sao-nu-hollywood-sinh-vao-thap-nien-1980-dep-nhat-post1432390.tpoNguồn: https://tienphong.vn/10-sao-nu-hollywood-sinh-vao-thap-nien-1980-dep-nhat-post1432390.tpo