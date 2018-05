Bí mật sau gương mặt ám ảnh như doạ ma của Chi Pu trong "Đoá hoa hồng"

Thứ Bảy, ngày 19/05/2018 02:07 AM (GMT+7)

Trong MV Đóa hoa hồng, Chi Pu không chỉ gây tranh cãi vì diện váy 2 cạp mà còn khiến người hâm mộ thích thú với diện mạo trang điểm lạ kỳ.

Chi Pu với cách trang điểm độc - lạ.

Hình ảnh Chi Pu trở thành đề tài nhận được quan tâm nhiều của cư dân mạng. Ngoài trang phục độc đáo thì layout trang điểm cũng là một điều bất ngờ bởi khá dị. Người hâm mộ có những bình luận riêng với các góc nhìn khác nhau. Trong đó, một số bình luận nhận được số đông ủng hộ như "Chi Pu đang đánh khối nhưng bị bắt ra quay MV", "Mất ngủ với gương mặt vô diện của Chi Pu"...

Để hiểu hơn về ý đồ mà ê kíp muốn xây dựng hình ảnh cho Chi Pu, chuyên gia trang điểm Hiwon nói: "Ý tưởng trang điểm được stylist Zoe nghĩ ra có hơi hướng futurefunk Nhật Bản. Mọi người cùng bàn bạc và thống nhất rồi làm theo layout có sẵn".

Cận cảnh diện mạo của Chi Pu phải tốn 1,5 giờ đồng hồ để trang điểm.

Layout trang điểm ăn nhập với cách chọn trang phục.

Hiwon nói thêm, bình thường trang điểm cho Chi Pu chỉ mất 30 phút nhưng để có diện mạo thú vị quay MV, anh đã phải tốn tới 1,5 giờ đồng hồ. Dù chưa bao giờ thử nghiệm với layout này nhưng vì độ khó và độc đáo nên càng kích thích Hiwon thể hiện sự sáng tạo trong anh qua cách "múa cọ". Điểm đặc biệt và ngốn nhiều thời gian nhất chính là phần make up cho đôi mắt. Chi Pu vốn sở hữu đôi mắt to và tròn, đây là lợi thế để thực hiện layout trang điểm như ê kíp đã chọn. Hiwon thực hiện dán kích mí để đôi mắt to hơn ra.

"Vì chỉ tác động ở bên ngoài nên không ảnh hưởng tới mắt của Chi, dù phải quay trong nhiều giờ đồng hồ liên tục. Bước đầu tiên là tạo hốc mắt, rồi vẽ eyeliner dày, mi giả cũng phải dày. Tiếp đến, vẽ thêm mi giả trên đường kẻ eyeliner. Cuối cùng kẻ mắt lòng trong tạo thêm độ tròn cho mắt" - Hiwon tiết lộ lý do tốn thời trang make up, bởi từng chi tiết đòi hỏi độ chính xác và tỉ mỉ.

Đứng trước "cơn bão" dư luận về nhiều ý kiến khen chê cho diện mạo của Chi Pu trong MV Đóa hoa hồng, Hiwon bày tỏ: "Tôi nghĩ dù có chê thì cũng tạo nên sự thú vị riêng, không tránh khỏi những sự bàn tán. Việc trang điểm cũng như stylist, có tầm quan trọng rất lớn, chiếm tới 60% thành công của MV để mọi người hiểu rõ hơn về ý đồ và style mà Chi đang muốn hướng tới".

Cách chọn layout trang điểm này khiến cô trở nên ma mị hơn.