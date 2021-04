Thí sinh HH Hoàn Vũ Việt Nam có eo của "nữ hoàng nội y" nhưng được khuyên nên rút lui

Thứ Bảy, ngày 24/04/2021 00:44 AM (GMT+7)

Các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 dần lộ diện.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 dần thu hút cộng đồng sắc đẹp bởi sự góp mặt của rất nhiều thí sinh, họ đến từ khắp mọi miền đất nước. Hầu hết các thí sinh đăng ký dự thi có tuổi đời khá trẻ, mới chỉ 18 đôi mươi.

Trong phần thi gửi ảnh của thí sinh, sắc vóc là điều ấn tượng trước tiên với công chúng. Không chỉ có gương mặt sắc nét mà hình thể với số đo 3 vòng cùng chiều cao là yếu tố ban đầu để có được tấm vé vào các vòng thi sau. Tính tới thời điểm hiện tại, 2 thí sinh có vòng eo 56cm nhận được chú ý lớn. Vòng eo 56cm là vòng eo thương hiệu của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

Phùng Huyền Nga - Hà Nội

Thí sinh Huyền Nga.

Huyền Nga sinh năm 2002, số đo 3 vòng: 79 -56- 85cm.

Huyền Nga, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất hai vua - Sơn Tây. Dù hạn chế về chiều cao (1,64m) nhưng cô vẫn giữ lửa đam mê với nghề mẫu ảnh. Và, câu nói của H'Hen Niê "I can do it, you can do it" đã thúc đẩy tạo động lực để Huyền Nga tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021.

"Lần này đến với một đấu trường nhan sắc mới, tôi mong mình sẽ tiếp thu thêm thật nhiều kinh nghiệm kĩ năng để trau dồi hoàn thiện bản thân tốt nhất" - Huyền Nga tâm sự.

Huyền Nga sở hữu vòng eo 56cm - vòng eo nhỏ nhất tính tới thời điểm hiện tại so với các thí sinh đã lộ diện. Tuy nhiên, chiều cao hạn chế 1,64m của cô là một trở ngại lớn. Cư dân mạng không ngại đưa ra những bình luận thẳng thắn cho Huyền Nga nên rút khỏi cuộc thi để đỡ mất thời gian.

Tuy nhiên, nhiều người lại động viên Huyền Nga tham gia cuộc thi với tinh thần thoải mái nhất có thể. Hãy coi việc thi sắc đẹp như một cuộc dạo chơi, trải nghiệm thú vị cho tuổi trẻ. Cô gái sinh năm 2002 sở hữu nhan sắc ngọt ngào, xinh tươi.

Lê Thị Thuỳ Linh - Nghệ An

Thuỳ Linh cao 1,65m cùng số đo 3 vòng: 85- 56 -88cm.

Thuỳ Linh là thí sinh thứ 2 có vòng eo của "nữ hoàng nội y". Cô cũng hạn chế về chiều cao giống Huyền Nga khi chỉ có 1,65m. Cô đang học tập tại TP Vinh (Nghệ An). Từ nhỏ, Thuỳ Linh đã có ước mơ làm người mẫu ảnh và được bố mẹ ủng hộ cho đi thi hoa hậu, được đứng trên sân khấu lớn.

Tự tin với kinh nghiệm đã có sau thời gian học tập và trải nghiệm cùng nghề, Thuỳ Linh mong muốn được "cháy" hết mình tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021.

Tham gia cuộc thi, Thuỳ Linh đặt mục tiêu: "Muốn bản thân tìm kiếm cho mình 1 cơ hội mới để thử thách, học hỏi và bứt phá với những điều chưa từng có trước đó. Với đam mê ước mơ cháy bỏng, tôi sẽ cố gắng để có thể đi thật xa trên con đường đã chọn".

Chiều cao là yếu tố quan trọng mà thí sinh hoa hậu cần có. Bởi, không chỉ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mà thí sinh còn đại diện đi thi quốc tế. Việc chiều cao hạn chế sẽ khiến thí sinh mờ nhạt với các đại diện khác trên thế giới. Hơn nữa, trong những năm gần đây, các Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đều có chiều cao tối thiểu 1.7m. Vậy nên, dù có vòng eo con kiến cả Huyền Nga và Thuỳ Linh khó lòng đi xa trong cuộc thi.

Thuỳ Linh có phong cách thời trang nữ tính.

Số đo hình thể 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gần đây nhất: Hoa hậu Khánh Vân: Cao 1,75m cùng số đo 3 vòng: 85 - 59 - 92cm Hoa hậu H'Hen Niê: Cao 1,72m cùng số đo 3 vòng: 83-60-97cm Hoa hậu Phạm Hương: Cao 1,74m cùng số đo 3 vòng: 83-60-90cm

Nguồn: http://danviet.vn/thi-sinh-hh-hoan-vu-viet-nam-co-eo-cua-nu-hoang-noi-y-nhung-duoc-khuyen-nen-ru...Nguồn: http://danviet.vn/thi-sinh-hh-hoan-vu-viet-nam-co-eo-cua-nu-hoang-noi-y-nhung-duoc-khuyen-nen-rut-lui-50202124404531402.htm