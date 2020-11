2 bé gái xinh nhất xứ Hàn bừng nở nhan sắc tuổi dậy thì, có người gây sốc vì gợi cảm

Kim Yoo Jung và Kim So Huyn không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ mà còn gây chú ý bởi vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp.

Kim Yoo Jung và Kim So Hyun cùng sinh năm 1999 và nổi tiếng từ các vai diễn khi còn nhỏ.

Không phải vô cớ khi Kim Yoo Jung và Kim So Hyun thường được cư dân mạng đặt lên bàn cân. Cả hai đều sinh năm 1999, nổi tiếng từ khi còn nhỏ với sự nghiệp diễn xuất ấn tượng. Ngoài ra, hai cô gái đều được nhận xét là khả ái, khó phân định ai đẹp nhất. Hiện tại, Kim Yoo Jung và Kim So Hyun đã bước sang tuổi 21 (22 theo tuổi Hàn) và bừng nở nhan sắc như hoa.

Kim Yoo Jung - càng lớn càng gợi cảm

Kim Yoo Jung được đánh giá càng lớn càng xinh đẹp, gợi cảm.

Theo dõi Instagram của Kim Yoo Jung người hâm mộ nhận xét sao nhí ngày càng trổ mã, không chỉ xinh đẹp mà còn mang nét quyến rũ của cô gái đang ở độ tuổi 21.

Trong một sự kiện, khi được hỏi làm cách nào để duy trì vẻ ngoài rạng rỡ khi phải chạy lịch trình bận rộn, Kim Yoo Jung chia sẻ: "Vào những ngày không phải làm việc, tôi thích để mặt mộc để da được nghỉ ngơi. Tôi luôn đảm bảo rằng làn da của mình ngậm nước và chú ý dưỡng ẩm, đó là chìa khóa để có được làn da sáng, khỏe".

Dưỡng ẩm là bí quyết chăm sóc da quan trọng của Kim Yoo Jung.

Khi không cần quá cầu kỳ trong việc trang điểm, Kim Yoo Jung thường chọn trang điểm nhẹ với cushion, khẽ khàng che đi khuyết điểm và mang đến vẻ ngoài trong trẻo, tự nhiên không tì vết. Ngoài ra, trong túi đồ của Kim Yoo Jung luôn có son dưỡng để mang đến cho đôi môi vẻ đẹp tự nhiên.

Cùng với đó, cô sẽ sử dụng thêm mặt nạ để cung cấp dưỡng chất cho da. So với mặt nạ giấy, Kim Yoo Jung ưu tiên dùng mặt nạ ngủ nhiều hơn. Mặt nạ ngủ thẩm thấu sâu vào lớp biểu bì giúp cấp nước cho da.

Ngoài ra, cô sẽ sử dụng mặt nạ ngủ để giúp làn da được cấp ẩm, ngậm nước.

Còn về việc giữ dáng, Kim Yoo Jung từng nói cô là người "sinh ra để ăn", dễ dàng ăn được 4 bát cơm/bữa, cô cũng yêu thích những món đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ.

"Tôi đã đóng phim từ khi là một đứa trẻ vì vậy tôi phải tự kiểm soát bản thân vì công việc của tôi là xuất hiện trước ống kính. Tôi nghĩ đó cũng là một điều tốt bởi nếu không là diễn viên chắc tôi sẽ bị thừa cân" - Kim Yoo Jung chia sẻ.

Bí quyết của Kim Yoo Jung là kiểm soát lượng thức ăn mỗi lần nạp, chia nhỏ các bữa đồng thời kết hợp với luyện tập thể thao.

Là một diễn viên nên Kim Yoo Jung cần chú ý giữ dáng để xuất hiện đẹp nhất trước công chúng.

Kim So Hyun - trung thành vẻ "ngọc nữ"

Kim So Hyun được nhận xét là nữ diễn viên mang vẻ đẹp lãng mạn với gương mặt mang đường nét hài hòa, dịu dàng. Không chỉ vậy, Kim So Hyun còn có làn da không tì vết. Được biết, Kim So Hyun uống đủ nước mỗi ngày, nước làm tăng sự bài tiết của da cũng như bổ sung độ ẩm cần thiết.

Bạn nên uống từng chút một không nên để đến khi khát mới uống cũng như uống nước ấm hoặc theo nhiệt độ phòng hơn là uống nhiều nước lạnh. Nước lọc, nước khoáng là tốt nhất, bạn không nên uống các loại nước giải khát có ga,...

Bí quyết chăm sóc da của Kim So Hyun là uống đủ nước mỗi ngày.

Bên cạnh đó, Kim So Hyun chú ý đến việc làm sạch. Cô duy trì việc rửa mặt hai lần sáng, tối. Khi rửa mặt nên chà nhẹ nhàng, xoa đều để tạo bọt không nên dùng quá nhiều lực khiến da bị tổn thương.

Nếu gặp vấn đề về mụn bạn không nên cố ý nặn mụn khi mụn chưa chín hoặc để mụn tiếp xúc với tay bẩn khiến tình trang viêm nhiễm trở nên trầm trọng hơn. Bạn cũng hạn chế chạm tay vào mặt, nếu bị mụn ở trán thì không nên để tóc mái khiến mụn phát triển nhiều hơn.

Khi da gặp vấn đề về mụn bạn không nên cố tình nặn mụn gây viêm nhiễm sâu hơn.

Trong số các bí quyết làm đẹp của mình, Kim So Hyun đặc biệt yêu thích việc massage không chỉ cho da mặt mà còn toàn thân giúp tăng cường lưu thông máu vừa thư giãn lại làm đẹp da.

Kim So Hyun cũng là người có tâm hồn ăn uống nhưng cô thường chọn thực phẩm lành mạnh vì điều này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có thể chăm sóc da từ bên trong. Cuối cùng, Kim So Hyun giữ tinh thần thoải mái, hạn chế tối đa căng thẳng để lúc nào cũng tươi tắn.

Hạn chế căng thẳng không chỉ giúp bạn sống thoải mái hơn mà ngoại hình cũng rạng rỡ.

