Xe công nghệ hoạt động ra sao sau 1/4?

Be hoạt động theo loại hình xe hợp đồng Đại diện Be cho biết, là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vận tải ứng dụng công nghệ, beGroup đang triển khai nhiều hoạt động vận hành để phù hợp với quy định của Nghị định 10 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Be sẽ yêu cầu các tài xế thực hiện dán cố định decal có cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” làm bằng vật liệu phản quang trên kính trước và kính sau xe, với kích thước tối thiểu là 6x20cm để hành khách nhận diện. Từ ngày 17/3/2020, beGroup đã gửi văn bản thông báo đầy đủ đến các tài xế và hợp tác xã về yêu cầu này. Đồng thời, các hợp tác xã và tài xế có hợp tác với beGroup cũng đang tích cực thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế, vì lý do dịch bệnh cùng với yêu cầu hạn chế kinh doanh, di chuyển, tụ tập đông người, việc thực hiện dán decal có thể vẫn chưa đạt tỉ lệ 100% xe đăng ký trước ngày 1/4. “Cùng đó, chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện quy trình, nâng cấp ứng dụng cũng như điều chỉnh hoạt động của mình để phù hợp với các điều kiện kinh doanh vận tải mà Nghị đinh 10 đưa ra. Từ đó, chúng tôi khẳng định rằng ngày 1/4, beGroup sẽ hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu mà Nghị định 10 đưa ra, và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ trên thị trường”, đại diện Be cho biết. TP HCM: Grap vẫn chưa thực hiện các thủ tục chuyển đổi hoạt động Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng vận tải Sở GTVT TP HCM cho biết, sau ngày 1/4, kết thúc thí điểm ứng dụng kết nối xe hợp đồng theo Quyết định 24 của Bộ GTVT, các đơn vị vận tải kết thúc đề án thí điểm ứng dụng kết nối xe hợp đồng trên địa bàn thành phố sẽ được chọn một trong hai phương án hoạt động. Một là loại hình đơn vị vận tải, hai là đơn vị cung cấp phần mềm. Mỗi phương án phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Việc gắn phù hiệu mới cũng không có gì thay đổi dựa theo nguyện vọng của các doanh nghiệp lựa chọn loại hình kinh doanh. Theo ông Hải, qua trao đổi với hãng dịch vụ công nghệ Grab, đơn vị này có nguyện vọng sẽ chuyển sang đơn vị vận tải chứ không phải đơn vị cung cấp phần mềm. Khi chuyển sang dịch vụ vận tải, đơn vị này phải đáp ứng đầy đủ điều kiện kèm theo. Tuy vậy, đến nay đơn vị này vẫn chưa thực hiện các thủ tục gì để chuyển sang hoạt động dịch vụ vận tải. Đỗ Loan