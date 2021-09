"Việc nhẹ lương cao" mùa Covid-19, lương tháng cả nghìn đô

Thứ Ba, ngày 21/09/2021 05:00 AM (GMT+7)

Mức lương của công việc lạ lùng này có thể dao động từ 1.800 - 2.500 USD/tháng.

Không thể phủ nhận rằng dịch Covid-19 khiến rất nhiều ngành nghề phải lao đao, nhưng cũng có những công việc “phất lên” mạnh mẽ trong thời điểm này. Điển hình phải kể đến nghề “Đại sứ khoảng cách an toàn” ở Singapore.

Công việc của những “đại sứ” này khá đơn giản: Bạn chỉ cần đi tuần trong nhà hàng, giám sát và đôn đốc những người xung quanh duy trì khoảng cách an toàn 1 mét, kiểm tra xem mọi người có đeo khẩu trang đầy đủ hay không. Hoặc đảm bảo mọi người ngồi đúng chỗ chỉ định trong nhà hàng để đảm bảo khoảng cách an toàn. Bạn biết đấy, ở nơi công cộng luôn có một vài người không muốn tuân thủ các quy tắc phòng dịch an toàn, dù là nước nào cũng vậy.

Quy định phòng dịch của Singapore cũng nghiêm ngặt không kém ở nước ta. Theo đó, người vi phạm nếu bị bắt gặp không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn thì họ có thể bị phạt, thậm chí nặng hơn là bị đưa ra tòa.

Các “Đại sứ khoảng cách an toàn” sẽ được nhận mức lương tối đa lên tới 1.800 - 2.500 USD (tương đương 41 - 57 triệu đồng)/tháng. Trong đó bao gồm thêm nhiệm vụ khuyến khích các thực khách ở nhà hàng tự dọn khay và giữ sạch bàn ăn.

Để được ứng tuyển làm “đại sứ”, bạn cần có kỹ năng giao tiếp tốt (để tiếp cận và thuyết phục những người không tuân thủ quy định phòng dịch), thành thạo ít nhất 2 ngôn ngữ: tiếng Singapore và tiếng Anh. Ngoài ra, khả năng thông thạo tiếng địa phương cũng là 1 điểm cộng.

Nguồn: http://danviet.vn/viec-nhe-luong-cao-mua-covid-19-luong-thang-ca-nghin-do-5020212194586109.htmNguồn: http://danviet.vn/viec-nhe-luong-cao-mua-covid-19-luong-thang-ca-nghin-do-5020212194586109.htm