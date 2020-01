Từ nay, thị trường bia Việt Nam chấm dứt thời vàng son?

Thứ Bảy, ngày 11/01/2020 13:00 PM (GMT+7)

Thị trường bia Việt có khả năng sẽ không nhiều hấp dẫn như các dự báo trước đó.

Theo Công ty chứng khoán SSI, mức độ tăng trưởng ngành bia chỉ còn 1 con số thay vì 2 con số như các dự báo trước đó. Nguyên nhân theo SSI là do ảnh hưởng của Nghị định 100 về phòng chống tác hại của rượu bia, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Cùng với đó là các biện pháp giảm tiêu thụ rượu bia bao gồm cấm quảng cáo trong các sự kiện và trên các phương tiện truyền thông trong khung thời gian cụ thể; cấm bán hàng tại các địa điểm công cộng cụ thể như bệnh viện và trường học; cấm bán cho người dưới 18 tuổi và cấm lái xe sau khi uống rượu bia sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thị trường bia.

SSI cũng cho rằng do ảnh hưởng của luật phòng chống tác hại rượu bia, sản lượng tiêu thụ bia trong năm 2020 sẽ không đạt được mức tăng trưởng 2 con số như năm 2019 mà sẽ chỉ vào khoảng 6-7%. Cùng với đó, các thương hiệu nhỏ sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn từ luật mới so với các thương hiệu bia lớn như Sabeco, Heineken.

Những đánh giá của SSI xem ra khá hợp lý vì thị trường chứng khoán đang phản ứng khá tiêu cực với các công ty bia niêm yết trên sàn. Các công ty bia mất hàng tỉ đồng vốn hóa. Chẳng hạn, tỉ phú Thái đang nắm vai trò chi phối tại Sabeco đã mất hơn 1.000 tỉ đồng ngay khi Nghị định 100 có hiệu lực.

Công ty Chứng khoán SSI công bố, sản lượng tiêu thụ bia ở Việt Nam đạt 4,6 tỷ lít trong năm 2019, tăng trưởng 10% so với năm trước đó. Con số này cao hơn so với mức tăng trưởng 2 năm qua (5%-6%) do xu hướng người trẻ tuổi ở Việt Nam ra ngoài uống bia nhiều hơn để tìm kiếm trải nghiệm mới và và để giao lưu.

"Do ảnh hưởng của luật về việc phòng chống tác hại của rượu bia, tăng trưởng sản lượng bia trong năm 2020 sẽ không đạt được mức 2 con số", SSI nhấn mạnh.

