Kinh tế VN tăng trưởng mạnh mẽ: Năng suất lao động ước đạt 110.4 triệu đồng/người

Thứ Tư, ngày 01/01/2020 08:00 AM (GMT+7)

Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7%. Bên cạnh đó, năng suất lao động năm 2019 ước tính đạt 110.4 triệu đồng/lao động, tăng 6,2%.

GDP tăng 7,02% - năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, năm 2019, GDP Việt Nam tăng 7,02%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7%.

Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ông Nguyễn Bích Lâm cho biết năm 2019, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 vẫn tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6% đến 6,8%.

“Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011”, ông Lâm nói.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,01%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,9%; khu vực dịch vụ tăng 7,3%.

Trên góc độ sử dụng GDP năm 2019, tiêu dùng cuối cùng tăng 7.23% so với năm 2018; tích lũy tài sản tăng 7.91%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 6.71%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 8.35%.

Về chất lượng tăng trưởng kinh tế, năm 2019 đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP đạt 46.11%, bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 44.46%, cao hơn nhiều so với mức bình quân 33.58% của giai đoạn 2011-2015. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2019 ước tính đạt 110.4 triệu đồng/lao động (tương đương 4.791 USD/lao động, tăng 272 USD so với năm 2018); theo giá so sánh, năng suất lao động tăng 6.2% do lực lượng lao động được bổ sung và số lao động có việc làm năm 2019 tăng cao.

Hiệu quả đầu tư được cải thiện với nhiều năng lực sản xuất mới bổ sung cho nền kinh tế. Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Hệ số ICOR) giảm từ mức 6.42 năm 2016 xuống 6.11 năm 2017; 5.97 năm 2018; năm 2019 ước tính đạt 6.07. Bình quân giai đoạn 2016-2019 hệ số ICOR đạt 6.14, thấp hơn so với hệ số 6.25 của giai đoạn 2011-2015.

CPI bình quân được kiểm soát, tăng dưới 3%

Cũng theo cơ quan thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng 1,4% so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất 3,42% do dịch tả lợn châu Phi làm nguồn cung thịt lợn giảm, giá các sản phẩm chế biến từ thịt lợn, thay thế thịt lợn tăng.

CPI năm 2019 được kiểm soát, tăng bình quân năm thấp nhất trong 3 năm qua

Tuy nhiên, CPI bình quân năm 2019 được kiểm soát, tăng ở mức thấp. Bình quân năm 2019, CPI chỉ tăng 2,79% so với bình quân năm 2018 và tăng 5,23% so với tháng 12/2018, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra. Đây cũng là mức tăng bình quân năm thấp nhất trong 3 năm qua (năm 2018 là 3,54% và năm 2017 là 3,53%).

Như vậy, mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ CPI bình quân năm 2019 dưới 4% đã đạt được trong bối cảnh điều chỉnh được gần hết giá các mặt hàng do nhà nước quản lý đặt ra trong năm 2019.

Về lạm phát cơ bản năm 2019 tăng 2,01% so với năm 2018. Trong năm 2019, lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản.

Trước kết quả trên, ông Nguyễn Bích Lâm Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê nhận định: Điều này phản ánh biến động giá chủ yếu do việc tăng giá lương thực, thực phẩm, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục và xăng dầu. Mức lạm phát cơ bản năm 2019 phản ánh chính sách tiền tệ vẫn đang điều hành ổn định.

Theo ông Lâm, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu.

“Sự biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trường, kết quả tăng trưởng 7,02% khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng năm 2019” - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết.

