Trung Quốc mua gần 1 tỷ USD vàng từ Nga trong một tháng: Điều gì đang diễn ra phía sau thương vụ kỷ lục?

Theo Moscow Times, Trung Quốc đã nhập khẩu 961 triệu USD vàng từ Nga chỉ riêng trong tháng 11/2025, mức cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử giao dịch song phương. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp giá trị nhập khẩu vượt mốc 900 triệu USD, sau con số khoảng 930 triệu USD của tháng 10.

Đáng chú ý, gần như toàn bộ lượng vàng Trung Quốc mua từ Nga trong năm 2025 tập trung vào hai tháng cuối năm. Tính từ tháng 1 đến tháng 11, Trung Quốc nhập tổng cộng 1,9 tỷ USD vàng Nga, cao gấp gần 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều gì thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc mua vàng?

Động lực cốt lõi đến từ chiến lược giảm phụ thuộc vào đồng USD và tăng dự trữ vàng quốc gia. Bắc Kinh nhiều năm qua đã kiên trì đa dạng hóa tài sản dự trữ, và làn sóng mua vàng gần đây cho thấy chính sách này đang được đẩy mạnh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Một số tổ chức quốc tế cho rằng con số công bố chính thức có thể chưa phản ánh đầy đủ quy mô thực. Ngân hàng Société Générale ước tính lượng vàng Trung Quốc thực sự mua vào có thể cao gấp nhiều lần số liệu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, dựa trên dòng chảy vàng vật chất qua Anh – một chỉ báo quan trọng của thị trường toàn cầu.

Việc bán vàng dự trữ mang lại lợi ích hay rủi ro cho Nga?

Cuối tháng 11, truyền thông Ukraine đưa tin Ngân hàng Trung ương Nga lần đầu tiên trong lịch sử bán vàng dự trữ trực tiếp ra thị trường nội địa. Trước năm 2025, vàng được coi là “bất khả xâm phạm”, chỉ tăng thêm chứ chưa từng bán ra.

Nguyên nhân nằm ở sự suy giảm mạnh của các nguồn lực tài chính khác. Tài sản thanh khoản của Quỹ Phúc lợi Quốc gia Nga đã giảm hơn một nửa so với năm 2022, trong khi lượng vàng trong quỹ cũng sụt tới 57%. Trong bối cảnh đó, bán vàng trở thành biện pháp để hỗ trợ đồng rúp, bù đắp ngân sách và duy trì thanh khoản cho nền kinh tế.

Trong ngắn hạn, bán vàng giúp Moscow có nguồn tiền nhanh để ổn định tài chính và ứng phó với trừng phạt. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chiến lược này tiềm ẩn rủi ro dài hạn khi làm cạn kiệt “tài sản cuối cùng” vốn được xem là hàng rào an toàn của quốc gia.

Việc phải dần “ăn mòn” dự trữ vàng cho thấy không gian tài chính của Nga đang bị thu hẹp đáng kể dưới áp lực trừng phạt, đồng thời khiến khả năng can thiệp trong tương lai trở nên hạn chế hơn.

Xu hướng này nói gì về bức tranh tiền tệ toàn cầu?

Không chỉ Trung Quốc và Nga, nhiều ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi cũng đang tăng mua vàng để đa dạng hóa dự trữ. Ngân hàng Trung ương Nga cho rằng mối lo về tăng trưởng toàn cầu và nguy cơ tịch thu tài sản dự trữ là những yếu tố thúc đẩy làn sóng này.

Theo các nhà phân tích, việc vàng ngày càng được ưa chuộng phản ánh mức độ “thiếu niềm tin” giữa các quốc gia. Khi những nước có vị thế rất khác nhau cùng tăng tích trữ vàng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy hệ thống tài chính toàn cầu đang bước vào giai đoạn nhiều bất ổn hơn.