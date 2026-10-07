Tổng công ty Thuốc lá lần đầu lãi nghìn tỷ trong nửa năm

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên cho thấy Vinataba có doanh thu hơn 17.233 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, công ty lãi gộp hơn 3.160 tỷ đồng, cải thiện 22%. Biên lợi nhuận gộp ghi nhận khoảng 18,35%.

Vinataba có thêm hơn 387 tỷ đồng doanh thu tài chính, hơn gấp đôi cùng kỳ. Khoản tăng chủ yếu đến từ cổ tức và lợi nhuận được chia. Ngoài ra, công ty còn có thêm hơn 102 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Ngoài ra, kỳ này cũng ghi nhận hơn 362 tỷ đồng thu nhập khác, tăng gấp 2,15 lần. Chiếm phần lớn trong số này là hỗ trợ tài chính từ Philip Morris International Product SA - đối tác liên doanh ở nhãn hiệu thuốc lá Marlboro - và tiền hỗ trợ dự án di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Ở chiều ngược lại, các chi phí tài chính và bán hàng đều giảm lần lượt gần 10% và hơn 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại đội lên thêm 23%, ghi nhận hơn 1.500 tỷ đồng. Khoản cao nhất là chi phí nhân viên (hơn 712 tỷ đồng) và chi phí nộp các quỹ của ngành thuốc lá (hơn 413 tỷ đồng).

Tổng lại, Vinataba có hơn 1.339 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 62% so với nửa đầu năm trước. Đây cũng là mức lãi bán niên kỷ lục của doanh nghiệp này. Con số trên còn vượt lợi nhuận cả năm ở một số giai đoạn trước.

Thành lập năm 1985, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ban đầu gồm 4 nhà máy thuốc lá điếu và một số xí nghiệp nguyên liệu. Nay, doanh nghiệp vận hành chuỗi sản xuất khép kín từ nguyên phụ liệu đến thuốc lá điếu, đồng thời xuất nhập khẩu và sản xuất bánh kẹo, đồ uống...

Vinataba được xem là một trong những tổng công ty lớn của Nhà nước, giữ vị trí số một trong ngành thuốc lá Việt Nam. Năm trước, họ đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 19.000 tỷ đồng và nhiều năm liền lọt top các doanh nghiệp nhà nước đóng góp lớn nhất.

Năm nay, Tổng công ty Thuốc lá đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất tăng gần 10% lên mức 34.667 tỷ đồng với sản lượng tiêu thụ thuốc lá điếu dự kiến đạt 5.285 triệu bao. Lợi nhuận trước thuế được đề ra khoảng 2.230 tỷ đồng. Nếu thành công, đây sẽ là có kết quả kinh doanh kỷ lục.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, từ năm 2027, thuốc lá sẽ đồng thời chịu thuế suất 75% theo tỷ lệ phần trăm và mức thuế tuyệt đối tăng dần theo lộ trình. Đối với thuốc lá điếu, mức thuế tuyệt đối bổ sung là 2.000 đồng (bao 20 điếu) từ năm 2027 và tăng dần lên 10.000 đồng từ năm 2031.