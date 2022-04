Thông tin mới vụ “cò” cắm biển quy hoạch giả để thổi giá đất

Ngày 14/4, ông Đinh Xuân Diệu, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc các đối tượng (chưa rõ lai lịch) cắm biển quy hoạch giả trên địa bàn xã Hòa An, nhằm mục đích thổi giá đất, trục lợi.

Biển các đối tượng lạ cắm, tung tin đồn giả về quy hoạch để thổi giá đất trục lợi

“Sau khi nắm thông tin, tôi cùng các phòng ban chuyên môn trực tiếp xuống xã Hòa An để nắm tình hình và chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời, tôi giao cho Công an huyện làm rõ các đối tượng đi cắm biển quy hoạch giả và xử lý nghiêm. Ngoài ra, chính quyền cũng mời các hộ dân liên lên để rõ việc người lạ cắm bảng trên đất của gia đình", ông Diệu khẳng định

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin, hiện cơ quan công an đang điều tra nên chưa thể thông tin.

Các đối tượng lạ cắm biển quy hoạch giả để thổi giá đất bị UBND xã Hòa An thu gom, xác minh xử lý. Ảnh: N.H

Trước đó, như Báo Giao thông phản ánh, hiện nay trên địa bàn xã Hòa An xuất hiện một số đối tượng (chưa rõ thông tin lại lịch) tự ý cắm các cột quy hoạch dọc một số tuyến đường nhằm tung tin đồn giả về quy hoạch để thổi giá đất trục lợi.

Theo ghi nhận, tại trục đường thôn 6B, đoạn từ Quốc lộ 26 đến chùa Phước Hưng, các đối tượng lạ đã cắm móc (cọc sắt, gắn bảng có đánh số thứ tự) và tung tin đồn về việc quy hoạch mở rộng đường giao thông, quy hoạch khu đô thị, ... Sau khi phát hiện sự việc, UBND xã đã tháo dỡ các cột móc đưa về xã để xác minh, điều tra. Đồng thời, xã Hòa An đã báo cáo vụ việc với Huyện ủy và UBND huyện Krông Pắk để có hướng chỉ đạo, xử lý.

Theo UBND xã Hòa An, các đối tượng cắm biển “quy hoạch” và tung tin đường từ Quốc lộ 26 đến chùa Phước Hưng sẽ mở rộng 13m và sẽ quy hoạch một khu đô thị để mở rộng thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk). UBND xã Hòa An thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, hiện nay xã chỉ có duy nhất quy hoạch điểm dân cư tại khu trung tâm xã, không có quy hoạch khác. Ngoài ra, trên địa bàn xã không có dự án mở rộng đường giao thông.

