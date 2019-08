Tài sản "bốc hơi" nặng nề, đại gia Hong Kong "đứng ngồi không yên"

Không chỉ cuộc sống ở Hong Kong bị tác động do các cuộc biểu tình mà các tỷ phú cũng bị ảnh hưởng nặng.

Các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi đã bước sang tuần thứ 10 liên tiếp gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đặc khu hành chính này. Nền kinh tế của Hong Kong (Trung Quốc) cũng bị tác động không hề nhỏ.

Các tỷ phú "đau đầu"?

Trang Business Insider dẫn thông tin từ Financial Times cho hay, tài sản của 10 người giàu nhất Hong Kong đã bị "bốc hơi" 15 tỷ USD kể từ cuối tháng 7.

Financial Times ước tính, tỷ phú Li Ka-shing (người giàu nhất Hong Kong) mất 3 tỷ USD tài sản kể từ tháng 7. Còn tỷ phú bất động sản Peter Woo bị mất 1 tỷ USD kể từ khi các cuộc biểu tình diễn ra. Số liệu này được dẫn theo Bloomberg. Ông Peter Woo là người giàu thứ 8 ở Hong Kong.

Còn Hui Ka Yan - người sáng lập công ty bất động sản China Evergrande Group có tài sản ròng giảm 4,5 tỷ USD còn 29,6 tỷ USD.

Khoảng 56,9 tỷ USD vốn hóa đã bị "bốc hơi" khỏi 9 công ty bất động sản lớn nhất Hong Kong kể từ tháng 4. Chỉ số Hang Seng Properties Index giảm 19% kể từ mức đỉnh hồi tháng 4. So với cùng kỳ thì chỉ số này giảm hơn 16%.

Tỷ phú Li Ka-shing cũng có tài sản ròng bị sụt giảm do ảnh hưởng từ các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Theo CNN, giá trị vốn hóa của công ty bất động sản Sun Hung Kai - do gia đình giàu thứ ba châu Á nắm "bốc hơi" 14,7 tỷ USD. CK Asset - công ty do tỷ phú Li Ka-shing sở hữu mất hơn 10,2 tỷ USD giá trị vốn hóa kể từ đầu tháng 4. Cổ phiếu của loạt công ty như: Swire Properties, Henderson Land Development, Sino Land, New Development, Wharf Real Real, Hysan Development và Great Eagle Holdings cũng giảm hơn 20% so với cùng kỳ.

"Các cuộc biểu tình gần đây đã gây ra áp lực bán lớn cho các cổ phiếu bất động sản, vì mọi người lo lắng tình trạng bất ổn leo thang và không biết khi nào nó kết thúc", Louis Wong - Giam đốc Phillip Capital Management cho biết.

Ảnh hưởng kinh tế

Trong quý II năm 2019, kinh tế Hong Kong chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất trong một thập kỷ. Theo Wong, các cuộc biểu tình leo thang làm cho triển vọng thậm chí không chắc chắn.

Midland - một công ty bất động sản cho hay, doanh số bán nhà mới ở Hong Kong giảm 60% trong 3 tháng qua so với quý 1/2019, một phần do thiếu các dự án đươc khởi công. Còn số liệu từ Knight Frank cho hay, doanh số bán nhà ở Hong Kong giảm 21% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Theo công ty này dự đoán, giá nhà của Hong Kong sẽ giảm 5% trong nửa cuối năm 2019.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong - bà Carie Lam cho hay, chính quyền Hong Kong đang xem xét các biện pháp táo bạo để cải thiện nền kinh tế và thúc đẩy việc làm.

Nhiều người kinh doanh lo lắng về doanh số sụt giảm do ảnh hưởng từ biểu tình ở Hong Kong.

Trong động thái mới nhất, chính quyền Hong Kong đã công bố gói kích thích 2,4 tỷ USD. Gói này gồm giảm thuế, tăng chi trả an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục, miễn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ một số loại phí. Thậm chí, giới chức đặc khu hành chính này đã phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 về mức 0-1%, trong khi mức dự báo trước đây là 2-3%.

Mới đây, có thông tin nói trên Internet xuất hiện lời kêu gọi người biểu tình rút tiền mặt khỏi các ATM, các ngân hàng lớn nhất Hong Kong cho biết có đủ tiền mặt để đáp ứng bất cứ sự gia tăng bất thường nào về nhu cầu tiền mặt.

Phát ngôn viên của ngân hàng HSBC cho biết, ngân hàng có đủ nguồn cung tiền và cam kết hỗ trợ khách hàng và vận hành trơn tru hệ thống tài chính ở Hong Kong. Các ngân hàng Bank of East Asia, DBS, OCBC Wing Hang Bank và Hang Seng Bank khẳng định đã có kế hoạch dự phòng.