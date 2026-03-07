Sáng 7-3, lộ diện nhiều người trúng thưởng lớn xổ số miền Nam

Sáng 7-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi của vé số 2 đài là Bình Dương và Vĩnh Long.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 6-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 7-3, giải độc đắc (dãy số 871999) và giải an ủi được xác định trúng tại TPHCM.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bình Dương trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Kiều Linh

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé và trúng giải an ủi 29 vé Bình Dương là đại lý vé số Kiều Linh ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM. 14 vé Bình Dương trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Dương, giải độc đắc (dãy số 462757) và giải an ủi của vé số Vĩnh Long được các đại lý xác định trúng ở TP Cần Thơ.

Tuy nhiên, đến sáng 7-3, chủ nhân đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Vĩnh Long đã liên hệ với đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để đổi thưởng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Vĩnh Long đã được đổi thưởng tại đại lý vé số Chấn Nam ở phường Vị Thanh, TP Cần Thơ. 15 vé Vĩnh Long trúng độc đắc còn lại đang được nhiều đại lý vé số "truy tìm" khách hàng may mắn.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Vĩnh Long "ở lại" Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số Bình Dương đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng 32 tỉ đồng.

Xổ số miền Nam ngày 7-3 sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé xuân của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 7-3 sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số xuân của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước. Đây cũng là kỳ mở thưởng vé xuân cuối cùng của 4 đài này trong năm 2026.