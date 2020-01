Sản xuất vàng đen điêu đứng giữa phong trào bảo vệ khí hậu, các ông lớn lũ lượt tháo chạy

Thứ Tư, ngày 01/01/2020 18:00 PM (GMT+7)

Rất nhiều tập đoàn cho biết họ sẽ loại bỏ các khoản đầu tư và bảo lãnh dành cho các công ty sản xuất than.

Kinh Doanh Sự kiện:

Công ty bảo hiểm Axa đã cam kết sẽ cắt đứt quan hệ với ngành than như một phần của chiến lược bảo vệ khí hậu, loại bỏ các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ bảng của tập đoàn và chấm dứt hoạt động bảo lãnh cho các công ty sản xuất nhiên liệu hóa thạch, trong đó có cả than và dầu mỏ.

Số lượng các công ty bảo hiểm và đầu tư rút các khoản hỗ trợ cho ngành than đã tăng hơn gấp đôi vào năm 2019. Các chính sách chấm dứt hợp tác với ngành than đã được 17 công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới công bố, với khả năng kiểm soát 46% thị trường tái bảo hiểm và 9,5% thị trường bảo hiểm gốc. Hầu hết họ giờ đây từ chối cung cấp các hợp đồng bảo hiểm cho các mỏ than mới hoặc các nhà máy nhiệt điện than mới. Một số công ty bảo hiểm lớn cũng chấm dứt hợp đồng đối với các dự án than hiện hành.

Phòng trào chống biến đổi khí hậu khiến các ông lớn ngành tài chính phải rút lui khỏi ngành than (Nguồn: The Guardian)

Mạng lưới Unfriend Coal là một liên minh toàn cầu được thành lập vào năm 2017 nhằm gây sức ép buộc các công ty bảo hiểm rút chân ra khỏi ngành than và ủng hộ sự chuyển tiếp sang năng lượng sạch.

Chiến lược chống biến đổi khí hậu của mạng lưới này sẽ xóa sạch gần 664 triệu đô la đầu tư vào ngành than, theo cơ sở dữ liệu Danh sách Chấm dứt than đá Toàn cầu. Động thái này diễn ra hai năm sau khi Axa tiết lộ kế hoạch chấm dứt hỗ trợ cho các đường ống dẫn dầu gây tranh cãi của Mỹ liên quan đến cát hắc ín.

Sau cuộc vận động chấm dứt hợp tác với ngành than của mạng lưới Unfriend Coal vào năm 2017, có ba tập đoàn bảo hiểm lớn rút khỏi ngành than. Con số này tăng lên bốn tập đoàn vào năm 2018 và thêm 11 tập đoàn nữa vào năm 2019.

Công ty bảo hiểm Pháp cũng sẽ ngừng các chính sách bảo lãnh cho các công ty có kế hoạch đầu tư vào bất kỳ dự án điện đốt than nào lớn hơn 300MW. Thay vào đó, công ty này sẽ cung cấp cho các công ty trái phiếu chuyển đổi trực tuyến và giúp tài trợ cho việc chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn và sẽ tăng gấp đôi tham vọng đầu tư xanh của mình để đạt 24 tỷ euro (19,6 tỷ bảng Anh) vào năm 2023.

Hiện nay, hầu hết các hãng bảo hiểm lớn ở châu Âu đã thông qua các chính sách rút khỏi ngành than. Hãng bảo hiểm Allianz (Đức) và hãng bảo hiểm Generali (Ý) đã thông báo hạn chế cung cấp bảo hiểm cho các công ty khai thác than và nhiệt điện than vào năm ngoái. Hai công ty tái bảo hiểm lớn Swiss Re và Zurich (Thụy Sĩ) cũng đã ngưng cung cấp bảo hiểm cho các dự án than mới và hiện hành.

Trong khi đó, các hãng bảo hiểm ở Mỹ cũng bắt đầu rục rịch thoát khỏi ngành than. Hồi tháng 7, Chubb trở thành hãng bảo hiểm lớn đầu tiên của Mỹ tuyên bố rút lui khỏi ngành than. Theo đó, Chubb sẽ chấm dứt bán các hợp đồng bảo hiểm mới cho các công ty xây dựng hoặc vận hành nhà máy nhiệt điện than, cũng như các công ty có 30% doanh thu đến từ khai thác than hoặc cung cấp điện được sản xuất từ hoạt động than.

Jennifer Morgan, Giám đốc Tổ chức Hòa bình xanh, cho rằng các công ty bảo hiểm đã góp phần gây ra tình trạng khẩn cấp của biến đổi khí hậu. “Trong khi họ bảo hiểm tính mạng, sức khỏe, tài sản của con người thì họ cũng đang phục vụ một ngành mà dường như đang hủy hoại cả ba thứ này”.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/san-xuat-vang-den-dieu-dung-giua-phong-trao-bao-ve-khi-hau-ca...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/san-xuat-vang-den-dieu-dung-giua-phong-trao-bao-ve-khi-hau-cac-ong-lon-lu-luot-thao-chay-1045435.html