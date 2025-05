Nóng nhất trong ngày: Giá vàng trong nước bỏ xa thế giới; Chim quý tộc giá nửa tỷ/con được cấp hộ chiếu

Giá vàng miếng SJC bỏ xa giá thế giới

Giá vàng miếng SJC hôm 14/5 được các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI niêm yết ở mức 118 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 ổn định ở mức 112,5 triệu đồng/lượng mua vào và 115 triệu đồng/lượng bán ra. Dù vậy, giá vàng nhẫn vẫn đang thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chênh lệch lớn với giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hôm nay được giao dịch ở quanh mức 3.231 USD/ounce. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá vàng biến động rất mạnh. Có thời điểm kim loại quý phục hồi lên 3.260 USD/ounce nhưng giảm trở lại ngay sau đó.

So với mức đỉnh 3.500 USD/ounce, giá vàng thế giới hiện thấp hơn khoảng 8,5%. Giá vàng chưa thể bứt phá trở lại trong bối cảnh đồng USD duy trì ở mức cao. Chỉ số đồng USD (DXY) lên sát 101 điểm.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 101,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn khoảng 13 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Vài triệu 1kg “thực phẩm của hoàng đế”, ở Việt Nam cũng nuôi trồng được

Nấm hầu thủ, loại nấm quý hiếm có hình dáng kỳ lạ giống đầu khỉ, đang được săn đón trên nhiều thị trường nhờ giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao. Mọc trên thân cây gỗ mục nát, nấm hầu thủ có màu trắng ngà, hình cầu, bao quanh bởi các tua giống lông, chuyển vàng đậm khi già. Tên gọi “hầu thủ” xuất phát từ tiếng Trung, nghĩa là “đầu khỉ”.

Hiện nay, nấm hầu thủ được nuôi trồng thành công tại Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, phù hợp với khí hậu mát mẻ (16-20°C). Ở Trung Quốc, nấm khô tự nhiên có giá 4,2-5,6 triệu đồng/kg, trong khi tại Việt Nam, giá dao động 1,85-3 triệu đồng/kg, loại sấy thăng hoa đắt nhất.

Theo nghiên cứu của giáo sư Mizuno (Nhật Bản), nấm hầu thủ giàu vitamin B1, B2, khoáng chất như sắt, canxi, kali và axit béo không bão hòa, hỗ trợ phòng chống ung thư, bệnh tim mạch. Đặc biệt, nấm chứa germanium, một kim loại hiếm có hoạt tính chống ung thư. Với hàm lượng chất béo thấp, nấm phù hợp cho người ăn kiêng, giúp cải thiện suy nhược, khó tiêu, mất ngủ, viêm dạ dày mãn tính.

Tại Trung Quốc, nấm hầu thủ được thu hoạch vào mùa thu (tháng 9-10) và chế biến thành món hầm bổ dưỡng từ thời nhà Thương. Hoàng đế Càn Long và Thái hậu Từ Hy từng ca ngợi nấm ngon hơn tổ yến, chân gấu. Nấm có vị hơi đắng, hương thơm nồng, thường được hầm với gà hoặc sườn heo. Tại Việt Nam, nấm hầu thủ không chỉ là dược liệu mà còn là “thực phẩm của hoàng đế” đầy tiềm năng kinh tế.

Điều gì khiến trái cây Thái Lan dần biến mất tại Việt Nam?

Trái cây Thái Lan như bòn bon, chôm chôm, măng cụt… ngày càng khan hiếm tại Việt Nam dù đang vào mùa, đánh dấu sự sụt giảm mạnh từ nguồn cung từng dẫn đầu thị trường. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhập khẩu rau quả quý I/2025 đạt 605 triệu USD, tăng 23%, nhưng Thái Lan chỉ đóng góp 8,25 triệu USD, giảm 16% so với năm 2024, tụt xuống vị trí thứ 10 với thị phần giảm từ 2% còn 1,36%.

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, 7 loại trái cây chủ lực Thái Lan (bòn bon, chôm chôm, măng cụt, mây, me, thanh trà, thơm) giảm 77-98% trong 4 tháng đầu 2025. Bòn bon và chôm chôm chỉ còn 1 tấn mỗi loại (so với 58 và 57 tấn năm 2024), măng cụt đạt 22 tấn (so với 208 tấn). Nguyên nhân là mùa vụ trùng với trái cây Việt Nam, vốn dồi dào, tươi ngon và được ưu tiên. Thị trường sầu riêng Việt Nam dư cung cũng khiến sầu riêng Thái Lan chỉ nhập theo đơn đặt hàng.

Nguồn cung khan hiếm đẩy giá trái cây Thái Lan tăng vọt. Bòn bon sỉ lên 130.000 đồng/kg (tăng 189%), trong khi măng cụt giảm nhẹ từ 96.000 xuống 93.000 đồng/kg. Tại siêu thị, măng cụt Thái lên tới 150.000 đồng/kg do chính sách “bao ăn từng quả”, khiến tiêu thụ giảm. Người bán như chị Kim Anh (Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết giá “chát” (thơm 300.000 đồng/2,5kg, măng cụt 750.000 đồng/9kg). Quản lý siêu thị quận 1 xác nhận nguồn cung Thái Lan chậm trễ, không ổn định. Ông Nguyễn Bình Phương (chợ Thủ Đức) nhấn mạnh trái cây Thái Lan về “nhỏ giọt” từ tháng 4, trái ngược với lượng hàng dồi dào năm trước.

Phải trả tiền điện lên đến 5.000 đồng/kWh, người thuê trọ tính “trăm phương nghìn kế” tiết kiệm

Giá điện tại các khu trọ ở Hà Nội tăng cao, lên tới 5.000 đồng/kWh, khiến sinh viên và người lao động phải “trăm phương nghìn kế” tiết kiệm. Nguyễn Đức An, sinh viên ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, kể sau 3 đêm bật điều hòa, công tơ điện tăng 40 số, buộc anh phải dùng quạt, rút tủ lạnh, nấu cơm một lần ăn hai bữa, thậm chí không dám tắm nước nóng. Giá điện tăng từ 4.500 lên 5.000 đồng/kWh khiến An và bạn cùng phòng hạn chế dùng điều hòa, chỉ bật quạt vào ngày nóng nhất.

Người thuê trọ "đau đầu" vì giá điện tăng

Tương tự, Thu Hạnh, sinh viên ở Đống Đa, lo lắng khi giá điện 5.000 đồng/kWh có thể tăng tiếp. Hạnh và bạn cùng phòng lên thư viện tránh nóng, dùng quạt màn tiết kiệm điện, hoặc luân phiên ngủ chung một phòng bật một điều hòa để giảm chi phí. Nhiều sinh viên chọn cách “đổi phòng” ngủ tập thể, vừa tiết kiệm vừa tạo không khí vui vẻ.

Theo quy định, chủ nhà trọ thu giá điện vượt mức bậc 3 (101-200 kWh) là sai, đặc biệt với hợp đồng thuê dưới 12 tháng và không kê khai đủ số người dùng điện. Nếu kê khai đầy đủ, cứ 4 người được tính một hộ để áp dụng định mức giá điện sinh hoạt. Tuy nhiên, nhiều chủ trọ vẫn thu 4.000-5.000 đồng/kWh, vi phạm quy định. Hành vi này có thể bị phạt 20-30 triệu đồng theo Nghị định 134/2013/NĐ-CP (sửa đổi 2022).

Chim quý tộc giá nửa tỷ/con, được cấp hộ chiếu, ngồi máy bay hạng nhất

Nuôi chim ưng là thú vui thể hiện uy quyền được giới thượng lưu Trung Đông vô cùng ưa chuộng. Trên đường phố Dubai, Abu Dhabi hay các nước Trung Đông khác, hình ảnh một chú chim ưng đậu trên vai chủ nhân dạo phố không phải hiếm.

Từ hàng ngàn năm trước, văn hóa Trung Đông đã tồn tại thú vui đi săn cùng chim ưng. Truyền thống này đã được UNESCO liệt kê vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo truyền thống, chim ưng từng được dùng để giúp chủ kiếm ăn, nhưng ngày nay chúng trở thành thú cưng thể hiện địa vị của chủ.

Chính vì thế, những con chim ưng này có chế độ chăm sóc vô cùng đặc biệt. Tại UAE, những con chim ưng còn được cấp hộ chiếu. Từ năm 2002 - 2013, chính quyền UAE đã cấp hộ chiếu cho hơn 28.000 con chim ưng.

Chim ưng thường xuất hiện ở cạnh siêu xe, trong các căn biệt thự dát vàng, thậm chí trên khoang hạng nhất của máy bay. Bức ảnh 80 con chim ưng trên khoang hạng nhất một chuyến bay của hãng Qatar Airways đã khiến không ít người choáng váng. Chủ nhân của 80 con chim ưng này là hoàng tử giàu có ở Ả Rập Saudi. 80 chú chim đang trên đường đi… tránh nóng.