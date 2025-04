Sản xuất sữa bột giả thu lợi 500 tỷ đồng, Rance Pharma và Hacofood Group có quy mô thế nào?

Tạm giam 8 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Những lon sữa giả được đóng hộp chuẩn bị đưa ra thị trường. Ảnh: CAND

Theo đó, ngày 10/4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 04 tháng đối với 8 bị can bao gồm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kế toán của Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group. Các bị can này bị khởi tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình tổ chức khám xét 19 địa điểm là nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc của các đối tượng, thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột khác nhau với số lượng 26.740 lon/90 lô sản xuất và nhiều tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.

Theo số liệu được công bố, trong vòng 4 năm (từ 2021 đến nay), các bị can đã thông qua nhiều công ty để tiêu thụ sữa bột giả ra thị trường, thu lợi bất chính gần 500 tỷ đồng.

Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood còn để ngoài số sách kế toán kê khai nộp thuế doanh thu thực tế, gây thiệt hại Ngân sách Nhà nước hơn 28 tỷ đồng.

Rance Pharma và Hacofood Group có quy mô thế nào?

Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma được thành lập tháng 8/2021 có trụ sở chính tại quận Hà Đông, Hà Nội. Đây là doanh nghiệp đa ngành với ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là buôn bán dược phẩm và dụng cụ y tế, bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.

Thời điểm thành lập Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma có vốn điều lệ 10 tỷ đồng do 3 cổ đông góp vốn gồm Vũ Mạnh Cường góp 7 tỷ đồng, tương đương 70% vốn điều lệ; cổ đông Hoàng Thị Bích Hường góp 500 triệu đồng, tương đương 5% vốn góp và cổ đông Hoàng Mạnh Hà góp 2,5 tỷ đồng tương đương 25% vốn góp.

Ông Hoàng Mạnh Hà sinh năm 1979 giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 1/2024, Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 22 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết. Ông Hoàng Mạnh Hà vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 8/2024, ông Nguyễn Thành Luân sinh năm 1987 thay thế ông Hoàng Mạnh Hà giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Hàng ngàn sản phẩm sữa bột giả các loại bị thu giữ. Ảnh: CAND

Trong khi đó, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group được thành lập tháng 4/2022 cũng có trụ sở chính tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Công ty đăng ký 47 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là sản xuất thực phẩm khác chưa được phân loại vào đâu, trong đó có sản xuất thực phẩm chức năng, sản xuất men bia, làm sạch, sấy khô tổ yến...

Thời điểm thành lập, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, cổ đông Vũ Mạnh Cường góp 6,5 tỷ đồng tương đương 65% vốn góp; cổ đông Nguyễn Thành Luân góp 1 tỷ đồng tương đương 10% vốn góp và cổ đông Hoàng Mạnh Hà góp 2,5 tỷ đồng tương đương 25% vốn góp.

Ông Vũ Mạnh Cường sinh năm 1979 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2024, ông Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1981 giữ vị trí Giám đốc thay ông Vũ Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 1/2025, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Ông Nguyễn Văn Tú vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.