Lãi hơn 35.000 tỷ đồng, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả thù lao Chủ tịch, CEO bao nhiêu?

Mới đây, CTCP Vinhomes (VHM) - doanh nghiệp được ví như "gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với lợi nhuận tăng nhẹ so với báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể, trong năm 2024, VHM ghi nhận doanh thu hơn 102 nghìn tỷ đồng, tương đương với năm liền trước. Sau khi trừ chi phí, VHM ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 33.000 tỷ đồng, giảm hơn 2.700 tỷ đồng so với năm 2023.

Tuy nhiên, trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt từ gần 20.000 tỷ đồng lên gần 27.000 tỷ đồng, chi phí tài chính từ hơn 3.870 tỷ đồng lên hơn 10.487 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 500 tỷ đồng lên mức hơn 4.593 tỷ đồng, chi phí bán hàng ghi nhận hơn 3.791 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với năm 2023.

VHM ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 40.942 tỷ đồng, giảm hơn 3.000 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Thu nhập của Chủ tịch, CEO của VHM trong năm 2024 tăng mạnh

Trong kỳ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm mạnh từ hơn 9.232 tỷ đồng xuống còn hơn 5.667 tỷ đồng giúp VHM báo lãi sau thuế hơn 35.072 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với báo cáo tự lập đã công bố.

Tại thời điểm cuối năm 2024, VHM có tổng tài sản hơn 564.209 tỷ đồng, tăng hơn 120 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu ghi nhận hơn 220.743 tỷ đồng, tăng gần 40.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tính đến ngày 31/12/2024, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của Vinhomes đạt 102.000 tỷ đồng.

Cùng với mức lợi nhuận ấn tượng đạt được trong năm 2024, VHM cũng mạnh tay chi trả thù lao cho Chủ tịch và Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Cụ thể, Chủ tịch Phạm Thiếu Hoa nhận thù lao 6,855 tỷ đồng, tăng gần 300 triệu đồng so với năm 2023. Bà Nguyễn Diệu Linh nhận thù lao 3,136 tỷ đồng, tăng hơn 130 triệu đồng so với năm liền trước; bà Nguyễn Thu Hằng nhận thù lao thành viên hội đồng quản trị 1,979 tỷ đồng, giảm hơn 400 triệu đồng so với năm liền trước, bà Cao Thị Hà An nhận thù lao 969 triệu đồng...

Trong vai trò Tổng giám đốc của VHM, bà Nguyễn Thu Hằng ghi nhận thu nhập tăng mạnh trong năm 2024 khi đạt 17,811 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng so với năm 2023.

Như vậy trong năm 2024, bà Nguyễn Thu Hằng đạt tổng thu nhập tại VHM là 19,79 tỷ đồng, tương đương thu nhập gần 1,65 tỷ đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, thu nhập của các thành viên ban quản lý khác của VHM ghi nhận giảm mạnh từ 78,451 tỷ đồng xuống chỉ còn 47,47 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Vinhomes đặt ra mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 180.000 tỷ đồng, tăng gần 80% so với thực hiện năm 2024. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 42.000 tỷ đồng, tăng trưởng 20%, cả kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận đều là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.