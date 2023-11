Nóng tuần qua: Tiếp tục đóng cửa 200 cửa hàng, tình hình kinh doanh của Thế Giới Di Động ra sao?

Đóng cửa thêm 200 cửa hàng, Thế Giới Di Động làm ăn ra sao?

Theo thông tin từ Thế Giới Di Động, trong tháng 10, hầu hết các chuỗi cửa hàng của MWG như thegioididong, Điện máy Xanh, Bách hóa Xanh…đều tăng trưởng dương, đóng góp vào tổng doanh thu 11,19 nghìn tỷ đồng. Đây cũng là tháng đầu tiên trong năm 2023 của toàn tập đoàn tăng trưởng dương so với cùng kỳ.

Riêng tháng 10, tổng doanh thu Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh đạt hơn 7,8 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với tháng 9 trước đó. Ngoài mức tăng trưởng về doanh số, các chỉ số về thị phần cũng cho thấy Thế Giới Di Động đang tạo khoảng cách ngày càng xa so với đối thủ.

Trong tháng 10, hầu hết các chuỗi cửa hàng của MWG đều tăng trưởng dương

Doanh thu lũy kế của Bách hóa Xanh trong 10 tháng đầu năm đạt 25,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, doanh thu từ kênh online tăng trưởng 6%. Riêng tháng 10, doanh thu Bách hóa Xanh là hơn 3 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân vượt 1,7 tỷ đồng/cửa hàng.

Thế Giới Di Động đã đóng cửa 200 cửa hàng hiện không hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận. Việc làm này là cần thiết để công ty có thể tinh gọn vận hành và tập trung vào những cửa hàng và mảng kinh doanh tiềm năng, tạo ra lợi nhuận.

Một tuyến đường ở TPHCM giá thuê đắt thứ 13 thế giới

Theo báo cáo Đại lộ bán lẻ thế giới từ công ty nghiên cứu thị trường Cushman & Wakefield, 5 đường phố có giá thuê mặt bằng cao nhất thế giới (theo thứ tự từ trên xuống) là Đại lộ Số 5 (New York, Mỹ), Via Montenapoleone (Milan, Italy), Tsim Sha Tsui (Hong Kong, Trung Quốc), New Bond (London, Anh) và Avenues des Champs-Élysées (Paris, Pháp).

Năm nay, đường Đồng Khởi (TPHCM, Việt Nam) tăng một hạng so với năm trước, hiện đứng thứ 13 trong danh sách con đường có giá thuê mặt bằng đắt nhất thế giới.

Giá thuê đường Đồng Khởi đang ở mức 390 USD/feet vuông/năm (khoảng 101 triệu đồng/m2), tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Cushman & Wakefield tập trung khu vực đặt nhiều cửa hàng bán đồ xa xỉ. Giá thuê trong phân khúc này thường chịu tác động thương lượng khuyến mãi, gói ưu đãi và mô hình thuê chia sẻ nhiều rủi ro.

Nhà đầu tư "cá mập" âm thầm chi tiền tỷ gom đất nền

Sau thời gian dài cắt lỗ, giá bất động sản, đặc biệt là phân khúc đất nền tại một số khu vực bắt đầu ghi nhận hiện tượng tăng giá trở lại. Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2023 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, tại khu vực Hà Nội, đất nền có sổ, nhà ở kinh doanh dưới 2 tỷ đồng có lượng giao dịch tăng rõ rệt, nhất là ở những vùng được đầu tư hạ tầng hay khu vực liền kề các khu công nghiệp với giá bán tăng 5% - 7% so với quý trước.

Đất nền gần vành đai 4 khu vực Hà Đông đang được nhiều nhà đầu tư săn đón

Cùng với đà phục hồi của thị trường BĐS thời gian gần đây, nhiều “cá mập” cũng đang âm thầm gom hàng chuẩn bị cho chu kỳ kinh doanh mới.

Chia sẻ về việc một số “cá mập” vẫn đang âm thầm gom đất nền ở những vị trí đẹp trong thời gian gần đây, anh Sỹ, một nhà đầu tư BĐS với hơn chục năm kinh nghiệm tại Hà Đông – Hà Nội cho biết lãi suất tiết kiệm liên tục được các ngân hàng điều chỉnh giảm thời gian qua là một trong những lý do quan trọng khiến những nhà đầu tư BĐS có tiềm lực đang nắm giữ tiền mặt quyết định xuống tiền chờ đợt tăng giá mới trong tương lai.

Trong khi đó, báo cáo mới đây, chuyên gia của công ty chứng khoán VNDirect đưa ra dự báo thị trường bất động sản sẽ vẫn trầm lắng trong năm 2024, nhưng sự hồi phục sẽ rõ ràng hơn từ nửa cuối 2024 khi chính sách tiền tệ được nới lỏng hơn. Đơn vị này cũng dự báo, cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Mỗi ngày "đại gia vàng bạc" thu về gần 90 tỷ đồng

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2023. Theo đó, lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của PNJ ghi nhận ở mức 26.384 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của công ty giảm 1,8% xuống còn 4.872 tỷ đồng. Dù vậy, công ty vẫn báo lợi nhuận sau thuế đạt 1.533 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Tính riêng tháng 10/2023, doanh thu thuần của công ty tăng 1,6% so với cùng kỳ lên 3.008 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 31,6% lên 193 tỷ đồng.

Tháng 10 là thời điểm bước vào mùa kinh doanh cao điểm hàng năm của ngành bán lẻ và có Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Tính đến thời điểm ngày 31/10/2023, PNJ có tổng cộng 394 cửa hàng. Trong đó, tháng 10 năm 2023, công ty đã mở mới 38 cửa hàng và đóng 8 cửa hàng để tăng cường độ phủ, đồng thời tối ưu hoá vận hành.

