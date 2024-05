Nóng tuần qua: Ngân hàng nhà nước thanh tra công ty vàng, nhiều tiệm vàng “lo ngay ngáy”

Ngân hàng Nhà nước thanh tra ngân hàng thương mại, công ty vàng?

Quá trình này gồm thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Giá vàng miếng SJC duy trì ở vùng đỉnh thời gian qua

Nội dung của quyết định nêu rõ thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Thời gian thanh tra 45 ngày. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo đúng quy định của Luật thanh tra và các quy định có liên quan.

Quyết định thanh tra diễn ra trong bối cảnh giá vàng miếng SJC duy trì vùng đỉnh thời gian qua.

Nhiều chủ tiệm kinh doanh vàng tại TPHCM cho biết, chưa bao giờ vừa buôn bán, vừa lo bị “sờ gáy” như lúc này, do không ít tiệm có nhiều sản phẩm vàng trang sức nhái thương hiệu, bán vàng không có xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ…

Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1/7

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), lương tối thiểu vùng đang được duy trì gần 2 năm nay theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.

Qua tính toán của bộ phận kỹ thuật thuộc Hội đồng tiền lương quốc gia, với dự kiến CPI năm 2024 tăng 4%-4,5% thì mức lương tối thiểu hiện nay không còn đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình tại thời điểm năm 2024 (thấp hơn khoảng 4%).

Ngày 12/1/2024, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có báo cáo gửi Chính phủ khuyến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, áp dụng từ 1/7/2024.

Từ ngày 1/7, tiền lương của các đối tượng thuộc khu vực công sẽ được điều chỉnh tăng. Do vậy, nếu không điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động thuộc khu vực có quan hệ lao động sẽ không bảo đảm cân đối và phát sinh so sánh, so bì giữa các khu vực.

Bộ LĐ-TB-XH cho rằng điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là rất cần thiết, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng.

Đất nền tăng giá chóng mặt

Báo cáo về thị trường BĐS trong 3 tháng đầu năm 2024 của Bộ Xây dựng cho biết lượng giao dịch trong 3 phân khúc đất nền, căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý I có xu hướng tăng so với quý IV/2023. Trong đó, riêng lượng giao dịch đất nền có 97.659 giao dịch thành công bằng 119,86% so với quý IV/2023 và bằng 145,18% so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo thị trường bất động sản quý I vừa qua và dự báo quý II này của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, nhiều khu vực quận, huyện ngoại thành Hà Nội đang có mức giá đất nền tăng đột biến, nhất là những lô đất đã tách thửa. So với quý IV/2023, giá phân khúc đất nền tăng khoảng 5%, riêng thị trường ven Hà Nội và gắn liền khu công nghiệp có mức tăng 10-20%.

Giá rao bán đất nền một số khu vực tại Hà Nội tăng mạnh thời gian gần đây

Nhận định về thị trường bất động sản năm nay, không ít chuyên gia cho rằng, "đất nền vẫn là vua" để đầu tư dài hạn. Những nhà đầu tư sẵn "vốn thịt" hoặc dùng đòn bẩy tài chính thấp có thể cân nhắc xuống tiền. Dù nhận định đây là thời điểm thích hợp để cân nhắc xuống tiền nhưng chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh rơi vào "bẫy" giá.

Sẽ đấu giá gần 4.000 căn tái định cư bỏ trống ở Thủ Thiêm

3.790 căn hộ tái định cư bỏ trống ở Thủ Thiêm đang được hoàn tất các thủ tục để đấu giá vào cuối năm nay.

Thông tin trên được ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cho biết sáng 16/5 tại buổi làm việc giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM và UBND thành phố, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Theo ông Khiết, có hơn 11.000 căn hộ, nền đất tái định cư đang bỏ trống, không người ở. Số lượng này gồm gần 9.000 căn hộ và hơn 2.100 nền đất. Thành phố đã có chủ trương đấu giá với hơn 4.900 căn và 42 nền đất tại phường Bình Khánh (nhà tái định cư cho người dân khu đô thị mới Thủ Thiêm) và khu nhà tái định cư Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh).

"Cuối năm 2024 sẽ hoàn tất các thủ tục, đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở phường Bình Khánh", ông Khiết nói.

