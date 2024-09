VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bàn giao bao nhiêu xe điện trong năm 2024?

VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS), công ty con của Tập đoàn Vingroup mới đây đã công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán của quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Theo đó, trong 3 tháng gần nhất VinFast đã giao 13.172 xe ô tô điện, tăng 44% so với quý trước và 43% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số xe giao trong nửa đầu năm 2024 lên 22.348 xe, tăng 101% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty đã ghi nhận doanh thu 357 triệu USD trong quý 2, tăng 33% so với quý trước và 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lỗ gộp của Công ty trong quý 2 là âm 224 triệu USD, tương đương với biên lợi nhuận gộp là âm 62,7%. Nguyên nhân chủ yếu là do khoản phí suy giảm trên Giá trị còn lại ròng (NRV) là 104 triệu USD, so với 5 triệu USD trong quý 1. Tính đến ngày 31 tháng 8, VinFast đã có 155 phòng trưng bày trên tất cả các thị trường, trong đó khoảng 70% là đại lý.

VinFast đã bàn giao 22.348 xe ô tô điện trong nửa đầu năm

Việt Nam, nơi đà tăng trưởng đang tăng tốc, sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy doanh thu của VinFast trong thời gian còn lại của năm 2024. Trong đó, hãng taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đóng góp lớn nhất vào doanh số của Vinfast trong quý 2 với 51% tổng số xe bàn giao, trước đó trong quý 1 doanh số từ GSM cũng chiếm 57% và hãng taxi điện này đóng góp 72% doanh số cả năm 2023.

Trong đó, mẫu VF 5 là động lực chính về doanh số kể từ khi ra mắt vào quý 2 năm 2023. VF 5 đã ghi nhận doanh số bán hàng tăng gấp chín lần chỉ trong một năm. Trong quý 2, mẫu xe VF 5 chiếm 62% tổng số xe được giao. VF 8, VF e34 và VF 6 chiếm 30% tổng số xe được giao trong quý 2 vừa qua.

Ngoài ra, Công ty đã bắt đầu cung cấp VF 3, mẫu SUV điện mini rất được mong đợi của VinFast, vào quý 3 năm 2024. VinFast khẳng định lại mục tiêu cung cấp khoảng 80.000 xe vào năm 2024.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VinFast, cho biết hãng xe vẫn tập trung vào sứ mệnh đóng góp cho tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Với việc bàn giao VF 3 bắt đầu từ quý 3, VinFast đã hoàn thành việc phát triển tất cả 7 mẫu xe điện của mình.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Tài chính VinFast, cho biết kết quả kinh doanh quý II đúng kế hoạch đề ra. Trong quý 2 năm 2024 vừa qua, VinFast tiếp tục xây dựng nền tảng của mình tại Mỹ bằng cách giới thiệu các sản phẩm và chiến lược của mình tới các đại lý chính. Tính đến quý 2, VinFast hiện đang hoạt động tại 8 tiểu bang, California, Connecticut, Florida, Kansas, Kentucky, North Carolina, New York và Texas, với mạng lưới kết hợp các cửa hàng đại lý và phòng trưng bày do VinFast sở hữu.

Tại Canada, VinFast ghi nhận mức tăng trưởng 15% theo quý trong quý 2 và đang tiếp tục chứng kiến ​​đà tăng trưởng trong quý 3, với tháng 7 và tháng 8 chứng kiến ​​mức giao hàng cao nhất tại Bắc Mỹ trong năm qua.

Ở khu vực Đông Nam Á, VinFast đã thâm nhập thị trường Indonesia chưa đầy nửa năm và kể từ đó đã thành lập 15 phòng trưng bày tại các thành phố lớn, bao gồm Jakarta và Surabaya. VinFast bắt đầu giao lô xe điện VF e34 đầu tiên vào quý 3 năm 2024, giúp khách hàng Indonesia trở thành những khách hàng đầu tiên trên toàn cầu nhận được xe điện VinFast tay lái bên phải.

Chương trình đăng ký pin sáng tạo của VinFast là động lực chính thúc đẩy doanh số bán hàng tại Indonesia, chiếm gần 100% tổng doanh số và đơn đặt hàng. Chương trình này cũng nhận được phản hồi tích cực tại Philippines, củng cố thêm cam kết của công ty trong việc giúp xe điện dễ tiếp cận hơn.

