Ô tô giảm giá cả trăm triệu đồng, người dân đổ xô mua xe mới

Bên cạnh chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ cho các dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước, trong tháng 10, nhiều hãng xe như Ford, Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Skoda tiếp tục tung ra hàng loạt chính sách ưu đãi, giảm giá từ vài chục triệu tới 230 triệu cho nhiều mẫu xe để kích cầu tiêu dùng, chiếm thị phần trong những tháng cuối năm.

Với hàng loạt chính sách ưu đãi, giảm giá được các hãng áp dụng, nhu cầu mua xe mới của người dân tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực. Theo số liệu được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số trong tháng 10 các thành viên VAMA đạt 38.761 xe, tăng 6% so với tháng trước và tăng mạnh tới 53% so với tháng 10/2023. Tương đương, mỗi ngày có hơn 1.000 xe ô tô mới được các thành viên VAMA giao đến tay khách hàng.

Nhiều mẫu ô tô được giảm giá cả trăm triệu đồng trong tháng 10 vừa qua

Toyota tiếp tục là thương hiệu dẫn đầu thị trường với 8.736 xe bán ra trong tháng 10. Các hãng xe khác cũng có kết quả kinh doanh ấn tượng, bao gồm Ford với 5.522 xe, Mitsubishi với 4.410 xe, Kia với 4.271 xe, Mazda với 3.933 xe, và Honda với 3.606 xe.

Trong tổng doanh số 38.761 xe trong tháng 10, xe du lịch chiếm phần lớn với 30.245 chiếc, tăng 4% so với tháng 9. Trong đó, mẫu xe Mitsubishi Xpander với giá bán từ 560 triệu đến 698 triệu đồng đã có 2.131 xe đến tay khách Việt là mẫu xe xăng bán chạy nhất trong tháng, Mitsubishi Xpander đã tích lũy được doanh số 15.087 xe từ đầu năm. Mẫu Mazda CX-5 với giá bán từ 749 triệu đến 979 triệu đồng đứng vị trí thứ 2 khi có 2.008 xe được bàn giao tới khách hàng. Mẫu Ford Ranger với giá bán từ 665 triệu đồng đến 1,299 tỷ đồng cũng đã có 1.881 xe bán ra để đứng thứ 3 trong Top xe ô tô bán chạy….

Xe thương mại ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý 13% so với tháng trước, với 8.290 xe bán ra. Ngược lại, xe chuyên dụng có mức tiêu thụ giảm 8%, đạt 226 xe.

Theo báo cáo từ VAMA, doanh số bán xe lắp ráp trong nước đạt 21.113 xe, tăng 8% so với tháng trước, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc bán được 17.648 xe, tăng 3%. Điều này cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang có xu hướng ưu tiên xe lắp ráp trong nước nhờ những lợi thế về giá thành và các ưu đãi tài chính. Việc hỗ trợ lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước là một yếu tố then chốt, giúp các nhà sản xuất trong nước tăng tính cạnh tranh và gia tăng doanh số trong thời gian qua.

Doanh số bán hàng của các thành viên VAMA đạt 264.344 xe trong 10 tháng đầu năm

Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh số bán hàng của các thành viên VAMA đạt 264.344 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh số xe du lịch đạt 198.490 xe, tăng 13% so với cùng kỳ, xe thương mại đạt 63.854 xe, tăng 11% và xe chuyên dụng đạt 2.000 xe, tăng 10% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh số bán hàng của xe ô tô lắp ráp trong nước đạt 134.754 xe, giảm 3% so với 10 tháng đầu năm 2023. Doanh số bán hàng của xe ô tô nhập khẩu đạt 129.590 xe, tăng 35% so với cùng kỳ.

Ngoài các thành viên của VAMA, thị trường ô tô Việt Nam còn có sự góp mặt của Tập đoàn Thành Công (TC Group) với thương hiệu xe Hyundai và thương hiệu VinFast. Doanh số bán hàng của Tập đoàn Thành Công trong tháng 10 đạt 7.639 xe, góp phần nâng tổng doanh số của hãng trong 10 tháng năm 2024 lên 48.546 xe.

Cùng với đó, hãng xe VinFast công bố đã bàn giao hơn 11.000 ô tô điện cho khách hàng trong tháng 10, tiếp tục là hãng xe bán chạy số 1 Việt Nam sau khi đã giành vị trí này trong tháng 9.

Tổng doanh số của VAMA, TC Group và VinFast, lượng xe tiêu thụ của toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2024 đạt 57.400 xe. Tổng doanh số của ba nhóm này trong 10 tháng năm 2024 đạt 363.890 xe các loại.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]