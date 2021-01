Năm 2021, có tiền nên đầu tư vào đâu?

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu: Gửi tiền vào ngân hàng an toàn nhất Kênh đầu tư ngoại hối, theo tôi nghĩ, NHNN sẽ tìm cách ổn định tỷ giá để Việt Nam có thể ra ngoài danh sách thao túng tiền tệ của Bộ Tài chính Mỹ. Ngoài các kênh đầu tư chính thống thì còn các kênh khác như đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số, đầu tư trên sàn Forex đang thu hút nhà đầu tư nhưng nhà đầu tư phải thận trọng vì tính pháp lý và độ rủi ro rất cao. Có thể nói, trong tất cả các kênh đầu tư trong năm 2021, nếu ai quan tâm tới sự an toàn thì tiền gửi ngân hàng vẫn là an toàn nhất dù lãi suất hạ. Còn ai mạnh tay có thể chấp nhận rủi ro tham gia đầu tư vào vàng hay chứng khoán.