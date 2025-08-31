Một tuần vàng SJC tăng gần 4 triệu đồng/lượng, dự báo giá vàng sắp tới thế nào?

Mở cửa phiên đầu tuần, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 125,9-126,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đến phiên chiều, giá vàng SJC tăng tiếp 200.000 đồng/lượng, đẩy giá bán lên cao kỷ lục 127,1 triệu đồng/lượng.

Phiên ngày 26/8, giá vàng trong nước tăng "bốc đầu" 500.000-600.000 đồng mỗi lượng, đưa vàng SJC lên sát mốc 128 triệu đồng. Các phiên sau đó, giá vàng tiếp tục tăng mạnh. Ngày 28/8, giá vàng miếng SJC tăng lên 128,2 triệu đồng.

Ngày 29/8, giá vàng miếng SJC tăng dồn dập vượt 129 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn vượt 123 triệu đồng/lượng.

Ngày 30/8, giá vàng miếng SJC tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng, lập đỉnh mới ở mức 129,1-130,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 122,5-125 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji ở mức 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính chung cả tuần, giá vàng miếng SJC đã bứt phá mạnh mẽ, tăng 3,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra, lập kỷ lục mới. Còn tính từ đầu tháng 8, giá vàng miếng SJC tăng 9,2 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã nới rộng lên mức kỷ lục, có thời điểm lên tới hơn 20 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh, sát mốc 3.450 USD/ounce. Đà tăng này được hỗ trợ bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô như đồng USD suy yếu, lo ngại về lạm phát và bất ổn chính trị, khiến giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới. Ảnh: Chí Hiếu

Kết thúc tuần và tháng giao dịch, giá vàng tương lai đã tăng vọt lên mức cao chưa từng có. Giá vàng giao ngay chốt phiên ở mức 3.443,5 USD/ounce, tăng hơn 2% so với tuần trước và 4,7% trong cả tháng.

Hợp đồng vàng giao tháng 12, hiện là hợp đồng được giao dịch sôi động nhất trên sàn CME, cũng đạt 3.511,5 USD/ounce, tăng gần 3% trong tuần.

Giá vàng sắp tới ra sao?

Các chuyên gia thị trường nhận định, giá vàng đã có một tháng giao dịch ấn tượng, vượt qua các ngưỡng cản tâm lý và thiết lập kỷ lục mới, củng cố xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn. Kim loại quý này vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt khi các yếu tố vĩ mô và chính trị đang tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Barchart, cho biết chỉ số giá vàng giao ngay đang trên đà lập kỷ lục đóng cửa mới, một tín hiệu cho thấy sức mạnh của thị trường.

Rich Checkan, Chủ tịch và COO của Asset Strategies International, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Ông Checkan cho biết thị trường đang "gần như chắc chắn" rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 tới, với 87% khả năng xảy ra.

Theo Checkan, giá vàng đã vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý 3.400 USD và có thể xuất hiện hoạt động chốt lời, nhưng đà tăng vẫn sẽ chiếm ưu thế.

Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, căng thẳng chính trị tại Mỹ cũng định hình lại dòng chảy của thị trường. Căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Thống đốc Fed Lisa Cook đang làm suy yếu niềm tin vào đồng USD, khiến các nhà đầu tư rời bỏ đồng USD và tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, sự trở lại của các nhà đầu tư sau kỳ nghỉ hè cũng được kỳ vọng sẽ làm gia tăng dòng tiền đổ vào thị trường vàng.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng có thể trải qua một nhịp điều chỉnh nhẹ và ngắn hạn. Theo ông, thị trường đang ở gần đỉnh phạm vi giao dịch kể từ tháng 4, nên trong tuần tới giá vàng nhiều khả năng sẽ giảm.

Tuy vậy, ông Day cho rằng đây chỉ là nhịp điều chỉnh nhỏ, khó xảy ra một đợt giảm sâu trước khi vàng có cơ hội bứt phá mạnh mẽ hơn. Một chất xúc tác như việc Fed thực sự cắt giảm lãi suất hoặc thị trường chứng khoán sụt giảm có thể trở thành động lực để giá vàng tăng vọt.