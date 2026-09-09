Loài cây vừa dưỡng thận, chữa đau khớp, giúp gia đình tăng sinh khí, rất hợp với 2 mệnh này

Đặc điểm của cây ngũ gia bì

Cây ngũ gia bì là một loại cây thuốc quý và được trồng rộng rãi ở nhiều nơi. Đây là loài cây thân gỗ nhỏ, có thể cao từ 2 – 8m. Thân cây có màu nâu xám, khi còn non có thể có lông, sau đó trở nên nhẵn.

Lá của cây ngũ gia bì mọc đối xứng, có hình dạng chân vịt, dài từ 10 – 20m, mép lá có răng cưa. Lá có màu xanh thẫm, mặt trên bóng, mặt dưới có lông mịn. Cây ra hoa thành cụm ở đầu cành hoặc nách lá. Hoa nhỏ, màu trắng hoặc xanh nhạt, thường nở vào mùa hè và thu.

Quả ngũ gia bì có hình tròn, nhỏ, đường kính khoảng 3 – 4mm, khi chín có màu tím đen. Quả chứa hạt nhỏ, thường được chim và các động vật nhỏ ăn, giúp phát tán hạt.

Ý nghĩa phong thủy của cây ngũ gia bì

Theo VTC News, trong phong thủy, cây ngũ gia bì có ý nghĩa đối với việc thu hút tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Nếu muốn thay đổi vận may trong công việc và cuộc sống, hãy thử đặt một chậu cây ngũ gia bì lên bàn làm việc hoặc trong văn phòng của bạn.

Cây ngũ gia bì là một loại cây thuốc quý và được trồng rộng rãi ở nhiều nơi. Đây là loài cây thân gỗ nhỏ, có thể cao từ 2 – 8m.

Việc trồng cây ngũ gia bì trong nhà sẽ giúp ngôi nhà của bạn có nhiều vượng khí hơn, đồng thời cũng mang đến sự ổn định, thuận lợi cho con đường tài vận của bạn.

Đặc biệt, điều này rất chính xác với những người tuổi Dần, bởi ngũ gia bì được xem là bùa hộ mệnh cho người tuổi này.

Bên cạnh đó, cây ngũ gia bì còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, có ý nghĩa hòa thuận, đoàn kết các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, trồng loại cây này sẽ mang đến một không gian thư thái, thoáng mát cho gia đình bạn. Bởi cây luôn xanh tốt quanh năm, dễ trồng, dễ sống, sinh trưởng nhanh, sẽ giúp căn phòng của bạn trở nên thoáng đãng, sạch sẽ.

Cây ngũ gia bì hợp mệnh nào?

Thong tin trên Báo Pháp luật Việt Nam, trong phong thủy, việc chọn cây không chỉ dựa vào sở thích mà còn thường được cân nhắc theo ngũ hành, màu sắc và đặc điểm của cây. Trong đó, mệnh Mộc và mệnh Hỏa thường được xem là hai mệnh khá phù hợp với cây ngũ gia bì.

Trong phong thủy, việc trồng cây ngũ gia bì trong nhà sẽ giúp ngôi nhà của bạn có nhiều vượng khí hơn, đồng thời cũng mang đến sự ổn định, thuận lợi cho con đường tài vận của bạn.

Theo ngũ hành, Mộc đại diện cho cây cối, sự sinh trưởng và sức sống. Vì vậy, những người mang mệnh Mộc thường được cho là có sự tương đồng tự nhiên với các loại cây xanh.

Người mệnh Mộc trồng ngũ gia bì có thể tạo cảm giác cân bằng, gần gũi với thiên nhiên và tăng thêm sinh khí cho ngôi nhà. Nếu đặt cây ở phòng khách, khu vực làm việc hoặc nơi có ánh sáng phù hợp, cây vừa tạo điểm nhấn xanh mát vừa mang ý nghĩa tượng trưng cho sự phát triển.

Đặc biệt, phòng khách thường được xem là khu vực sinh hoạt chung và nơi đón khách của gia đình. Một chậu ngũ gia bì xanh tốt đặt tại đây được nhiều người kỳ vọng mang đến cảm giác tươi mới, thuận hòa và may mắn.

Trong ngũ hành có quan niệm Mộc sinh Hỏa, bởi vậy người mệnh Hỏa thường được xem là có mối quan hệ tương sinh với yếu tố Mộc. Từ cách lý giải này, cây xanh nói chung, trong đó có ngũ gia bì, thường được nhiều người mệnh Hỏa lựa chọn để trang trí nhà cửa.

Theo quan niệm phong thủy, khi Mộc được bổ sung đúng cách, năng lượng Hỏa được kỳ vọng có thêm nền tảng để phát triển. Vì thế, ngũ gia bì thường được liên tưởng với ý nghĩa sinh trưởng, phát triển công việc và duy trì nguồn năng lượng tích cực trong gia đình.

Tác dụng của cây ngũ gia bì

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, y học hiện đại cho biết, ngũ gia bì còn có tác dụng giải độc, chống phóng xạ, điều hòa hồng cầu, bạch cầu và huyết áp. Điều tiết sự cân bằng giữa 2 quá trình hưng phấn và ức chế ở trung khu thần kinh, do đó thảo dược này có tác dụng an thần rõ rệt.

Theo Đông y: Ngũ gia bì có tác dụng trừ thấp, ích tinh, dưỡng thận, trừ phong, hen suyễn, cầm ho. Đau nhức xương khớp, mệt mỏi, suy nhược, co quắp, bại liệt.

Tác dụng tăng thể lực, trí lực, chống lão hóa, thúc đẩy quá trình chuyển hóa, tăng cường chức năng tuyến sinh dục và xúc tiến tế bào tái sinh. Có khả năng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, kháng tế bào ung thư và kháng virus.

Theo Đông y: Ngũ gia bì có tác dụng trừ thấp, ích tinh, dưỡng thận, trừ phong, hen suyễn, cầm ho. Đau nhức xương khớp, mệt mỏi, suy nhược, co quắp, bại liệt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.