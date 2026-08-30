Làm ngay việc này trước khi hết tháng 7 âm lịch để bỏ lại điều không may theo quan niệm dân gian

Tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch là thời điểm được dân gian gọi là tháng "cô hồn", gắn liền với nhiều phong tục tập quán, vừa mang màu sắc tín ngưỡng, vừa phản ánh tinh thần uống nước nhớ nguồn của người Việt.

Thông tin trên VTC News, theo tín ngưỡng truyền thống thì vào rằm tháng 7, các tội nhân ở cõi âm được tha một ngày, bởi vậy các gia đình ở dương gian làm cỗ bàn cúng gia tiên, đốt vàng mã tụng kinh độ trì cho họ.

Tháng 7 là mùa Vu lan báo hiếu, dịp để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Chính vì vậy, các hoạt động trong tháng này không chỉ xoay quanh yếu tố tâm linh mà còn chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc, hướng con người đến sự tri ân, sẻ chia và hành thiện.

Tháng 7 âm lịch là thời điểm được dân gian gọi là tháng "cô hồn", gắn liền với nhiều phong tục tập quán, vừa mang màu sắc tín ngưỡng, vừa phản ánh tinh thần uống nước nhớ nguồn của người Việt.

Tuy nhiên, rằm tháng 7 qua đi cũng là lúc nhiều gia đình chú ý hơn đến việc dọn dẹp, làm mới không gian sống. Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm thích hợp để bỏ đi những thứ cũ kỹ, làm nhà cửa sáng sủa, sạch sẽ và tạo cảm giác nhẹ nhõm sau những ngày tháng 7 âm lịch.

Thanh tẩy nhà cửa, không gian sống

Theo VTV, bạn có thể sử dụng lư hương đốt bồ kết và thảo mộc khắp các nơi trong nhà để thanh lọc năng lượng xấu của ngôi nhà nhằm xua đi tà khí, thay đổi vận khí, làm không gian trở nên ấm cúng, đem lại cho gia chủ điều may mắn.

Có thể chọn đốt một số loại thảo mộc có mùi thơm để loại bỏ năng lượng xấu, như đốt ngải cứu, sả, hương thảo, xô thơm, nhựa thông, bồ kết...

Điều cần làm là đặt thảo mộc khô vào một chiếc hộp đựng hoặc lư hương, châm lửa và thổi đến khi nổi khói. Hoặc có thể đặt chúng trên than hồng để chúng có thể cháy từ từ, khói lan tỏa khắp cả căn phòng.

Giặt giũ chăn màn, rèm cửa

Chăn, ga, gối, thảm và rèm cửa là những vật dụng dễ tích tụ bụi và hơi ẩm nhưng thường không được vệ sinh thường xuyên.

Sau rằm tháng 7, nhiều gia đình có thói quen giặt giũ, phơi phóng những vật dụng này. Dưới góc nhìn dân gian, đây là cách làm mới không gian nghỉ ngơi; còn xét về sinh hoạt, việc vệ sinh định kỳ giúp căn nhà sạch sẽ và dễ chịu hơn. Không gian ngủ sạch thoáng cũng có thể tạo cảm giác thư thái hơn sau một ngày làm việc.

Hóa giải xung đột, học cách tĩnh tâm

Dân gian quan niệm, khi vẫn còn trong tháng 7 âm vẫn nên cần giữ gìn lời nói, hành động và tâm trạng. Vì vậy, mọi người được khuyên nên cố gắng kiềm chế bản thân, tránh để xảy ra cãi vã, xô xát với bạn bè, người thân, đồng nghiệp hoặc những người xung quanh.

Mỗi người có thể giữ cho tâm hồn thanh tịnh hơn bằng cách hạn chế thù hận, nóng nảy, giận dữ và những toan tính không cần thiết.

Thông tin trên VOV, nếu đang có khúc mắc, bất hòa với ai, đây cũng có thể là dịp để mỗi người chủ động hòa giải, bỏ qua những chuyện không đáng và tìm lại sự bình yên trong các mối quan hệ.

Bên cạnh đó, học cách tĩnh tâm cũng được xem là việc nên làm trong tháng 7. Mỗi người có thể giữ cho tâm hồn thanh tịnh hơn bằng cách hạn chế thù hận, nóng nảy, giận dữ và những toan tính không cần thiết.

Theo quan niệm này, thay vì để nỗi sợ về một tháng được cho là "xui xẻo" chi phối, con người có thể chủ động biến tháng 7 thành khoảng thời gian sống chậm, nhìn lại bản thân và hướng đến sự an vui.

Sắp xếp lại bàn thờ và khu vực thờ cúng

Với những gia đình có không gian thờ cúng, sau rằm tháng 7 thường chú ý lau dọn và sắp xếp lại khu vực này cho trang nghiêm, sạch sẽ.

Việc vệ sinh nên thực hiện cẩn thận, tránh tùy tiện di chuyển các vật phẩm nếu gia đình có quy tắc riêng. Quan trọng nhất là giữ khu vực thờ cúng sạch thoáng, gọn gàng và thể hiện sự thành kính.

Bỏ những món đồ không còn cần thiết

Không chỉ đồ vật, người xưa còn có quan niệm rằng sau một giai đoạn đặc biệt, con người nên chủ động bỏ lại những chuyện khiến lòng mình nặng nề.

Khi không gian sống sạch sẽ, sáng thoáng, tâm trạng của con người cũng dễ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Vì vậy, thanh tẩy không gian sống không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa huyền bí. Đó có thể đơn giản là dọn một căn phòng bừa bộn, bỏ những món đồ không còn cần thiết, mở cửa đón nắng, chăm lại cây xanh và dành thời gian nghỉ ngơi.

Khi không gian sống sạch sẽ, sáng thoáng, tâm trạng của con người cũng dễ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đi chùa, làm công đức

Nhiều người chỉ lựa chọn đến chùa vào rằm tháng 7 để tham dự lễ Vu lan, cầu siêu và cầu an. Tuy nhiên, trong tháng 7 âm này, việc bạn thắp hương, tụng kinh thường xuyên còn là một phát tâm cầu bình an cho gia đình. Cũng theo VTC News, ngoài công đức, từ thiện thường xuyên khi bạn có điều kiện hay riêng trong tháng này còn chính là thể hiện tinh thần sẻ chia, lan tỏa điều thiện trong xã hội.

Sau rằm tháng 7, điều quan trọng không nằm ở việc phải thực hiện một nghi thức thật cầu kỳ. Theo cách nhìn dân gian, điều đáng quý hơn là giữ cho nhà cửa sạch sẽ, không gian thông thoáng và sinh hoạt trong gia đình được bình an, thuận hòa.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.