Kinh tế 24h qua: Chứng khoán tăng vọt sau tuyên bố của Tổng thống Trump

Chứng khoán tăng vọt

Thị trường chứng khoán khu vực châu Á tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 24/6, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố Iran và Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết: “Iran và Israel đã hoàn toàn đồng ý ngừng bắn hoàn toàn trong vòng 12 giờ. Nếu hai bên giữ nguyên cam kết, cuộc chiến sẽ được coi là chấm dứt sau 24 giờ".

Mở phiên giao dịch tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,59%, trong khi Topix tăng 1,32%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 2,09%, Kosdaq tăng 1,71%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,69%.

Tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) cũng giao dịch tích cực, với chỉ số Hang Seng tăng 1,38%. Riêng CSI 300 của Trung Quốc đại lục gần như đi ngang.

Trong phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ, cả 3 chỉ số chính đều đóng cửa trong sắc xanh. Dow Jones tăng gần 375 điểm, tương đương 0,89%, lên 42.581 điểm. S&P 500 tăng 0,96%, đóng cửa ở mức 6.025 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 0,94% lên 19.630 điểm.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch sáng nay 24/6, cả hai chỉ số chính đều tăng tốt. Vn-Index ghi nhận mức tăng 11,5 điểm, lên 1.369,68 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,51 điểm, lên 227,93 điểm.

Giá vàng hôm nay, 24/6: Bất ngờ giảm sốc

Giá vàng hôm nay, 24/6, bất ngờ lao dốc dù xung đột quân sự ở khu vực Trung Đông đang nóng lên, khiến giới đầu tư ngỡ ngàng.

Tính đến 6 giờ sáng nay (24/6), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.350 USD/ounce, giảm 44 USD so với mức đỉnh trong phiên đêm qua (3.394 USD/ounce).

Trái với dự đoán, giá vàng hôm nay giảm mạnh dù căng thẳng địa chính trị leo thang sau cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran cuối tuần qua. Theo DowJones Newswires, tiêu đề đáng chú ý hôm nay là: "Thị trường bình tĩnh đáng kinh ngạc sau các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran".

David Morrison – nhà phân tích tại Trade Nation – cho biết không có dấu hiệu của một đợt tháo chạy hàng loạt khỏi các tài sản rủi ro trong phiên giao dịch đêm qua.

Quan điểm chung là sự can thiệp quân sự của Mỹ sẽ được kiềm chế nhưng hiệu quả, làm suy yếu tham vọng hạt nhân của Iran. Nhà đầu tư vàng cũng cho rằng khả năng trả đũa của Iran đã bị hạn chế nghiêm trọng, có thể làm cho đà tăng của giá vàng dừng lại. Từ đó, nhiều người đã tranh thủ bán ra, khiến giá vàng hôm nay giảm sốc.

Trong khi đó, các yếu tố thường chi phối giá vàng lại biến động không đáng kể. Theo đó, giá trị của đồng USD gần như ổn định, giá dầu thô giao dịch quanh mức 74,25 USD/thùng, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức 4,3%.

Kinh tế Mỹ đối mặt cú sốc mới do căng thẳng với Iran dâng cao

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang sau các cuộc không kích vào ba cơ sở hạt nhân Iran, đẩy kinh tế Mỹ đối mặt nguy cơ lạm phát tái bùng phát. Giá dầu dự báo tăng 5 USD/thùng, đạt 80 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Giá xăng tại Mỹ, từng dưới 3 USD/gallon, có thể tăng 75 cent/gallon nếu eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển 20% dầu thô toàn cầu – bị Iran phong tỏa. Iran đe dọa đóng Hormuz để đáp trả, tiềm ẩn nguy cơ giá dầu vượt 100 USD/thùng, gây áp lực lớn lên chi phí sinh hoạt Mỹ.

Dù Mỹ ít phụ thuộc dầu vùng Vịnh (nhập dưới 3%), giá dầu tăng vẫn tác động mạnh đến người tiêu dùng. Trung Quốc, nhập 1/3 dầu qua Hormuz, chịu thiệt hại lớn hơn. Giá xăng có thể tăng chỉ sau vài giờ biến động dầu, ảnh hưởng bán lẻ trong 5 ngày.

Kết hợp với chính sách thuế quan của Trump, lạm phát có thể bùng nổ trong 90 ngày, đe dọa kịch bản “stagflation” – tăng trưởng chậm, giá cả leo thang. Cục Dự trữ Liên bang khó cắt giảm lãi suất, khiến người dân Mỹ đối mặt giá xăng, hàng hóa tăng, trong khi thu nhập không cải thiện. Nếu căng thẳng kéo dài, kinh tế Mỹ có thể bước vào giai đoạn bất ổn mới.

Từng khoe bộ sưu tập túi Hermes hàng chục tỷ đồng, Tiktoker “Cún Bông” vừa bị khởi tố là ai?

Vũ Nam Phương, biệt danh “Cún Bông,” là Tiktoker nổi tiếng với hơn 500.000 người theo dõi trên TikTok và 300.000 trên Facebook. Sinh năm 1987 tại Hà Nội, cô từng là hot girl Hà thành, được mệnh danh “hot mom” với 7 con nhưng vẫn giữ vóc dáng trẻ trung, gu thời trang sành điệu.

Hàng loạt túi Hermes có giá đắt đỏ, có chiếc giá trị bằng căn chung cư được Cún Bông "khoe" trên mạng xã hội.

Đặc biệt, cô gây chú ý với bộ sưu tập túi Hermes trị giá hàng chục tỷ đồng, có chiếc lên đến 4–5 tỷ, vượt cả Ngọc Trinh, được gọi là “bà trùm Hermes.” Phương kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hoa quả tại cửa hàng VHP (29 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm) và qua mạng xã hội.

Ngày 22/6/2025, Công an Hà Nội khởi tố Vũ Nam Phương, chồng Nguyễn Nam Thắng, và kế toán Chu Thị Mỹ Nhung về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.” Từ 2023, họ kê khai doanh thu chỉ hơn 5 tỷ đồng, nhưng thực tế là hơn 120 tỷ, gây thất thu thuế hơn 10 tỷ đồng. Công ty CP Dược Hoa Kỳ do Thắng lập từ 2017. Cơ quan điều tra đang xác minh thêm giao dịch hơn 500 tỷ đồng qua tài khoản Phương, cảnh báo các KOLs tuân thủ pháp luật thuế.

Chuyện ít biết về quá khứ Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh sản xuất sữa HIUP giả

Hoàng Quang Thịnh (SN 1995, Quảng Ninh), cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, từng là gương mặt khởi nghiệp nổi bật. Năm 2015, Thịnh cùng La Khắc Minh thành lập CLB NOW OR NEVER, đào tạo kỹ năng bán hàng, lãnh đạo cho sinh viên, nhưng bị nghi hoạt động đa cấp khi yêu cầu đóng phí 1 triệu đồng và bán kẹo mút giá cao.

Năm 2016, Thịnh lập Công ty Zoma Việt Nam, kinh doanh thực phẩm chức năng. Năm 2019, anh ra mắt F99, nền tảng phân phối thực phẩm, với tham vọng đạt giá trị tỷ USD và hỗ trợ nông dân. Năm 2020, F99 gọi vốn thành công, nhưng cũng năm đó, Thịnh thành lập Z Holding, chuyển hướng sang thực phẩm dinh dưỡng. Nhà máy Nature Made ra đời năm 2023, sản xuất sữa HIUP27, HiWeight, Gluzabet...

Tuy nhiên, HIUP27 bị xác định là hàng giả, không đạt hàm lượng dinh dưỡng công bố, sản xuất từ 8/8/2024 đến 5/3/2025. Ngày 17/6/2025, Bộ Công an khởi tố Thịnh và đồng phạm về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.” Z Holding có doanh thu 6.700 tỷ đồng từ sữa giả, gây thiệt hại lớn.

Người đứng sau 'đế chế ăn vặt - Ăn Cùng Bà Tuyết’ vừa thông báo giải thể ‘LÀ AI, GIÀU CỠ NÀO mà đóng thuế thu nhập hàng trăm triệu đồng?

Bà Đỗ Thị Tuyết, biệt danh “Bà Tuyết Diamond,” cùng con trai Nguyễn Minh Trường (SN 1999) là những người đứng sau thương hiệu đồ ăn vặt “Ăn Cùng Bà Tuyết,” nổi tiếng trên mạng xã hội.

Thành lập Công ty CP Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết vào 31/5/2023 tại Hoài Đức, Hà Nội, với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng (Trường góp 85%), tăng lên 5 tỷ đồng vào tháng 10/2023, công ty kinh doanh thực phẩm như chân gà rút xương, bim bim, tăm cay.

Thương hiệu đạt doanh thu ấn tượng, riêng TikTok Shop ghi nhận 94 tỷ đồng trong 5 tháng đầu 2025, với các sản phẩm bán hàng trăm nghìn đơn. Giá booking quảng cáo kênh NMT Vlogs của Trường từng lên tới 60 triệu đồng; anh đóng thuế thu nhập cá nhân khoảng 200 triệu đồng, cho thấy thu nhập “khủng.”

Tuy nhiên, ngày 16/1/2025, công ty thông báo giải thể do khó khăn thị trường, hoàn tất thủ tục ngày 21/1/2025. Dù vậy, hộ kinh doanh của Trường vẫn hoạt động, livestream bán hàng trên TikTok (1,7 triệu follow). Bà Tuyết, từng là nông dân Thái Nguyên, được yêu mến nhờ phong cách hài hước, không khoe tài sản.

Diễn viên Việt Anh bị gọi tên vì bán chân gà, động thái lạ gây chú ý

Diễn viên Việt Anh, Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Quốc tế VAF (Thanh Xuân, Hà Nội), gây chú ý khi kinh doanh chân gà VA Foods, sau lùm xùm giải thể của Công ty Ăn Cùng Bà Tuyết.

VAF, thành lập tháng 10/2024 với vốn 5 tỷ đồng, sản xuất chân gà rút xương và ăn liền tại Công ty Ăn Vặt Ngon (Hà Nam), đạt chuẩn ISO 22000:2018.

Diễn viên Việt Anh tích cực quảng cáo chân gà ăn liền mang thương hiệu riêng của anh.

Việt Anh tích cực quảng bá qua livestream cùng các nghệ sĩ như Quỳnh Nga, Quỳnh Kool, Huyền Lizzie, bán qua TikTok, Shopee, Facebook, giá 11.000 đồng/gói.

Tuy nhiên, từ 23/6/2025, trang cá nhân “Nguyen Le Viet Anh” bất ngờ biến mất trên Facebook, gian hàng Shopee hết hàng, TikTok Shop không gắn sản phẩm, dù mua bán qua hotline và Facebook vẫn bình thường. Động thái này khiến dư luận đặt nghi vấn về chất lượng sản phẩm, nhất là sau vụ giải thể của Bà Tuyết.

Việt Anh khẳng định chân gà nhập từ Ba Lan, không phải Trung Quốc, sản xuất an toàn, không đánh đổi danh hiệu NSƯT để kinh doanh. Anh cũng mở cơ hội hợp tác phát triển thương hiệu.