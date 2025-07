Kinh tế 24h: Nhiều người nổi tiếng bán hàng online nộp khắc phục 40 tỷ đồng

Nhiều người nổi tiếng bán hàng online nộp khắc phục 40 tỷ đồng

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng ngày 10/7, ông Phan Tiến Hòa, Phó trưởng Thuế TP Hà Nội, cho biết nhiều người nổi tiếng (KOLs, KOCs) kinh doanh online đã chủ động kê khai, nộp khắc phục hơn 40 tỷ đồng vào ngân sách. Cơ quan thuế ứng dụng AI và dữ liệu lớn từ sàn thương mại điện tử, ngân hàng, mạng xã hội để phát hiện doanh thu, hướng dẫn nghĩa vụ thuế. Hộ, cá nhân kinh doanh nộp 1.020 tỷ đồng qua cổng thương mại điện tử, chiếm 55% tổng số cả nước.

Nhiều người nổi tiếng bán hàng online nộp khắc phục 40 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Thương mại điện tử phát triển mạnh trên Facebook, TikTok, YouTube, nhưng nhiều hành vi trốn thuế tinh vi như sử dụng đa tài khoản, chia nhỏ doanh thu, sổ sách không rõ ràng. Thuế Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm, chuyển một số vụ cho công an. Ví dụ, TikToker Vũ Nam Phương và Công ty Dược Hoa Kỳ không xuất hóa đơn, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Công ty TNHH MI Hà Nội che giấu 33 tỷ đồng doanh thu, còn Nguyễn Thị Thu Hường (Hycloset) không kê khai hơn 834 tỷ đồng từ 2020.

Lãnh đạo Thuế Hà Nội nhấn mạnh kinh doanh số phải tuân thủ thuế, bất kể quy mô hay mức độ nổi tiếng. Trốn thuế gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng, làm thất thoát ngân sách. Tổng thu thuế từ thương mại điện tử 6 tháng đầu năm đạt 98.000 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Cả nước có 725.000 tổ chức, cá nhân kinh doanh online, với giao dịch hơn 75.000 tỷ đồng, số thu thuế năm 2024 ước tính 116.000 tỷ đồng.

Bitcoin tăng vọt, lập kỷ lục mới cao nhất mọi thời đại, thị trường tiền số tiếp tục nóng lên

Bitcoin đạt đỉnh lịch sử gần 112.000 USD, đóng cửa ở 111.259 USD, tăng 0,4% trong ngày và 18% từ đầu năm, nhờ dòng vốn tổ chức và chính sách thân thiện từ chính quyền Trump. Thị trường tiền mã hóa sôi động, kéo theo đà tăng của Ethereum (2.740,99 USD, +5,4%) và các đồng tiền khác như Solana, Ripple. Quy mô thị trường Bitcoin đạt hàng nghìn tỷ USD, trở thành tài sản an toàn, thu hút nhiều quỹ đầu tư lớn.

Chính quyền Trump thúc đẩy tiền mã hóa, với Trump Media & Technology Group chuẩn bị ra mắt quỹ ETF đầu tư vào Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple, mở rộng cơ hội cho nhà đầu tư Mỹ. Chính sách này củng cố niềm tin, thúc đẩy dòng vốn tổ chức. Anthony Pompliano từ Professional Capital Management cho rằng rủi ro Bitcoin giảm khi quy mô thị trường tăng.

Cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa cũng tăng mạnh: Strategy (+4,7%, 415,41 USD), Coinbase (+5,4%, 373,85 USD), phản ánh kỳ vọng lợi nhuận. Các dự án blockchain mới cũng góp phần vào sự phục hồi của thị trường sau giai đoạn trầm lắng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt rủi ro do phụ thuộc vào tâm lý đám đông và khung pháp lý chưa ổn định. Các động thái từ SEC về quỹ ETF tiền số và chính sách thuế sẽ quyết định xu hướng. Chuyên gia dự đoán thị trường còn dư địa tăng trưởng, nhưng nhà đầu tư cần thận trọng trước biến động tiềm tàng.

Ngân hàng rao bán khoản nợ trăm tỷ, giảm giá hơn 34% chỉ sau 1 tháng

Agribank và VietinBank đang rao bán các khoản nợ trăm tỷ với mức giá khởi điểm giảm mạnh. Agribank Chi nhánh Ba Đình đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH ACE.LK, giá khởi điểm 122 tỷ đồng, giảm 34% so với 186 tỷ đồng ở phiên đấu giá ngày 6/6. Khoản nợ này, tổng giá trị ghi sổ 186,142 tỷ đồng (nợ gốc 120 tỷ đồng), được đảm bảo bằng 4 quyền sử dụng đất (438,3m2) tại phố An Trạch, Hà Nội. Công ty ACE.LK, thành lập năm 2015, vốn điều lệ 5 tỷ đồng, do ông Ngô Xuân Cường làm đại diện pháp luật.

Agribank muốn bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH ACE.LK. Ảnh: Phạm Hải

Trong khi đó, VietinBank Chi nhánh Ba Đình rao bán hai khoản nợ của Công ty Lâm Hà và Công ty Bắc Việt, tổng giá trị hơn 137 tỷ đồng, giá khởi điểm 124,787 tỷ đồng (Lâm Hà: 28,112 tỷ đồng; Bắc Việt: 96,675 tỷ đồng). Tài sản thế chấp của Lâm Hà gồm quyền sử dụng đất tại Lâm Đồng, vốn góp 29 tỷ đồng của ông Trần Nam Dương, sổ tiết kiệm và đất tại Hòa Bình. Khoản nợ Bắc Việt được đảm bảo bằng đất tại Hà Nội, Hòa Bình, vốn góp 90 tỷ đồng và tài sản dự án xử lý chất thải rắn tại Hòa Bình.

Việc giảm giá mạnh chỉ sau một tháng cho thấy áp lực thanh khoản của các ngân hàng, đồng thời phản ánh khó khăn trong việc thu hồi nợ xấu. Các tài sản thế chấp đa dạng, từ bất động sản đến vốn góp, nhưng giá trị giảm đáng kể đặt ra thách thức cho thị trường đấu giá.

Vượt qua Apple và Microsoft, Nvidia trở thành công ty đại chúng đầu tiên trên thế giới chạm mốc 4.000 tỷ USD

Nvidia trở thành công ty đại chúng đầu tiên đạt vốn hóa 4.000 tỷ USD, vượt Apple và Microsoft, nhờ vai trò dẫn đầu trong cách mạng AI. Cổ phiếu Nvidia tăng 2,76% trong phiên thứ Tư, đóng cửa tăng 1,8%, đẩy vốn hóa vượt mốc lịch sử. Từ đầu năm, cổ phiếu hãng tăng 21%, hưởng lợi từ nhu cầu chip AI tăng vọt khi Microsoft, Amazon, Google đầu tư mạnh vào AI.

Nvidia thống trị thị trường GPU, cung cấp linh kiện cốt lõi cho trung tâm dữ liệu AI. Doanh thu quý tháng 4 đạt 44,1 tỷ USD, tăng 69% so với năm ngoái. Chip Blackwell Ultra mới hỗ trợ AI phức tạp, củng cố vị thế hãng. Chuyên gia Dan Ives gọi Nvidia là nền tảng của cuộc cách mạng AI, dự đoán Microsoft cũng sẽ sớm đạt 4.000 tỷ USD.

CEO Jensen Huang, với tài sản 140 tỷ USD, trở thành biểu tượng công nghệ, được chính quyền Trump mời tham gia các dự án AI lớn. Huang nhấn mạnh AI sẽ biến đổi mọi ngành, từ y tế đến bán lẻ. Tuy nhiên, Nvidia đối mặt thách thức từ startup Trung Quốc như DeepSeek và lệnh cấm xuất khẩu chip sang Trung Quốc, gây thiệt hại 2,5 tỷ USD doanh thu.

Dù vậy, cổ phiếu Nvidia tăng 74% từ tháng 4, phản ánh niềm tin mạnh mẽ. Loop Capital dự báo hãng có thể đạt 6.000 tỷ USD vào 2028 nhờ vị thế độc quyền trong công nghệ AI. Để duy trì lợi thế, Nvidia cần đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc, châu Âu và Mỹ.