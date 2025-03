Kim Soo Hyun - Nam diễn viên K-drama đang bị chỉ trích dữ dội, hiện đang sống giàu có, xa hoa thế nào?

Kim Soo Hyun bị chỉ trích dữ dội

Ngày 10/3, kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero công khai cáo buộc Kim Soo Hyun có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron từ khi cô mới 15 tuổi, kéo dài suốt sáu năm trước khi chia tay năm 2021. Thậm chí, người này còn khẳng định nam diễn viên có liên quan đến sự ra đi của Kim Sae Ron khi anh bị cho là đã gây áp lực tài chính, đòi nợ thông qua công ty quản lý.

Trước những thông tin trên, công ty của Kim Soo Hyun đã nhanh chóng phủ nhận và tuyên bố có hành động pháp lý đối với các tin đồn vô căn cứ. Tuy nhiên, YouTuber vẫn tiếp tục công khai phản bác, tuyên bố trình báo những bằng chứng liên quan đến mối quan hệ của nam diễn viên với người chưa thành niên. Những thông tin được kênh YouTube này công bố vào chiều 11/3 khiến hình ảnh của tài tử Nữ hoàng nước mắt sụp đổ đáng kể trong lòng công chúng.

Tới ngày 12/3, công cụ theo dõi số lượt theo dõi - Not Just Analytics - ghi nhận tài khoản Instagram của Kim Soo Hyun mất gần 90.000 người theo dõi, báo hiệu sự "quay lưng" đáng kể từ người hâm mộ. Trước đó, nam diễn viên xứ Hàn đang sở hữu hàng chục triệu lượt người theo dõi trên Instagram.

Nam diễn viên Kim Soo Hyun đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron lên tiếng, gián tiếp cho rằng anh có liên quan đến bi kịch của cô.

Trước khi vướng lùm xùm, Kim Soo Hyun giàu cỡ nào?

Theo Tatler Asia, tài sản ròng của Kim Soo Hyun tính đến năm 2024 ước tính lên đến 117 triệu USD (khoảng 978 tỷ won), khiến anh trở thành nam diễn viên K-drama giàu nhất hiện nay.

Là diễn viên có cát-xê cao nhất, Kim Soo Hyun nhận khoảng 500 triệu won (tương đương 3 tỷ đồng) cho mỗi tập phim. Trong bộ phim One Ordinary Day (2021), anh nhận tổng cộng 25 tỷ won cho 8 tập phim. Tuy nhiên, với Queen of Tears, nam diễn viên chấp nhận giảm cát-xê xuống còn 5 tỷ won (khoảng 31 tỷ đồng) cho 16 tập phim, do mối quan hệ lâu năm với biên kịch Park Ji Eun.

Ngoài thu nhập từ phim ảnh, Kim Soo Hyun còn được mệnh danh là “ông hoàng quảng cáo” với hợp đồng đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ như Tommy Hilfiger, MIDO Watches, COSRX và Dunkin’ Donuts. Theo Lifestyle Asia, anh kiếm được khoảng 55 tỷ won mỗi năm chỉ từ quảng cáo.

Trên Instagram, Kim Soo Hyun cũng là một trong những nam diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất với 20,6 triệu người theo dõi. Mỗi bài đăng trên Instagram của anh có thể mang về từ 10.000 USD (8 triệu won) đến 100.000 USD (83 triệu won).

Kim Soo Hyun sở hữu loạt bất động sản và tài sản xa xỉ

Kim Soo Hyun có danh mục bất động sản trị giá khoảng 30 tỷ won (189 tỷ đồng). Bất động sản đắt giá nhất của anh là một căn penthouse ở Seoul, được mua vào tháng 1/2024 với giá 8,8 tỷ won (55 tỷ đồng). Căn hộ này có 4 phòng ngủ, tầm nhìn hướng ra sông Hàn, mang đến không gian sống sang trọng bậc nhất.

Ngoài ra, anh còn sở hữu một căn hộ rộng 217m² tại Galleria Forêt ở Seongsu-dong, mua vào năm 2013 với giá 4,02 tỷ won (25 tỷ đồng) và hiện đã tăng giá lên 13,5 tỷ won. Một căn hộ khác tại Seoul Forest Trimage, rộng 170m², cũng thuộc sở hữu của anh với mức giá mua ban đầu là 3,02 tỷ won (19 tỷ đồng) vào năm 2014.

Bên cạnh bất động sản, Kim Soo Hyun cũng có niềm đam mê với siêu xe. Năm 2019, anh được tiết lộ đã đặt trước một chiếc BMW i8 – mẫu xe từng xuất hiện trong Mission: Impossible – Ghost Protocol do Tom Cruise cầm lái. Chiếc xe này có giá khoảng 2,62 tỷ won.