Ảnh Kim Soo Hyun hôn Kim Sae Ron và lời cầu cứu của sao nữ đoản mệnh

Ngày 11/3, Naver đưa tin YouTuber nổi tiếng Hàn Quốc GaroSaero tiếp tục tung thêm những bằng chứng về mối quan hệ của Kim Soo Hyun và nữ diễn viên Kim Sae Ron (qua đời đúng sinh nhật Kim Soo Hyun 16/2). Trong khi nam diễn viên Vì sao đưa anh tới phủ nhận hẹn hò với đàn em khi cô mới 15 tuổi, YouTuber GaroSaero tung ra bằng chứng là bức ảnh Kim Soo Hyun hôn má nữ diễn viên.

Khán giả sốc khi nhìn thấy hình ảnh Kim Soo Hyun hôn Kim Sae Ron khi cô mới 15-16 tuổi.

Hình ảnh này trái ngược tuyên bố trước đó của Kim Soo Hyun - khẳng định không yêu nữ diễn viên khi cô 15 tuổi. Trước đó, nhiều khán giả cũng chỉ trích Kim Soo Hyun vì có tư tưởng lạm dụng trẻ em.

Mặt khác, gia đình nữ diễn viên tung tin nhắn Kim Sae Ron cầu cứu Kim Soo Hyun khi bị đòi nợ gấp.

"Oppa, em là Sae Ron đây. Em vừa nhận được giấy thông báo và họ nói sẽ kiện em. Họ bảo cho em thêm thời gian, nên em cố gắng chuẩn bị cho sự trở lại của mình để trả nợ cho anh từ mỗi dự án. Em không có ý định không trả, nhưng nếu bây giờ anh yêu cầu em phải trả ngay 700 triệu won thì thực sự em không thể. Không phải em trốn tránh, mà do em chưa có khả năng. Nhất định phải kiện em sao? Làm ơn, hãy giúp em… Hãy cứu em, em cầu xin anh hãy cho em thêm thời gian", Kim Sae Ron khẩn khoản cầu xin Kim Soo Hyun cho cô thời gian kiếm tiền trả nợ.

Kim Soo Hyun không trả lời lại lời cầu cứu của bạn gái cũ

Gia đình Kim Sae Ron yêu cầu Kim Soo Hyun chịu trách nhiệm cho cái chết của nữ diễn viên. Dì của nữ diễn viên cho biết Kim Sae Ron vốn là nghệ sĩ thuộc Gold Medalist - công ty quản lý do Kim Soo Hyun và anh họ Lee Sarang thành lập.

Năm 2022, nữ diễn viên vướng bê bối do say rượu lái xe gây tai nạn. Cô phải bồi thường 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng), số tiền này do công ty quản lý chi trả. Tuy nhiên, do Kim Sae Ron mất hết danh tiếng, công ty Gold Medalist đã chấm dứt hợp đồng với nữ diễn viên.

Lúc đầu, Kim Sae Ron hứa hoàn trả lại khoản nợ 700 triệu won. Tuy nhiên, do cô không thể hoạt động nghệ thuật, chỉ làm việc chân tay và liên tục bị công kích, khả năng trả nợ của Kim Sae Ron rất khó khăn. Những ngày cuối đời, cô bị công ty cũ đòi hoàn lại số tiền trên ngay lập tức.

Khi nhận được yêu cầu này, Kim Sae Ron không tin đó là do bạn trai cũ Kim Soo Hyun thực hiện mà cho rằng đó là quyết định từ công ty quản lý của anh. Chính vì vậy, cô vẫn nuôi hy vọng và cố gắng liên lạc với Kim Soo Hyun để xác nhận sự việc. Việc Kim Sae Ron chia sẻ hình ảnh thân mật với Kim Soo Hyun là để nam diễn viên liên lạc lại với mình.

Vụ bê bối có quan hệ tình cảm với sao nữ mới 15 tuổi nhấn chìm danh tiếng của Kim Soo Hyun.

Nhưng không ngờ, Kim Soo Hyun im lặng và còn tiết lộ số điện thoại của Kim Sae Ron với truyền thông khiến cô liên tục bị làm phiền. Người thân của nữ diễn viên quá cố khẳng định hành động này đã gây ra cú sốc tinh thần rất lớn đối với Kim Sae Ron. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô lựa chọn tự vẫn vào đúng ngày sinh nhật Kim Soo Hyun 16/2.

YouTuber nổi tiếng Hàn Quốc Garo Saero còn chỉ trích Kim Soo Hyun vì sợ hãi mà không dám đến lễ tang của Kim Sae Ron. Đồng thời cho biết gia đình nữ diễn viên sẽ gửi đơn khiếu nại Kim Soo Hyun quấy rối tình dục trẻ em.