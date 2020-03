Khách sạn trong nước ế ẩm giữa "điểm nóng" dịch COVID-19

Thứ Tư, ngày 25/03/2020 19:00 PM (GMT+7)

Nhiều khách sạn ở các điểm du lịch tại Việt Nam đang chịu sự ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, do những nơi này phụ thuộc lớn vào khách nước ngoài nên công suất thuê phòng chỉ đạt dưới 10%.

Sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19 đã gây ra những thiệt hại đáng kể đến nhiều ngành kinh tế trên thế giới, trong đó du lịch là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Sự sụt giảm đáng kể của lượng khách quốc tế cùng với sự sụt giảm thị trường khách nội địa, đã gây ra những tổn thất không nhỏ đến các khách sạn, nhà hàng cũng như các địa điểm tổ chức hội nghị và sự kiện.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm mạnh. Nguồn: Tổng cục Du lịch.

Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) trong một dự báo mới đây cho rằng lượng du khách quốc tế sẽ giảm từ 1 đến 3% trong năm nay, thay vì tăng trưởng 3-4% như trong dự báo hồi tháng 1 trước khi xuất hiện dịch COVID-19.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels Châu Á Thái Bình Dương cho biết, cũng giống như các quốc gia khác trên thế giới, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã giảm đáng kể trong hai tháng đầu năm. Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Du lịch Việt Nam, lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 2 giảm 37,7% so với tháng trước, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm 2019 và dự kiến sẽ giảm sâu hơn trong những tháng tới. Công suất phòng của các Khách sạn trên toàn cầu đều ghi nhận mức giảm mạnh do sự sụt giảm của lượng khách nội địa và quốc tế.

Công suất phòng Khách sạn tại Việt Nam đã giảm 26% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước. Trong số các điểm đến ven biển, Đà Nẵng và Hội An đang chịu sự ảnh hưởng nặng nề nhất do những nơi này có sự phụ thuộc lớn vào nguồn khách nước ngoài cùng với lượng lớn nguồn cung gia nhập thị trường, dẫn tới tình trạng hiện nay nhiều dự án chỉ đạt mức công suất dưới 10%. Thậm chí ở một số dự án chủ đầu tư còn đang xem xét việc tạm ngưng hoạt động trong thời gian tới.

Tình trạng này cũng đang xảy ra tương tự ở Cam Ranh nhưng nhờ vào nhóm du khách Nga và khách nội địa, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại khu vực này vẫn duy trì được hoạt động. Phú Quốc duy trì được mức công suất khoảng 40% trong tháng 2 nhưng việc tạm ngưng nhận các chuyến bay trong thời gian tới sẽ gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến công suất phòng tại đây.

Nhận xét về khả năng phục hồi sau đại dịch, ông Mauro cho rằng, du lịch là ngành công nghiệp rất dễ bị ảnh hưởng bởi các bất ổn về kinh tế xã hội. Thông thường, sau mỗi cuộc khủng hoảng, ngành du lịch luôn có sự phục hồi mạnh mẽ và sự phục hồi này thường diễn ra trong khoảng 6 tháng. Theo dữ liệu của STR, sau khi đại dịch SARS xảy ra vào năm 2003, công suất phòng Khách sạn ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đã phục hồi hoàn toàn trong vòng 2 đến 3 tháng sau khi WHO đưa ra thông báo đại dịch đã được kiểm soát.

Công suất thuê phòng khách sạn ở Đà Nẵng và Hội An chưa tới 10% do phụ thuộc vào lượng khách nước ngoài.

“Ngành du lịch Việt Nam hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh và điều này dự kiến sẽ còn tiếp tục kéo dài tới hết năm 2020. Tuy nhiên, khi nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực, các sự kiện trước đây đã chứng minh rằng du lịch là ngành công nghiệp có khả năng phục hồi nhanh hơn so với những ngành nghề khác”, ông Mauro nói.

Ngoài ra, Việt Nam hiện đang có tỷ trọng lớn về nguồn khách nội địa (chiếm khoảng 82,5% tổng lượt khách trong năm 2019) cũng như các nguồn khách từ thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây được xem là những yếu tố có lợi cho Việt Nam bởi sau đại dịch.

