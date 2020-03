Giá vàng hôm nay 25/3: Tăng mạnh chưa từng có trong lịch sử khi Châu Âu thành ổ dịch

Thứ Tư, ngày 25/03/2020 09:12 AM (GMT+7)

Giá vàng thế giới đêm qua biến động chưa từng có trong lịch sử khi tăng vọt cả 100 USD trong vòng vài phút. Ở thị trường trong nước, giá vàng sáng nay cũng bật tăng mạnh mẽ.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 10:04 25/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc25/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Ý Mỹ Iran Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Lúc 7h sáng nay 25/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,29% lên 1639,20 USD/ounce theo Kitco; vàng giao tháng 4 tăng 1,92% lên 1692,75 USD.

Đêm 24/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới biến động chưa từng có trong lịch sử khi tăng vọt cả 100 USD trong vòng vài phút ở thị trường New York Mỹ, có lúc vọt lên mức 1.678 USD/ounce khi có thông tin lan ra thị trường rằng thị trường Anh sẽ đóng cửa do các mở vàng trên toàn cần ngừng hoạt động do tác động của dịch Covid-19. Giới đầu tư châu Âu đồng loạt đổ sang mua vàng tương lai trên thị trường Mỹ và khiến vàng biến động “phi mã”.

Vàng tăng giá còn do giới đầu tư đã bớt hoảng loạn và không còn bán tháo vàng giống như việc bán các loại tài sản khác trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng, Châu Âu và Mỹ trở thành ổ dịch đáng lo ngại.

Giá vàng thế giới tăng phi mã

Tại thị trường trong nước, sáng nay (25/3) các doanh nghiệp vàng bạc cũng điều chỉnh tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Cụ thể, lúc 8h30 sáng nay, giá vàng SJC tại TP.HCM của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết ở ngưỡng 46,7-47,6 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch chiều qua 24/3.

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 46,7-47,62 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), cũng được điều chỉnh tăng tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên chiều qua.

Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 46,7-47,5 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên chiều qua, DOJI điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng chiều bán ra. Biên độ chênh lệch mua vào-bán ra khoảng 600.000 đồng/lượng. DOJI Sài Gòn cũng đang được niêm yết giá ở mức tương tự.

Tại Phú Qúy SJC niêm yết giá vàng ở mức 46,7-47,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 20.000 đồng/lượng chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 500.000 đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 46,4-47,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Biên độ mua vào-bán ra đang ở mức 1,2 triệu đồng/lương, mức chênh lệch rất cao để tránh rủi ro.

Hiện dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là ở Châu Âu. Tính đến 7h30 sáng nay, thế giới có 421.413 ca nhiễm, 18.810 ca tử vong, dịch đã lan ra 196 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Mỹ, số ca nhiễm đã lên tới 53.443 người và gần 696 người đã tử vong. Đây cũng là ngày thứ 2 liên tiếp Mỹ ghi nhận số ca nhiễm gần 10.000 người và số ca tử vong hơn 100 trong 1 ngày.

Tại Tây Ban Nha, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai tại châu Âu với tổng số ca nhiễm lên 42.058 ca, trong đó có 2.991 người tử vong.

