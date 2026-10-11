Hoàng tử Harry 'đút túi 100.000 USD' nhờ tiết lộ chuyện bị trầm cảm

Nguồn tin từ Daily Mail ngày 9/10 xác nhận Hoàng tử Harry đã nhận thù lao khi tham gia diễn thuyết trong khóa học Khai phá lại nỗi đau: Tái thiết sự kiên cường sau mất mát trên nền tảng MasterClass. Theo Forbes, các chuyên gia và ngôi sao tham gia giảng dạy trên nền tảng định giá 2,75 tỷ USD này thường nhận mức thù lao trả trước ít nhất 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng), cùng 30% doanh thu từ tài khoản đăng ký mới. Để theo dõi bài giảng dài 99 phút của Harry cùng nhà thần kinh học Mary-Frances O'Connor, người dùng phải trả mức phí từ 10 đến 19 bảng Anh mỗi tháng.

Harry diễn thuyết trong khóa học 'Khai phá lại nỗi đau: Tái thiết sự kiên cường sau mất mát'. Ảnh chụp màn hình

Trong bài phát biểu, hoàng tử 42 tuổi lần đầu tiết lộ nhiều chi tiết góc khuất về sức khỏe tinh thần. Harry cho biết cuộc sống dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Hoàng gia Anh từng khiến anh rơi vào trạng thái hoảng loạn kéo dài. Việc phải mặc áo sơ mi, thắt cà vạt tham dự các sự kiện chính thức từng khiến anh có cảm giác như bị ngạt thở. "Mọi người nghĩ tôi nhận được sự trợ giúp tốt nhất thế giới vì là một hoàng tử. Nhưng tôi vẫn phải sống cùng nỗi đau mà không biết phải cất giấu những cảm xúc đó vào đâu", Harry trải lòng về gánh nặng tâm lý mang theo suốt 15-20 năm.

Đáng chú ý, Công tước xứ Sussex thừa nhận rơi vào trạng thái trầm cảm và cảm thấy bản thân "vô dụng" ngay sau khi cùng Meghan rút khỏi nhiệm vụ hoàng gia (Megxit) để sang Canada sinh sống. Anh mô tả bản thân bị sụt adrenaline đột ngột sau khi rời khỏi môi trường căng thẳng ở Anh: "Tôi rơi vào trầm cảm khoảng hai tuần và cảm thấy mình hoàn toàn bất lực nếu thiếu đi cảm giác căng thẳng kích thích não bộ".

Harry trò chuyện với chuyên gia tâm lý Mary-Frances O’Connor trong chương trình. Ảnh: YouTube

Nói về bi kịch mất mẹ, Công nương Diana, vào năm 12 tuổi, Harry cho biết anh từng không thể khóc suốt gần hai thập kỷ vì lầm tưởng việc đè nén cảm xúc là biểu hiện của sự mạnh mẽ. "Tôi đã kìm nén vì cảm thấy có lỗi nếu bản thân được hạnh phúc khi không có mẹ", anh nói. Bước ngoặt chỉ đến khi anh tìm đến bác sĩ trị liệu tâm lý. Theo lời khuyên của chuyên gia, Harry đã xịt lại mùi nước hoa cũ của Công nương Diana để giải tỏa ký ức bị dồn nén. Mùi hương quen thuộc đã lập tức mở khóa những ký ức, tiếng cười và giọng nói của mẹ mà anh từng lãng quên.

Ngoài ra, Hoàng tử Anh cũng gây chú ý khi công khai ủng hộ phương pháp trị liệu bằng chất thức thần (psychedelics) kết hợp tư vấn tâm lý truyền thống, cho rằng đây không còn là ý tưởng lập dị mà đang trở thành xu hướng giúp giải tỏa chấn thương tâm lý sâu sắc. Để duy trì cân bằng cuộc sống hiện tại, Harry thiết lập "quy tắc 10 ngày" - tuyệt đối không xa vợ và hai con quá 10 ngày liên tục.

Meghan gặp gỡ Malala Yousafzai ở London hôm 7/10. Ảnh: Instagram

Bài giảng được phát sóng trong bối cảnh Meghan cũng vừa gây chú ý khi tái xuất tại London sau 4 năm để dùng trà chiều cùng chủ nhân giải Nobel Hòa bình Malala Yousafzai.

Phía đại diện của Harry xác nhận anh có nhận thù lao từ MasterClass nhưng từ chối bình luận về con số cụ thể, đồng thời khẳng định con trai út Vua Charles III chỉ đang chia sẻ chân thành từ trái tim với hy vọng giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh.